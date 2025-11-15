Por el alerta naranja se suspendió la noche de Colectividades de este sábado

La organización definió la medida preventiva ante el pronóstico previsto para esta noche y la madrugada. El Servicio Meteorológico anunció tormentas fuertes

Colectividades se desarrolla en el Parque Nacional a la Bandera.

La jornada prevista para esta noche del Encuentro y Fiesta Nacional de Colectividades quedó suspendida debido al alerta naranja emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para esta noche

La medida fue adoptada por los organizadores en cumplimiento del decreto municipal que dispone que, durante la vigencia de alertas naranjas y rojas por fenómenos meteorológicos adversos, deben suspenderse todos los eventos y espectáculos masivos —públicos o privados— que se desarrollen al aire libre o en espacios que, por sus características, no puedan cerrarse o no permitan adoptar medidas adecuadas para proteger a las personas asistentes.

"La decisión prioriza el resguardo del público, del personal afectado al operativo y de las colectividades participantes", señalaron desde el municipio ante el pronóstico, que indica que se esperan “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

Como medida preventiva, se sugiere evitar la permanencia en espacios abiertos y actuar de forma preventiva para minimizar riesgos.

Alerta naranja en Rosario

El Servicio Meteorológico Nacional emitió este sábado un alerta naranja por tormenta para la zona de Rosario, Constitución, Iriondo y San Lorenzo.

Desde el organismo advirtieron que el área será afectada por "tormentas fuertes o localmente severas" que podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente y principalmente caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

Para el alerta, que rige para el sábado a la noche y el domingo por la madrugada, se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. Pese a la lluvia, para este sábado se espera que la temperatura máxima llegue hasta los 32º.





Alerta por viento

Amarillo:

El área será afectada por fuertes vientos del sector sur, con velocidades entre 35 y 55 km/h y ráfagas que pueden superar los 75 km/h.