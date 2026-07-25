Microtráfico en Tío Rolo: dos detenidas tras seis allanamientos policiales En seis operativos, la policía secuestro cocaína, marihuana y dinero como resultado de una investigación en la zona sudoeste 25 de julio 2026 · 12:13hs

Efectivos de PDI durante uno de los allanamientos

Tras una serie de seis allanamientos, efectivos del Policía de Investigaciones desmembraron una banda dedicada al microtráfico la zona sur, puntualmente en el barrio Tio Rolo. Dos personas quedaron detenidas y se secuestraron estupefacientes.

La investigación por presunta comercialización de estupefacientes fue instruida por la fiscal Alejandra Raigal, de la Unidad Fiscal Especializada (UFE) de Microtráfico, personal de la PDI llevó a cabo seis allanamientos y durante los procedimientos, la Fiscalía ordenó el secuestro de 90 gramos de una sustancia blanquecina (aparentemente cocaína), seis envoltorios con marihuana (con un peso total de 7 gramos, 58.000 pesos en efectivo, cuatro teléfonos celulares, cuatro pipas para fumar, una bolsa de bicarbonato de sodio, una cuchara con vestigios y recortes de nailon transparente.

En el mismo sentido se dispuso la detención de Mercedes Noemí A. (47) y Antonella F. M. (32). Las actuaciones continúan a cargo de la fiscalía interviniente a fin de profundizar la investigación en curso.

Microtráfico En enero de esta año, la policía derribó un punto de venta en Vicente Medina al 6900 que funcionaba desde 2018 para grupos delictivos de la zona. En abril de 2026, la Policía Federal desarticuló una organización liderada por una mujer apodada "Blancanieves", la cual utilizaba viviendas y baldíos en Camino Nuevo a Soldini al 3700 como centros de distribución. Esa causa cayó en la fiscal Brenda Debiasi. También hubo otros siete demorados y tres de ellos quedaron arrestados.