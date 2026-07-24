Encuentran casi 400 kilos de cocaína ocultos en camiones cisterna que circulaban por Santa Fe

Los vehículos eran conducidos por ciudadanos bolivianos y el monto decomisado asciende a unos 7 millones de dólares

La ruta 34 es un corredor para los envíos de cocaína desde Bolivia.

En la madrugada de este viernes, efectivos de Gendarmería Nacional realizaron un procedimiento sobre la ruta nacional 34 , en jurisdicción de la localidad de Susana , en la provincia de Santa Fe , en el que secuestraron 388 kilos de cocaína ocultos en el interior de dos camiones cisterna de origen boliviano que transportaban combustible.

Los gendarmes detuvieron la marcha de ambos vehículos para realizar controles de rutina. Al inspeccionar la parte superior de las unidades y abrir las cisternas, advirtieron la presencia de mochilas ocultas en su interior . Ante el hallazgo, los efectivos dieron aviso a la Fiscalía Federal de Rafaela, que ordenó el traslado de los dos camiones hasta la sede del Escuadrón de Seguridad Vial Rafaela para profundizar la inspección.

Ya en la dependencia de Gendarmería, los uniformados volvieron a abrir las cisternas y retiraron las mochilas. En su interior encontraron 370 ladrillos envueltos, que fueron sometidos al narcotest , el cual arrojó resultado positivo para cocaína . El pesaje oficial confirmó un total de 388 kilos de droga , que quedaron secuestrados bajo cadena de custodia.

Desde la Mesa de Inteligencia Criminal Estratégica de Gendarmería, que funciona en la sede de la Región II en Rosario, explicaron que esta modalidad de transporte ya fue detectada en otros países de Latinoamérica . El método consiste en ocultar la cocaína dentro de las cisternas de camiones que trasladan combustible , aprovechando que el intenso olor de los hidrocarburos dificulta la detección de la droga, incluso mediante el uso de perros entrenados .

La ruta 34

Además, indicaron que los operativos sobre las rutas nacionales son planificados desde el área de Operaciones de Gendarmería Nacional, con sede en el edificio Centinela de Buenos Aires, y coordinados con las distintas regiones del país.

El procedimiento realizado esta madrugada forma parte de esa estrategia de control. Tras el secuestro del cargamento, la novedad fue informada a la Jefatura de la Región II de Gendarmería, que puso el procedimiento en conocimiento del fiscal federal Federico Grimm.

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El funcionario judicial ordenó que los tres ciudadanos bolivianos que viajaban en los camiones permanezcan detenidos, sean correctamente identificados y alojados en la dependencia de la fuerza federal. Asimismo, dispuso el secuestro de los dos camiones, de los teléfonos celulares de los aprehendidos y que la droga permanezca bajo cadena de custodia. La causa fue caratulada provisoriamente como infracción a la ley nacional Nº 23.737, que sanciona los delitos vinculados con el tráfico de estupefacientes.