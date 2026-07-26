Vuelco con un herido en avenida de Circunvalación Un hombre perdió el control de su automóvil, a la altura de José Ingenieros. Necesitó ayuda policial para abandonar el vehículo 26 de julio 2026 · 09:27hs

El siniestro ocurrió este domingo por la madrugada, en la avenida de Circunvalación.

Un conductor perdió el control de su vehículo en la avenida de Circunvalación y volcó en medio de la autopista urbana, a la altura de José Ingenieros. El hombre, de 65 años, quedó atrapado en el vehículo y requirió ayuda policial para salir del coche. Fue derivado al Hospital de Emergencias Clemente Alvarez.

De acuerdo al parte de la policía provincial, el hecho ocurrió este domingo por la madrugada, cerca de las cinco, cuando el conductor de un Volswagen Suran color gris se dirigía por el carril norte sur de la avenida de Circunvalación.

Aparentemente, el hombre perdió el control de su vehículo y volcó en medio de la avenida, entre Newbery y Juan José Paso. Al llegar al lugar, los efectivos policiales no encontraron otro vehículo involucrado en el siniestro.

El conductor fue asistido por una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria y derivado al Hospital de Emergencias Clemente Alvarez con una herida cortante en el cuero cabelludo.