Luis Palacios apuesta al crecimiento planificado y consolida su perfil turístico y productivo

La localidad avanza en un modelo de desarrollo que combina infraestructura, inversiones privadas, la industria y el turismo de cercanía

En lo que respecta a los festejos populares, a lo largo del año, Luis Palacios consolidó una agenda de celebraciones que convocan a miles de personas y fortalecen el sentido de pertenencia.

Luis Palacios dejó hace tiempo de ser una pequeña localidad de paso sobre la ruta nacional 34 para convertirse en uno de los pueblos que más crecen en el área metropolitana de Rosario.

La combinación de una ubicación estratégica, la llegada de nuevos habitantes, el desarrollo de infraestructura y una planificación urbana de largo plazo , conforman el eje de una gestión que busca posicionar al pueblo como un nuevo polo productivo y turístico del sur santafesino.

Así lo explicó el presidente comunal, Adrián Biyovich, durante una entrevista con LT8 y La Capital, donde repasó los proyectos que impulsa la administración local y el modelo de desarrollo que proyecta para los próximos años.

Con apenas unos dos mil habitantes, pero con una población que se duplicó en la última década, Luis Palacios vive una transformación poco habitual para una localidad de sus dimensiones.

La cercanía con Rosario, la tranquilidad propia de un pueblo y la posibilidad de acceder a una mejor calidad de vida, hicieron que muchas familias eligieran radicarse allí. Ese crecimiento, sin embargo, no llegó de manera improvisada.

“Podríamos dejar que el pueblo crezca solo, pero sería un error. La planificación estratégica no se negocia”, resumió Biyovich, una frase que atraviesa buena parte de la gestión comunal y que explica el rumbo elegido para acompañar el desarrollo urbano, productivo y turístico.

Crecimiento sin repetir errores

Mientras muchas localidades deben resolver problemas derivados de un crecimiento desordenado, en Luis Palacios decidieron anticiparse.

Para eso, la Comuna creó un área específica de Planificación Estratégica, una herramienta poco frecuente en localidades de este tamaño. “La mitad de nuestros habitantes tiene menos de diez años viviendo en el pueblo. Eso demuestra que estamos creciendo, pero también nos obliga a planificar qué localidad queremos dentro de veinte o treinta años”, explicó el mandatario.

La intención es consolidar un desarrollo urbano compacto, con todos los servicios, preservando la identidad del pueblo.

“Duplicamos la población y eso no significó un problema para el centro de salud ni para los servicios, justamente porque hubo planificación” dijo Biyovich y recordó además el caso de un vecino que decidió mudarse luego de ver a chicos jugando solos en una plaza: “Esa imagen enamora”.

Ubicación estratégica

A menos de veinte minutos de Rosario, del aeropuerto y de los puertos, Luis Palacios apuesta a capitalizar su ubicación sobre la ruta 34, la A012 y el Belgrano Cargas. El presidente comunal reclamó obras viales largamente postergadas y destacó el proyecto de un parque industrial privado de unas cien hectáreas.

“Nuestro rol es ser un socio estratégico del inversor privado”, afirmó. También remarcó el potencial logístico del ferrocarril para el transporte de cereales y otras cargas.

Una planta de ósmosis inversa permitió resolver el histórico problema del agua potable, mientras avanza la extensión de la red de gas natural.

En paralelo, la comuna impulsa nuevos loteos para facilitar el acceso a la tierra luego de que quedara paralizado un plan de 29 viviendas. “Aprendimos que muchas veces las soluciones aparecen articulando inversiones públicas y privadas”, señaló Biyovich.

Turismo y oportunidades

La Reserva Natural Municipal Carancho Diablo, con unas treinta hectáreas abiertas al público, es el eje de un plan que busca atraer inversiones en cabañas, alojamientos y propuestas recreativas vinculadas al río Carcarañá.

“Queremos poner en valor nuestros recursos naturales preservándolos, pero también generando oportunidades de inversión y empleo”, explicó.

En lo que respecta a los festejos populares, a lo largo del año, Luis Palacios consolidó una agenda de celebraciones que convocan a miles de personas y fortalecen el sentido de pertenencia.

Entre ellas se destaca la ya tradicional Fiesta de la Vaquillona con Cuero, uno de los eventos gastronómicos más representativos de la localidad; los festejos por el Día de las Infancias, que cada año reúnen a cientos de familias en una jornada pensada para los más pequeños; y el esperado Encuentro de Autos Antiguos, que celebrará una nueva edición el próximo 9 de agosto, convocando a coleccionistas y aficionados de distintos puntos de la provincia y la región.

“La gastronomía, la cultura y nuestras tradiciones nos permiten mostrar quiénes somos”, sostuvo Biyovich y concluyó: “Cuando la gente conoce Luis Palacios, se quiere quedar”.

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