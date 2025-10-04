La Capital | La Ciudad | educación

Educación: por primera vez en 14 años la provincia tendrá 185 días de clases

Lo reveló la vicegobernadora Gisela Scaglia durante una inauguración en la escuela Nº 526 de Rosario, en el marco del Programa 1000 Aulas, de Educación

4 de octubre 2025 · 06:30hs
Educación: para el gobierno provincial

Educación: para el gobierno provincial, se cumplieron los objetivos. 

En el marco del Programa 1000 Aulas, que lleva adelante el Ministerio de Educación de la provincia, la vicegobernadora Gisela Scaglia inauguró este viernes dos nuevas aulas en la escuela Nº 526 Provincia de Córdoba, de Rosario. Durante el acto, Scaglia celebró que este ciclo lectivo “va a terminar con 185 días de clases después de 14 años”.

Junto a estudiantes, docentes y familias de la institución educativa, Scaglia remarcó que “acá hay una comunidad de docentes, de alumnos y de padres que acompañan la tarea educativa, tarea que se hace entre todos, con el municipio y la provincia”. Para luego anunciar que “también vamos a intervenir el patio para que los chicos tengan mejores condiciones y puedan desarrollar distintas prácticas que aquí se realizan”. Lo hizo acompañada de los ministros de Educación, José Goity, y de Cultura, Susana Rueda.

>>Leer más: Fin de clases: cuándo termina el ciclo lectivo 2025 en Santa Fe

"Estoy enamorada de esta escuela, de sus murales y del esfuerzo que están poniendo, son un orgullo para Santa Fe”, confesó Scaglia. Y en ese sentido destacó que “por primera vez en 14 años vamos a terminar con 185 días de clases, esto se lo debemos a las maestras y a nuestros chicos”, y agregó que “eso es gracias al esfuerzo que ponen todos los docentes para que los chicos estén siempre adentro de la escuela, siempre adentro del aula. Esto es para nosotros la gran noticia del año”.

José Goity y Susana Rueda

A su turno, Goity agradeció “a todo el equipo de Educación y de Cultura que le pone sensibilidad, creatividad y mucha garra a lo importante, que es en definitiva es lo que trasciende y lo que queda”.

En tanto, la ministra Susana Rueda señaló que la provincia “apuesta a la educación y a la cultura” y expresó que “además de tener equilibrio fiscal, realiza obras públicas y trabaja junto a la comunidad”.

>>Leer más: Uso del celular en las escuelas: el gobierno de Santa Fe reforzará la prohibición total en el primario

Por su parte la directora de la Escuela, Vanina Morales, expresó que “estos dos nuevos espacios serán hogar de aprendizajes, sueños y proyectos” . Y afirmó que “son puertas que se abren al futuro de nuestros niños con una escuela que crece”.

Pintando Sueños

Durante la jornada, el FAE, a través de su programa Pintando Sueños invitó a pintar los murales a alumnos de 5º y 6º grados con sus familias en el ingreso y en el patio interior. Esta acción contó con el acompañamiento de los muralistas Manuel Gallo, Victoria Maspero y Florencia Guerrero.

En el patio exterior, junto a Paula Moyano, todos pudieron dejar sus pinceladas en el gran mural junto a los artistas Federico Calabria, Guillermo Quevedo y Yamila Trujillo.

En el patio interior, los estudiantes de 5º turno mañana junto al Centro Unico de Donación, Ablación e Implante de Organos (Cudaio), contaron con un stand destinado a concientizar sobre la importancia de donar órganos.

También las docentes y sus alumnos de primer y segundo grado armaron una muestra del Plan Raíz con todo lo que vienen trabajando en el marco del Plan de Alfabetización Santafesino.

>>Leer más: En qué consiste el plan de alfabetización provincial "Raíz" para chicos de primaria

En el acto realizado ayer en la escuela , también estuvieron presentes la secretaria de Gestión Territorial Educativa, Daiana Gallo Ambrosi, el secretario General de la Municipalidad de Rosario, Miguel Tessandori; la presidenta del Fondo de Asistencia Educativa (FAE), Rocío Catalá; el secretario de Integración Cultural, Guillermo Lasala; la delegada Regional de Educación, Virginia Gaibazzi; el director Provincial de Gestión Territorial Educativa, Rubén Rosa; y la directora Provincial de Espacios y Programas Culturales, Patricia Donnelly, entre otros.

El 12 de diciembre

Según el calendario escolar oficial de la Secretaría de Educación de la Nación, las clases concluirán entre el 12 y el 26 de diciembre, de acuerdo con lo establecido por cada jurisdicción.

La diferencia responde a que cada provincia posee autonomía para organizar su calendario, aunque todas deben garantizar el cumplimiento de los 190 días de clases obligatorios fijados por el Consejo Federal de Educación.

Las primeras en finalizar serán Catamarca, Jujuy y Santa Fe, cuyos alumnos tendrán su último día de clases el viernes 12 de diciembre. En el otro extremo, La Pampa será la única en extender el ciclo hasta el 26 de diciembre.

La provincia de Buenos Aires y Misiones también figuran entre las que terminarán más tarde, el 22 de diciembre, junto con Salta. En tanto, Santa Cruz lo hará el 18 de diciembre, mientras que la mayoría de las jurisdicciones cerrará el 19 de diciembre, entre ellas la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Río Negro, Neuquén y Chaco.

