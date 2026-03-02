La Capital | La Ciudad | Santa Fe

El gobierno de Santa Fe aseguró que el 98% de las escuelas abrió sus puertas pese al paro

“El dato positivo es que las clases empezaron en toda la provincia”, afirmó el ministro de Educación provincial José Goity

2 de marzo 2026 · 14:39hs
El ministro de Educación

El ministro de Educación, José Goity. 

El ministro de Educación de Santa Fe José Goity brindó este lunes precisiones sobre el inicio del ciclo lectivo en el territorio provincial y remarcó que “el dato positivo es que las clases empezaron en toda la provincia ”. Durante una conferencia de prensa realizada en la sede de Gobierno de Rosario, el funcionario remarcó que “un 98% de las escuelas están abiertas y funcionando”.

Con datos preliminares surgidos de las declaraciones juradas que deben completar los docentes que no adhieren a la medida de fuerza convocada por gremios del sector, Goity señaló que el nivel de acatamiento “es muy similar al de paros anteriores”. En relación con Rosario, indicó que “hay un acatamiento dispar”, aunque subrayó que “la mayoría de las escuelas están abiertas”. Según precisó, solo un 2% de los establecimientos no abrió sus puertas y en el resto se desarrollan clases con normalidad.

Por otra parte, el ministro de Educación recordó que el gobierno provincial presentó “una de las mejores ofertas salariales del país”, en un contexto económico complejo, caracterizado por la pérdida del poder adquisitivo, la reducción de horas extras y el cierre de fuentes laborales. En ese sentido, sostuvo que la administración provincial “no desconoce el conflicto, sino que busca herramientas que permitan construir una provincia mejor”.

>>Leer más: Paro e inicio de clases: la provincia pide acompañamiento familiar en el primer día

Reconocimiento al esfuerzo docente

En ese marco, Goity puso en valor “el esfuerzo que realizan los docentes para sostener el sistema educativo” y expresó su reconocimiento a la gran mayoría de los maestros “por su profunda vocación de enseñar”. Y agregó: “Al final del día habrá muchos chicos y chicas comenzando las clases; quedará el esfuerzo de todos por una educación mejor”.

Finalmente, el titular de la cartera educativa de Santa Fe convocó a continuar trabajando para garantizar los aprendizajes y la regularidad escolar. “Vamos a seguir haciendo un esfuerzo para que los aprendizajes ocurran. Aun en medio del conflicto y la discusión, lo más importante es sostener la regularidad en el aula, en reconocimiento al esfuerzo de las familias y al compromiso diario de los docentes”, concluyó.

