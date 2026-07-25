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Menos demoras en ruta: llegan los peajes inteligentes a los accesos de la Costa Atlántica

El sistema comenzará a instalarse en corredores utilizados por miles de viajeros. Permitirá circular sin tener que detenerse en las estaciones de cobro

Redaccion Comercial

Por Redaccion Comercial

25 de julio 2026 · 07:00hs
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Llegan los sistemas Free Flow a accesos de la Costa Atlántica para agilizar viajes.

Llegan los sistemas Free Flow a accesos de la Costa Atlántica para agilizar viajes.

Los viajes hacia la Costa Atlántica serán más ágiles desde los próximos meses. La empresa AUBASA confirmó la incorporación del sistema de peajes sin barreras conocido como Free Flow, una tecnología que permitirá circular sin detenerse ni reducir la velocidad en distintos corredores estratégicos de la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa impactará especialmente en las rutas que cada temporada utilizan miles de santafesinos para llegar a destinos como Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, Cariló o Miramar. Aunque los trabajos se concentrarán en territorio bonaerense, el nuevo esquema también beneficiará a quienes parten desde Rosario y otras ciudades de la región para vacacionar en la costa.

Actualmente, incluso los usuarios adheridos a TelePASE deben disminuir la velocidad al atravesar muchas estaciones de cobro. Con el sistema Free Flow, las tradicionales cabinas serán reemplazadas por pórticos equipados con cámaras de alta definición y sensores capaces de identificar los vehículos en movimiento mediante la lectura de patentes y dispositivos electrónicos.

Cómo funcionará el nuevo sistema

El paso por los peajes se realizará sin barreras físicas ni detenciones obligatorias. Los vehículos podrán mantener su velocidad de circulación mientras el sistema registra automáticamente el tránsito y genera el cobro correspondiente.

Para quienes ya utilizan TelePASE, el proceso será automático y no requerirá trámites adicionales. En tanto, los conductores que no cuenten con el dispositivo también podrán circular normalmente: el sistema identificará la patente y el pago deberá realizarse posteriormente a través de los canales digitales habilitados.

Según informó la concesionaria, la instalación comenzará durante las próximas semanas y la puesta en funcionamiento integral está prevista para el tercer trimestre de 2026.

Primera etapa: los puntos elegidos

La primera etapa contempla la incorporación de esta tecnología en puntos de alto tránsito turístico y logístico. Entre ellos figuran los peajes de Samborombón y Maipú sobre la Ruta 2; un tramo de la Ruta 11 en el partido de Mar Chiquita; sectores de la Ruta 6 entre San Vicente y General Las Heras; y el peaje de Dock Sud en la Autopista Buenos Aires-La Plata.

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Menos demoras y mayor seguridad vial

Desde AUBASA destacan que uno de los principales beneficios del sistema será la reducción de las congestiones que suelen producirse durante fines de semana largos, vacaciones y recambios turísticos.

La eliminación de barreras evita frenadas y aceleraciones constantes, una situación que no solo mejora la fluidez del tránsito sino que también reduce riesgos de accidentes en las zonas de peaje.

Además, distintos estudios citados por la empresa indican que este tipo de tecnología puede contribuir a disminuir las emisiones contaminantes, ya que los vehículos mantienen una circulación más uniforme y consumen menos combustible en comparación con los sistemas tradicionales.

La modernización forma parte de un proceso de actualización de la infraestructura vial bonaerense y apunta a optimizar algunos de los corredores más transitados por quienes cada año eligen las playas de la Costa Atlántica como destino para sus escapadas y vacaciones.

Dónde se instalarán los nuevos peajes Free Flow

  • Ruta 2: Samborombón y Maipú.
  • Ruta 11: partido de Mar Chiquita.
  • Ruta 6: entre San Vicente y General Las Heras.
  • Autopista Buenos Aires-La Plata: peaje Dock Sud.
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