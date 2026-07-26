El clima en Rosario: Un domingo cálido que permitirá disfrutar del aire libre La temperatura máxima alcanzará los 21 grados. Por la tarde, si bien el cielo permanecerá algo nublado, se asomará el Sol 26 de julio 2026 · 08:05hs

El domingo permitirá disfrutar del aire libre.

Este domingo promete mejores condiciones climáticas y una jornada agradable en Rosario, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La temperatura mínima será de 13 grados, mientras que la máxima alcanzará los 21, ofreciendo algunos rayos de sol por la tarde.

Durante la mañana el cielo se mantendrá entre parcialmente nublado y algo nublado, con un ambiente fresco propio del invierno. A medida que avancen las horas, las condiciones seguirán estables y no se esperan precipitaciones, por lo que será un día favorable para realizar actividades al aire libre.

Los vientos serán leves, predominando del sector norte y noreste, lo que contribuirá al ascenso de la temperatura durante la jornada. La combinación de aire templado y baja probabilidad de lluvias permitirá disfrutar de un domingo con características más cercanas a la primavera que al invierno.

Según el SMN, el buen tiempo se mantendrá durante gran parte del día, aunque la nubosidad irá variando de manera parcial. Con temperaturas agradables y sin fenómenos meteorológicos significativos previstos, el cierre del fin de semana se perfila como una excelente oportunidad para disfrutar de espacios verdes, reuniones familiares o actividades recreativas al aire libre.