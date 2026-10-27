Milei se niega a felicitar a Lula y el gobierno dio una excusa que quedó desmentida por un viejo posteo

La Casa Rosada anunció que no habrá un saludo oficial al presidente reelecto de Brasil y argumentó que Lula tampoco había felicitado a Milei en 2023. Sin embargo, un mensaje publicado por el mandatario brasileño contradijo la versión del vocero presidencial

El vocero presidencial, Adrián Ravier , confirmó este martes que no habrá un comunicado oficial del gobierno de Javier Milei felicitando al mandatario reelecto de Brasil, Luiz Inacio "Lula" da Silva .

Las declaraciones del vocero marcaron el primer pronunciamiento del gobierno nacional sobre el balotaje del domingo en Brasil, en el que Lula se enfrentó en las urnas a Flávio Bolsonaro .

" En 2023, cuando Milei fue elegido presidente, no hubo ningún gesto del presidente Lula por saludarlo ", justificó el vocero ante los periodistas acreditados en la Casa Rosada.

Sin embargo, las declaraciones del vocero fueron desmentidas cuando comenzó a circular la publicación de Lula tras el triunfo del líder de La Libertad Avanza . "La democracia es la voz del pueblo, y ella debe ser siempre respetada. Mis felicitaciones a las instituciones argentinas por la conducción del proceso electoral y al pueblo argentino que participó de la jornada electoral de forma ordenada y pacífica. Deseo buena suerte y éxito al nuevo gobierno . Argentina es un gran país y merece todo nuestro respeto. Brasil siempre estará a disposición para trabajar junto con nuestros hermanos argentinos".

A democracia é a voz do povo, e ela deve ser sempre respeitada. Meus parabéns às instituições argentinas pela condução do processo eleitoral e ao povo argentino que participou da jornada eleitoral de forma ordeira e pacífica.



Desejo boa sorte e êxito ao novo governo. A… — Lula (@LulaOficial) November 19, 2023

Las relaciones bilaterales entre ambos países

Ravier sostuvo que el gobierno "tomó nota del resultado electoral" pero que no habrá una comunicación oficial. Asimismo, negó que la falta de pronunciamiento pueda afectar las relaciones bilaterales y remarcó que Argentina y Brasil son "dos pueblos hermanos" que mantienen importantes vínculos comerciales y forman parte del Mercosur.

"Del lado argentino la diplomacia continúa, las relaciones comerciales continúan, no esperamos que nada de todo esto pueda afectar el trabajo que llevamos adelante dentro del Mercosur", aseguró. "Lo único que puedo decir acá es que el presidente no es un hipócrita. Hay una diferencia ideológica entre los dos mandatarios que es real", afirmó el vocero.

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Por otra parte, descartó que el senador Bolsonaro haya solicitado asilo político en la Argentina y señaló que, al no existir un pedido formal, el gobierno no tiene ninguna solicitud que evaluar. “No hay ningún pedido de asilo”, aseveró.