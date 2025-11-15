Sábado sin Colectividades en Rosario: cuándo termina el evento

Con el objetivo de ofrecer previsibilidad a los stands y al público, los organizadores de la Fiesta de las Colectividades y la Municipalidad de Rosario acordaron suspender la actividad de este sábado en el Parque Nacional a la Bandera frente al alerta naranja por tormentas que se emitió para la ciudad.
Sin la jornada de esta noche, las preguntas comenzaron a circular en torno a cuándo finalizaría el evento y si se contemplaba extenderlo un día más.
Rosario y la región están bajo un alerta naranja por tormentas fuertes y ráfagas que pueden superar los 90 km/h, por esto las autoridades definieron que lo más conveniente era suspender la actividad de hoy. Es la segunda vez que en esta edición que deben recurrir a esta medida ya que el día de la apertura, la tormenta que se desató durante el primer tramo del viernes 7 de noviembre dañó el terreno.
Esa primera decisión se tomó con la salvedad que la Fiesta de las Colectividades se extendiera un día más. En concreto, la presentación del evento indicaba que se iba a realizar del 7 al 16 de noviembre, pero la lluvia hizo que sea del 8 al 17. Ahora, frente a esta segunda suspensión, la incógnita pasaba por la fecha de cierre: ¿se extendería un día más o el lunes sería el fin de las actividades?
Cuándo termina la Fiesta de Colectividades
Aunque el sábado comenzó con sol y temperaturas de verano, el alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) siempre estuvo vigente para la zona y los pronósticos no fueron alentadores. Ante esto, los integrantes de cada stand frenaron los preparativos a pesar de la expectativa por ser una de las fechas más convocantes para el evento.
>> Leer más: Por el alerta naranja se suspendió la noche de Colectividades de este sábado
En este marco, Rosario se queda sin colectividades para este sábado y tanto de la Municipalidad como la Asociación de Colectividades Extranjeras de Rosario confirmaron a La Capital que el cierre será el lunes 17 de noviembre, como estaba previsto.
Así, se podrá disfrutar de platos típicos internacionales, shows en vivos y danzas tradicionales, entre otras atracciones, hasta el lunes 17 de noviembre. El cierre musical estará a cargo de Fabian Gallardo interpretando la canción por los trescientos años de Rosario que compuso y tiene a varios artistas locales en colaboración.
Streaming de Colectividades
En esta edición, y directamente del Parque Nacional a la Bandera, habrá una transmisión en directo que se podrá ver en internet. El streaming se transmitirá a través del canal de YouTube de Brindis TV y busca acercar las voces y expresiones culturales de las comunidades migrantes a toda la ciudadanía, promoviendo la diversidad como un valor social y colectivo.
Con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), a través del proyecto “Aumentar la participación de las mujeres migrantes y las diversidades, en la gobernanza de la migración y las políticas afines”, la propuesta apunta a fortalecer los lazos entre comunidades, difundir historias que construyen identidad y democratizar el acceso a la cultura a través de un formato digital y participativo.
Alerta naranja en Rosario
El SMN emitió este sábado un alerta naranja por tormentas para los departamentos Rosario, Constitución, Iriondo y San Lorenzo.
Desde el organismo advirtieron que el área será afectada por "tormentas fuertes o localmente severas" que podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente y principalmente caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.
Para el alerta, que rige para el sábado a la noche y el domingo por la madrugada, se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. Pese a la lluvia, este sábado la temperatura máxima superó los 32º.