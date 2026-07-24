Cómo es el auto que recibió a Messi en Rosario tras su regreso del Mundial

El capitán argentino volvió a la ciudad y se subió a un utilitario de última generación. El Diez cuenta con una exclusiva colección repartida por el mundo

El Aeropuerto Internacional de Rosario Islas Malvinas fue el escenario de un despliegue logístico de alta precisión durante las primeras horas del martes pasado, cuando Lionel Messi arribó a la ciudad tras una histórica actuación con la selección argentina en el Mundial 2026 , donde cayó en la final ante España.

El capitán albiceleste regresó a su ciudad natal para iniciar un período de descanso junto a su familia, especialmente tras los problemas de salud que superó su padre. El avión privado que transportaba al astro rosarino, un Bombardier Global 6000 operado por la firma NetJets, aterrizó mientras un grupo de hinchas esperaba en las inmediaciones de la terminal aérea.

Para evitar las aglomeraciones y garantizar la privacidad del 10 y su familia, se dispuso que la aeronave fuera dirigida hacia un sector apartado del aeropuerto, donde se montó un riguroso operativo de seguridad. Según trascendió, los trámites de migraciones e ingreso formal al país se realizaron dentro de la propia cabina del avión.

Lionel Messi llegó al Aeropuerto Internacional Rosario el martes 21 de julio de 2026, poco después de las 6 de la mañana.

Finalmente, el capitán, acompañado por su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos Thiago, Mateo y Ciro, bajó directamente hacia un vehículo particular que los aguardaba al pie de la escalera para iniciar el trayecto hacia su residencia en el Kentucky Club de Campo de Funes.

Toyota al servicio de Messi

El modelo seleccionado para el traslado de la familia Messi fue el Toyota Hiace Wagon, una unidad modelo 2026 que se destaca por sus dimensiones y configuración orientada al confort ejecutivo.

Este tipo de vehículo es habitualmente elegido para traslados de grupos familiares numerosos o comitivas especiales debido a su notable capacidad interior. El modelo en cuestión cuenta con una longitud total de 5,30 metros, un ancho de 1,99 metros y una altura de 1,97 metros, lo que le otorga una presencia imponente en la calzada. Además, su generosa distancia entre ejes de 3,21 metros garantiza una estabilidad superior durante la conducción.

En cuanto a su mecánica, la Hiace Wagon que llevó a los Messi está equipada con un robusto motor turbodiésel de 2.8 litros que trabaja en conjunto con una caja de transmisión automática de seis velocidades, una combinación pensada para ofrecer un andar suave y eficiente.

Si bien este utilitario cuenta con capacidad para trasladar hasta diez pasajeros en su interior, en esta oportunidad el espacio fue optimizado para transportar con total comodidad a los cinco integrantes de la familia y su considerable volumen de equipaje.

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El recorrido desde el aeropuerto hasta el barrio privado de Funes estuvo rodeado de una fuerte escolta, mientras decenas de rosarinos saludaban el paso de la caravana con carteles de agradecimiento por el desempeño del astro rosarino en la Copa del Mundo. Cabe destacar que el capitán permanecerá en la ciudad durante algunos días antes de regresar a Estados Unidos para reincorporarse a los trabajos con Inter Miami.

La colección de autos de Lionel Messi

Más allá de los vehículos que utiliza en sus traslados oficiales o temporales, Messi posee una colección personal que refleja un equilibrio entre el lujo extremo y la funcionalidad familiar. Aunque el futbolista suele mantener un perfil bajo respecto a sus bienes, fue visto en distintas parte del mundo con vehículos exclusivos durante las diferentes etapas de su carrera.

Ciudades como Barcelona, París y Miami lo vieron pasear con varios modelos que forman parte de su flota personal, en la que se observa un patrón claro: la búsqueda de vehículos versátiles y cómodos, sin renunciar a las altas prestaciones técnicas.

El Cadillac Escalade con el que Messi fue visto varias veces por Miami.

Dentro de los modelos más emblemáticos en los que el rosarino fue visto se destaca la Cadillac Escalade, una SUV de gran porte que es una de las de uso más recurrente debido a su capacidad para siete pasajeros y su amplitud interior, factores ideales para la movilidad diaria junto a sus hijos. En la misma categoría de vehículos utilitarios deportivos de alta gama, Messi manejó unidades de Range Rover y Audi RS Q8, este último, uno de los autos con los que más fue visto circulando en Miami.

No obstante, la colección del astro rosarino también contempla espacios para el purismo deportivo y el diseño europeo. Entre sus adquisiciones más exclusivas figuran la Ferrari F430 Spider y el Maserati GranTurismo MC Stradale, dos exponentes que combinan motores de altísimo rendimiento con líneas aerodinámicas sofisticadas. Por otro lado, para traslados más relajados o trayectos urbanos, el capitán cuenta con opciones como el Mini Cabrio y el Porsche Panamera, este último destinado a viajes de mayor duración donde se requiere un balance perfecto entre velocidad y confort de marcha.