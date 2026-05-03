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El turismo de fin de semana largo pisó el freno: retrocede el gasto y se acortan las estadías

Cayó la cantidad de viajeros y el gasto real, relevó Came. Estadías más breves y consumo más selectivo

3 de mayo 2026 · 16:28hs
Córdoba fue uno de los destinos más elegidos este fin de semana largo. 

Córdoba fue uno de los destinos más elegidos este fin de semana largo. 

El cuarto fin de semana largo del año movilizó a 1.066.464 turistas, que generaron un impacto económico directo de $235.008 millones en rubros como alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras. Sin embargo, el consumo se concentró en gastos básicos por sobre los recreativos, de acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came).

El fin de semana por el Día de los Trabajadores dejó señales de enfriamiento en la actividad turística: hubo menos viajeros, estadías más breves —dos noches en promedio— y un gasto real en retroceso. Predominaron las escapadas de cercanía y, aunque la agenda de eventos en todo el país ayudó a sostener el movimiento, no alcanzó para dinamizar a un segmento del sector con ingresos cada vez más ajustados.

En comparación con 2025, la cantidad de viajeros cayó un 8%, un dato condicionado por la extensión del feriado del año pasado, que tuvo cuatro días. Esa diferencia explica parte de la retracción, ya que la duración incide directamente en la decisión de viajar. Aun así, frente al mismo feriado de 2023 —también de tres días— se registró un crecimiento del 16% en el número de turistas, precisó Came.

El gasto promedio diario por visitante fue de $110.181, con una baja real del 1,6% interanual, lo que refleja un consumo más cauteloso y selectivo. En paralelo, la estadía promedio se redujo un 25,9% respecto de 2025, cuando el fin de semana fue más extenso. Como resultado, el gasto total real se contrajo un 32,9% frente al año anterior.

Uno de los rasgos más marcados fue la fuerte segmentación territorial de la demanda, ya que el movimiento se concentró en destinos con eventos puntuales, propuestas diferenciales o atractivos consolidados, en lugar de distribuirse de manera homogénea. El clima acompañó en gran parte del país, especialmente en las regiones central y norte, con jornadas templadas que favorecieron las actividades al aire libre, mientras que en zonas más frías prevalecieron las opciones urbanas.

Destinos: entre la tracción de los clásicos y el impulso de los eventos

El informe de Came resalta que los destinos tradicionales concentraron buena parte del flujo turístico, aunque con niveles más moderados que en otros fines de semana largos. Ciudades como Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Bariloche y Puerto Iguazú sostuvieron su atractivo gracias a su infraestructura, conectividad y oferta diversificada.

En paralelo, varios destinos lograron destacarse a partir de eventos específicos que funcionaron como verdaderos motores de demanda. Goya, con la Fiesta Nacional del Surubí; La Cumbre, con el Desafío del Río Pinto; Concordia, sede del TC2000; y Yerba Buena, en Tucumán, registraron altos niveles de ocupación y concentraron gran parte del dinamismo del período.

También ganaron protagonismo destinos intermedios que capitalizaron agendas locales. San Antonio de Areco, Cañuelas y Baradero, en la provincia de Buenos Aires, junto con Villa Yacanto, Villa del Dique y San Lorenzo, en Córdoba, atrajeron visitantes con propuestas gastronómicas, ferias y eventos culturales de escala local.

En tanto, desde Came remarcaron que los destinos emergentes continúan consolidándose como alternativas de escapada. Casos como Andalgalá, en Catamarca; Tolhuin, en Tierra del Fuego; y el corredor del Alto Neuquén mostraron un desempeño sostenido, apoyados en propuestas vinculadas a la naturaleza, la gastronomía y la identidad local.

En lo que va del año ya se registraron cuatro fines de semana largos, con un total de 7.940.720 turistas y un gasto acumulado de $2.282.083 millones. En comparación con el mismo período de 2025, la cantidad de viajeros creció un 8,1%.

Claves del fin de semana

El movimiento aéreo volvió a ser un indicador relevante. Aerolíneas Argentinas transportó más de 158.000 pasajeros en cuatro días, con una ocupación promedio del 82% y picos superiores al 90% en vuelos de cabotaje. Mendoza, Córdoba, Puerto Iguazú, Bariloche y Salta encabezaron las preferencias, lo que reafirma el peso del turismo interno incluso en un contexto económico adverso.

En la previa del feriado, la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca obtuvo un reconocimiento internacional en los Premios Iberoamericanos de Destinos Turísticos Inteligentes, en la categoría “Tecnología y gestión de datos”. El galardón destacó el desarrollo de herramientas digitales aplicadas al turismo —como chatbots y plataformas interactivas— en un escenario donde el 75% de los viajeros elige su destino a través de canales digitales, reseñaron desde Came.

Por otro lado, destinos de la Patagonia comenzaron a anticipar una temporada invernal con buenas perspectivas. Bariloche proyecta un crecimiento cercano al 15% en la llegada de turistas brasileños, lo que consolida el aporte del mercado internacional en los centros de nieve.

Goya, en Corrientes, volvió a posicionarse como epicentro turístico con la 49ª edición del Mundial de Pesca del Surubí, que reunió a 1.400 embarcaciones y miles de participantes de todo el país y del exterior, combinando deporte, gastronomía y vida nocturna.

El fin de semana también marcó un nuevo avance de los medios de pago digitales, puntualizó el informe. Con bancos cerrados durante el feriado, las billeteras virtuales se consolidaron como herramienta central del consumo turístico, especialmente en gastronomía y comercios pequeños mediante código QR, resaltaron desde Came. Promociones y reintegros con aplicaciones como Modo BNA+, Mercado Pago y Cuenta DNI influyeron de manera decisiva en las decisiones de gasto.

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