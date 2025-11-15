La Capital | La Ciudad | Colectividades

Sábado sin Colectividades en Rosario: cuándo termina el evento

La organización de la Fiesta Nacional de Colectividades decidió suspender la jornada ante el alerta naranja por tormentas que se emitió para la ciudad

15 de noviembre 2025 · 16:57hs
Colectividades congregó a miles de rosarinos.

Con el objetivo de ofrecer previsibilidad a los stands y al público, los organizadores de la Fiesta de las Colectividades y la Municipalidad de Rosario acordaron suspender la actividad de este sábado en el Parque Nacional a la Bandera frente al alerta naranja por tormentas que se emitió para la ciudad.

Sin la jornada de esta noche, las preguntas comenzaron a circular en torno a cuándo finalizaría el evento y si se contemplaba extenderlo un día más.

Rosario y la región están bajo un alerta naranja por tormentas fuertes y ráfagas que pueden superar los 90 km/h, por esto las autoridades definieron que lo más conveniente era suspender la actividad de hoy. Es la segunda vez que en esta edición que deben recurrir a esta medida ya que el día de la apertura, la tormenta que se desató durante el primer tramo del viernes 7 de noviembre dañó el terreno.

Esa primera decisión se tomó con la salvedad que la Fiesta de las Colectividades se extendiera un día más. En concreto, la presentación del evento indicaba que se iba a realizar del 7 al 16 de noviembre, pero la lluvia hizo que sea del 8 al 17. Ahora, frente a esta segunda suspensión, la incógnita pasaba por la fecha de cierre: ¿se extendería un día más o el lunes sería el fin de las actividades?

Cuándo termina la Fiesta de Colectividades

Aunque el sábado comenzó con sol y temperaturas de verano, el alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) siempre estuvo vigente para la zona y los pronósticos no fueron alentadores. Ante esto, los integrantes de cada stand frenaron los preparativos a pesar de la expectativa por ser una de las fechas más convocantes para el evento.

En este marco, Rosario se queda sin colectividades para este sábado y tanto de la Municipalidad como la Asociación de Colectividades Extranjeras de Rosario confirmaron a La Capital que el cierre será el lunes 17 de noviembre, como estaba previsto.

Así, se podrá disfrutar de platos típicos internacionales, shows en vivos y danzas tradicionales, entre otras atracciones, hasta el lunes 17 de noviembre. El cierre musical estará a cargo de Fabian Gallardo interpretando la canción por los trescientos años de Rosario que compuso y tiene a varios artistas locales en colaboración.

Streaming de Colectividades

En esta edición, y directamente del Parque Nacional a la Bandera, habrá una transmisión en directo que se podrá ver en internet. El streaming se transmitirá a través del canal de YouTube de Brindis TV y busca acercar las voces y expresiones culturales de las comunidades migrantes a toda la ciudadanía, promoviendo la diversidad como un valor social y colectivo.

Con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), a través del proyecto “Aumentar la participación de las mujeres migrantes y las diversidades, en la gobernanza de la migración y las políticas afines”, la propuesta apunta a fortalecer los lazos entre comunidades, difundir historias que construyen identidad y democratizar el acceso a la cultura a través de un formato digital y participativo.

Alerta naranja en Rosario

El SMN emitió este sábado un alerta naranja por tormentas para los departamentos Rosario, Constitución, Iriondo y San Lorenzo.

Desde el organismo advirtieron que el área será afectada por "tormentas fuertes o localmente severas" que podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente y principalmente caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

Para el alerta, que rige para el sábado a la noche y el domingo por la madrugada, se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. Pese a la lluvia, este sábado la temperatura máxima superó los 32º.

Condenan a un programador por montar una academia para enseñar a desbloquear iPhones

Fin de semana con doble alerta por tormentas fuertes y viento para Rosario

Netflix: tres películas cortas e imperdibles para el fin de semana

Lucas Bernardi tiene en mente cuál será el último equipo de Newells de un pésimo 2025

El lunes comenzará el juicio por la muerte de María de los Angeles Paris en la Comisaría 10ª

La docente de 46 años apareció muerta en una oficina en mayo de 2017. Cinco policías van a juicio por los cargos de tortura, homicidio y mal desempeño

El lunes comenzará el juicio por la muerte de María de los Angeles Paris en la Comisaría 10ª

Condenan a un programador por montar una academia para enseñar a desbloquear iPhones

Fin de semana con doble alerta por tormentas fuertes y viento para Rosario

Netflix: tres películas cortas e imperdibles para el fin de semana

Lucas Bernardi tiene en mente cuál será el último equipo de Newells de un pésimo 2025

Zona oeste: temor de vecinos por dos ataques a tiros en la misma cuadra en menos de 24 horas

