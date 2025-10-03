Holan tiene una baja confirmada para el partido de Central ante Vélez

Jaminton Campaz fue citado a la selección de Colombia para una gira amistosa y el Canalla lo perderá frente al Fortín

Jaminton Campaz se perderá la próxima fecha de Central ante Vélez. Otra vez citado a la selección de Colombia.

Jaminton Campaz se perderá el partido de la semana que viene de Central ante Vélez en Liniers. El futbolista Canalla fue citado para participar con la selección de Colombia de los amistosos programados por el cuerpo técnico de los cafeteros para la fecha Fifa que se aproxima, a desarrollarse entre los días 6 y 14 de este mes.

Por lo tanto, Campaz no estará a disposición de Ariel Holan para jugar el partido con Vélez, correspondiente a la jornada 12 del torneo Clausura y programado para el sábado 11 de octubre, a las 21.15, en el José Amalfitani de Liniers.

La penúltima fecha Fifa de este 2025 se disputará del lunes 6 al martes 14 de este mes. Durante este periodo, las selecciones nacionales podrán jugar hasta dos encuentros de categoría “A”, entre amistosos y duelos oficiales, lo que les servirá como preparación rumbo a la próxima Copa Mundial 2026 a disputarse a medidos del año que viene.

Rosario Central ya fue notificado por parte de la asociación de Colombia que Campaz fue citado para participar en los amistosos internacionales programados.

Colombia jugará el sábado 11 por la noche ante México en el AT&T Stadium de Texas, en Estados Unidos. Luego, el martes 14, lo hará ante Canadá, en el Sports Ilustrated Stadium de Nueva Jersey, también en Estados Unidos.

Como los amistosos de los Cafeteros son en suelo norteamericano, el regreso de Campaz a Rosario no debería acarrear complicaciones. De no mediar imponderables, Campaz estaría a disposición de Holan para jugar ante Platense en Arroyito.

La otra doble fecha de amistosos

Además de esta fecha Fifa de octubre, queda una más programada para jugarse en mediados de noviembre. Por lo que Campaz podría perderse también el partido de la última fecha de la fase clasificatoria de este Clausura, en la que Central tiene previsto visitar a Independiente en Avellaneda.

En cuanto a esa última fecha Fifa de este 2025, los colombianos ya tienen programados otros dos amistosos en suelo norteamericano: el sábado 15 de noviembre ante Nueva Zelanda, en el estado de Florida, y el martes 18 ante Nigeria, en Nueva York.