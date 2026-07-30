Tres clubes, una ciudad y la pasión por el golf

La edición 89º del Campeonato Abierto Ciudad de Rosario Copa Diario La Capital, ya comienza a palpitarse.

Vista aérea de la cancha de golf de 18 hoyos en el Jockey Club, que abarca más de 35 hectáreas.

Desde el sábado 15 al lunes 17 de agosto, los tres clubes históricos de la región, Jockey Club de Rosario, Rosario Golf Club y Bartolomé Mitre de Pérez, recibirán a cerca de 500 golfistas que disputarán la edición 89º del Campeonato Abierto Ciudad de Rosario Copa Diario La Capital en cada una de sus categorías .

Estas tres instituciones, junto a la Federación de Golf del Sur de Litoral, coorganizan este tradicional evento del golf argentino.

El Campeonato Abierto Ciudad de Rosario (CCR) se disputa en la modalidad de 54 hoyos individual por golpes para Damas y Caballeros , jugándose simultáneamente en las tres canchas. La categoría “Scratch”, la mas competitiva, cuenta con puntaje para el Ranking Argentino de Aficionados y para el WAGR World Amatur Golf Ranking, lo que incrementa su interés en toda Sudamérica.

Previamente, el viernes 7 de agosto, se disputará la tradicional Laguneada (competencia por equipos de cuatro aficionados) en el Jockey Club de Rosario. Al finalizar, se realizará el lanzamiento oficial, que contará con la presencia de autoridades gubernamentales, dirigentes de la Asociación Argentina de Golf, el Consejo Directivo de la Federación de Golf del Sur de Litoral, patrocinadores, dirigentes de clubes y golfistas en general.

Las inscripciones para la Laguneada y el 89°CCR Copa Diario La Capital se realizan a través del banner ubicado en la home del sitio oficial www.fgsl.org.ar

El CCR está declarado de Interés turístico y de Interés deportivo por la Municipalidad de Rosario y el ETUR.

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El Abierto Ciudad de Rosario es uno de los campeonatos más tradicionales y antiguos – el sexto - que se disputan en Argentina. En sus inicios en 1937, la competencia era organizada por los “capitanes” de los clubes: el ya desaparecido Swift Golf Club, el Rosario Golf Club y el Club Bartolomé Mitre de Pérez. En 1951 se sumó el Jockey Club de Rosario.

Repasar el palmarés del CCR permite encontrar a grandes aficionados, algunas leyendas, de nuestro país. Para ser precisos, grandes entre los grandes: Jorge Nicolosi (máximo ganador del campeonato con 14 títulos), Juan Carlos Devoto, Fernando Chiesa, Ricardo González, Franco Romero y Alejandro Tosti (hoy en el PGA Tour).

"Abierto de Rosario. Un torneo que honra su historia y sigue haciendo grande al golf argentino"