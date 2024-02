El lunes no empiezan las clases: Amsafé realizará un paro de 48 horas

Los docentes santafesinos reclaman mejoras salariales luego de rechazar la propuesta del gobierno provincial. Si no se convoca a otra instancia paritaria, podrían hacer otro paro de 48 horas

Este lunes no comenzarán las clases en Santa Fe.

Los docentes de escuelas públicas santafesinas definieron realizar un paro de 48 horas en la primera semana de clase para reclamar mejoras en la oferta de aumento salarial puesta sobre la mesa por el gobierno provincial en el marco de la paritaria. Tras rechazar el 7% de aumento, los maestros nucleados en Amsafé votaron a favor de una huelga lunes y martes, lo que implica que las clases no comenzarán este lunes 26 de febrero, tal como indicaba el calendario oficial. Además, realizarán una movilización este lunes a Casa de Gobierno en Santa Fe.

Reclaman "pago de la deuda total de la paritaria 2023 y una propuesta salarial 2024. En caso de que la provincia no convoque a paritaria estamos facultados a declarar otro paro de 48 horas" , planteó el dirigente de Amsafé Rodrigo Alonso.

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) lanzó un paro de actividad para este lunes, por lo cual ya se anticipaba que las clases no comenzarían el próximo lunes. Juan Pablo Casiello, titular de Amsafé Rosario, negó que hubiera habido otro contacto por parte del gobierno provincial.

“Arrancamos la paritaria el 4 de enero para ir pateando y corriendo la negociación, para tirarnos por la cabeza días antes del inicio de clases una propuesta claramente inaceptable”, reprochó Casiello, quien apuntó que “hay mucho enojo por parte de los docentes, parece que las autoridades estuvieran más preocupados por bajar el salario de los educadores que por el arranque de clases”.

Aulas vacías. Los docentes inician hoy un paro de 48 horas. Hoy por la mañana marcharán desde la plaza 25 de Mayo a plaza San Martín. Los trabajadores de la educación se plegarán al paro de CTERA de este lunes, a lo cual se le va a sumar lo decidido por las asambleas que después del mediodía comunicarán la votación de sus afiliados.

El gobierno de Javier Milei negó por medio del vocero Manuel Adorni que el Estado central vaya a pagar el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), el cual debía ser prorrogado por medio de un decreto que renovara su existencia. “En principio, la Nación no lo va a transferir porque es un fondo que no tiene existencia hoy, no existe", dijo el albacea oficial. El Fonid representaba hasta el 10% del salario de un educador, según el propio ministro de Educación José Goity.

Por su parte, el gobierno provincial ofreció un 7% de aumento sobre el salario docente correspondiente a diciembre y que se cobrará con en el sueldo de marzo por planilla complementaria. Esto dejó tangiblemente disconforme a los educadores, cuyos representantes expresaron su descontento.