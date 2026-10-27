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El PRO volvió a diferenciarse del gobierno de Milei respecto de Brasil

El partido liderado por Mauricio Macri aseveró que el vínculo con el vecino país “es estratégico” dado su rol central en el Mercosur

27 de octubre 2026 · 19:16hs
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El PRO de Mauricio Macri volvió a desmarcarse del gobierno libertario.

Foto: Archivo / La Capital

El PRO de Mauricio Macri volvió a desmarcarse del gobierno libertario.

El PRO hizo hincapié este martes en la importancia de la relación de la Argentina con Brasil y así volvió a diferenciarse del gobierno de Javier Milei, que confirmó que no se pronunciará sobre el triunfo de Luiz Inácio "Lula" da Silva, quien fue reelecto presidente del vecino país.

A través de un comunicado titulado “Brasil, Lula fue reelecto”, definió a ese país como “vecino y socio central en el Mercosur”, por lo que sostuvo que “la relación es estratégica y debe sostenerse sobre una agenda de objetivos compartidos: exportaciones, infraestructura, energía e inversiones”.

Además de la importancia del vínculo con el país gobernado por Lula, el PRO recordó que Israel votó este martes, que en Estados Unidos hay elecciones legislativas el 3 de noviembre próximo y en España, presidenciales el 29 de noviembre.

El vínculo con Brasil

En ese sentido, marcó que “cada elección redefine prioridades y alianzas”, razón por la cual “la Argentina necesita una política exterior que sepa dialogar más allá de las diferencias y que defienda siempre el interés de sus habitantes”.

A diferencia de la gestión libertaria, este lunes el partido liderado por Mauricio Macri se pronunció sobre la victoria de Lula y afirmó: “El resultado de las elecciones presidenciales de Brasil abre una nueva oportunidad para afianzar un vínculo que es histórico y permanente”.

Y agregó que la relación estratégica entre ambas naciones “es un pilar fundamental que se fortalece con cada nueva etapa democrática”.

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