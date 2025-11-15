La Capital | La Ciudad | Rosario

El tour por Rosario del influencer yankee: Central, Colectividades y la emoción de sus padres

Brendan del Mundo volvió a la ciudad y esta vez lo hizo acompañado de sus padres, que cumplían 40 años en pareja mientras recorrían bulevar Oroño

15 de noviembre 2025 · 13:59hs
Brendan y su familia en Rosario.

El influencer Brendan del Mundo pasó por Rosario en un viaje particular y que atesorará entre sus mejores recuerdos. El estadounidense que vive en Córdoba invitó a sus padres a pasar por la ciudad en un viaje que combinó caminatas, fútbol y la Fiesta de Colectividades.

Casi una semana pasó Brendan en Rosario, antes estuvo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como punto intermedio hasta Córdoba, decidió parar unos días en la ciudad, donde visitó los puntos de interés más importantes de la ciudad y hasta pudo disfrutar de una noche de Colectividades.

El viaje del influencer que recorre el país mostrando las bondades del turismo nacional suma unos 450 mil seguidores en Instagram y casi 2 millones de me gusta en TikTok. Pero este viaje a Rosario fue distinto, ya que sumó a sus padres, que cumplieron 40 años en pareja, caminando por Oroño. “Me siento muy bienvenido en Rosario. Muchísimas Gracias”, dijo el padre de Brendan con un español cruzado típico de un anglosajón que se esfuerza por aprender el idioma latino.

Embed

Rosario en familia

Brendan ya había visitado Rosario. La última vez a fines de octubre, y conociendo las calles de la ciudad llevó a sus padres a caminar por el boulevard central de la ciudad. El influencer se mostró visiblemente emocionado por poder compartir un paseo con sus padres y destacó la tranquilidad de la zona. “Podría hacer mis caminatas matutinas”, aseguró la mamá de Brendan en un video resumen que realizaron mientras conducían hacia Córdoba.

Por la noche, el Gigante de Arroyito le abrió las puertas a toda la familia que presenciaron el 0 a 0 entre Central y San Lorenzo. Los padres quedaron atónitos al ver la pasión de las tribunas rosarinas y la madre aseguró: “Fue increíble, nunca había hecho eso antes y la energía. ¡Oh, Dios! Ni siquiera un partido de fútbol americano puede tener esa energía. No creo que los deportes estadounidenses tengan esa energía”.

Embed

Ese mismo fin de semana caminaron por la Costanera Central de Rosario y visitaron el Balneario La Florida. “Los parques son hermosos lleno de gente, de niños, perros sin correa. La playa es muy relajante”, dijo la mamá. Sobre la arena, se toparon con canchas de vóley y fútbol y pudieron disfrutar de una tarde bajo una sombrilla y la paz del río Paraná.

También pasaron por el Monumento Nacional a la Bandera donde aprovecharon para divertirse en familia y por la noche asistieron a la Fiesta de Colectividades: “Es algo que nunca vi, sentí que di vuelta al mundo. Me gustaría hacer los 10 días y tener comida diferente en cada día”, destacó la mujer que fue la voz de mando en la pareja. Además. Celebró la unión entre los stands de Bielorrusia, Rusia y Ucrania, dejando las diferencias geopolíticas de Europa y viviendo en comunidad.

Embed

En el video que muestran su paso por la feria popular más grande de Rosario, también se los vio recorriendo varios puestos: Grecia, Perú, Tanzania, Venezuela, Siria e Irlanda, por mencionar algunos. Al salir, se toparon con las ferias de la economía popular que impulsa la Municipalidad y la mujer de Estados Unidos se vio encantada con esta oferta: “Se veían increíbles, pero me estabas apurando”, le reclamó al hijo y agregó: “No tuve la oportunidad de parar y mirar, desearía tener más tiempo. Quería comprar mi gorra”.

Llegó el momento de partir y Brendan llevó a sus padres a Córdoba, donde hace 4 años eligió vivir para mostrar al país bajo su mirada estadounidense. “En Argentina y Rosario sos parte de sus familias, amigos y de su país”, reflexionó en el cierre del video de despedida de la ciudad.

