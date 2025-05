La provincia tomó medidas urgentes para combatir la "catástrofe" de lectura en la primaria

El Ministerio de Educación de Santa Fe expuso esta semana los resultados de la primera evaluación de lectura: el 40 % de los estudiantes santafesinos no lee con fluidez . Estos resultados fueron definidos por el ministro José Goity como una “catástrofe educativa” y, ante eso, ya se encara una serie de medidas para revertir una situación que se torna urgente.

Por otro lado, la provincia pondrá en marcha el programa de Formación Docente en Alfabetización, en el que se abordarán líneas de trabajo en ateneos didácticos; la actividad será presencial, fuera del horario laboral del docente, y será paga; constará de ocho encuentros de cuatro horas cada uno; con materiales para docentes y alumnos; y destinados a estudiantes de tercer grado de escuelas priorizadas, es decir, aquellos establecimientos que enfrentan mayores desafíos en relación al aprendizaje de lectura y escritura.

Estos programas parten del Plan de Alfabetización Raíz, que está alfabetizando 104.827 estudiantes de primer y segundo grado; se entregaron más de 300 mil libros a 1.700 escuelas; se formaron y capacitaron 7.396 maestros de grado y directivos, y se conformaron 20 sedes de formación. En tanto que, desde la gestión provincial se decidió avanzar con el programa de apoyo a la alfabetización plena para tercer grado y habrá además trabajo especializado en escuelas priorizadas.

Cómo leen los estudiantes en Santa Fe

La primera Evaluación Santafesina de Lectura se llevó a cabo en noviembre de 2024 y abarcó a más de 50 mil estudiantes. Las pruebas tuvieron un carácter censal y nominal, y se realizaron sobre alumnos de segundo grado en 1.525 instituciones. El objetivo era medir la rapidez, la precisión y la prosodia con la que leen.

De los 50.402 estudiantes, la provincia registró que sólo uno de cada cuatro alcanzó el nivel esperado de lectura. Frente a este panorama, Goity calificó como una “catástrofe educativa” al resultado porque “no se justifica que ningún chico de la provincia no sepa leer y escribir. Tampoco podemos aceptar ni quedarnos pasivos ante un conjunto de chicos que no llegan a un estándar mínimo de lectura”.

Las pruebas permitieron a la cartera educativa realizar un ordenamiento según los resultados de los alumnos. En primer lugar, ubicaron a los pre-lectores, esta población no logra leer palabras y a los de la categoría Principiante 1, que pueden leer palabras sencillas, hasta 22 palabras o 19 pseudopalabras en 60 segundos. Estos representan a unos 19.534 estudiantes (el 38,8 % de los evaluados). “Tenemos hoy en tercer grado, chicos y chicas con dificultades severas en lectoescritura, y esto es el resultado de la degradación de la educación en los últimos 20 años”, sumó Goity al respecto.

El siguiente grupo, los del nivel Principiante 2, abarcó al 36 % de los chicos: quienes son capaces de leer entre 23 y 31 palabras o entre 20 y 26 pseudopalabras en 60 segundos, pero con lectura lenta.

Por último, el 25,2 % se encuentra en niveles Intermedio, con menos silabeo y reconoce hasta 32 palabras y 27 pseudopalabras sin interrupciones, y Fluido (buen nivel de lectura, es decir que leen hasta 51 palabras o 36 pseudopalabras en menos de 60 segundos).

Escuelas públicas y privadas

En otro orden, la provincia evidenció las diferencias en resultados entre establecimientos educativos públicos y privados.

Mientras que en las escuelas estatales los estudiantes que alcanzan los niveles Intermedio o Fluido son el 20 %, en las escuelas privadas rondan el 37 %.

A la inversa, en los establecimientos públicos, los alumnos de nivel Pre-lector y Principiante 1 son el 46 % y en los colegios privados son el 22 %.

Un resultado similar se da en Principiante 2, ya que en las públicas existe un 34% dentro de este grupo y en las privadas ese porcentaje representa al 41% de los estudiantes.

Cabe resaltar que los resultados no se distancian entre establecimientos urbanos y rurales. En los primeros el 39 % está dentro de los dos primeros niveles (los de menor lectura), mientras que en las escuelas “de campo” alcanza al 45 %.