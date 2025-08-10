La Capital | Política | Gisela Scaglia

Si Gisela Scaglia llega a Diputados, protagonizará una instancia particular y con escasos antecedentes

La candidatura a nivel nacional de la vicegobernadora implica cambios en la estructura de poder en Santa Fe

10 de agosto 2025
Gisela Scaglia es impulsada por Maximiliano Pullaro como primera postulante a diputada nacional por el nuevo frente Provincias Unidas.

Si la vicegobernadora Gisela Scaglia, perfilada como primera candidata a diputada nacional por Provincias Unidas, accede a una banca en la Cámara baja tras los comicios del 26 de octubre próximo, los santafesinos serán testigos de un caso particular y con escasos antecedentes en el tercer distrito electoral más importante de la Argentina.

Acerca de la instancia que abriría el eventual desembarco en Diputados de la Nación de la jefa del PRO de Santa Fe a partir del 10 de diciembre, el constitucionalista Oscar Blando detalló a La Capital: “El Poder Ejecutivo provincial es ejercido por el gobernador. El/la vice lo reemplaza en caso de muerte, destitución, renuncia, etc. Pero su función constitucional específica es presidir el Senado”.

Gisela Scaglia y un caso particular

Respecto de quién sustituirá a el/la vice, el abogado indicó que en la titularidad de la Cámara alta de Santa Fe, en caso de muerte, enfermedad, renuncia o inhabilidad física o mental permanente, o cuando se encuentra en ejercicio del Ejecutivo, “lo/la reemplaza el presidente provisional de Senado (el radical Felipe Michlig, en la actualidad), que es electo/a anualmente de su seno”.

“Es decir: si el año siguiente se elige a otro senador, será éste quien ocupe ese lugar. El reemplazo es por cargo, no por la persona”, completó Blando.

El letrado también recordó que, cuando la Constitución provincial -actualmente en proceso de reforma- contempla el caso de acefalía, en el artículo 67 sostiene que por muerte, destitución, renuncia o inhabilidad física o mental sobreviniente del vice estando en ejercicio del Ejecutivo lo reemplazará el presidente provisional del Senado, mientras se procede a una nueva elección. Y aclaró que “no corresponden nuevos comicios si el resto del período no excede un año y medio”.

>>Leer más: Cierre de alianzas para Diputados: diez listas, la ventana de Amalia Granata y la jugada de Perotti

“La Carta Magna santafesina contempla, en esta oportunidad, la renuncia (que es una causal permanente) cuando el/la vice está en ejercicio del Ejecutivo, que no sería el caso de Scaglia. Por eso, es un situación particular. Se entiende que el presidente provisional de la Cámara alta reemplazará al gobernador cuando éste, por ejemplo, se ausente del cargo”, continuó Blando.

FM1.jpg
El radical Felipe Michlig, armador de Unidos estrechamente ligado al gobernador de Santa Fe.

El radical Felipe Michlig, armador de Unidos estrechamente ligado al gobernador de Santa Fe.

De modo similar, el reglamento del Senado señala que cuando el/la vicegobernador/a esté temporaria o definitivamente impedido/a para desempeñar la jefatura del cuerpo, será reemplazado/a en el ejercicio del cargo por el presidente, o vice provisional, sin perder su condición de legislador/a.

“Aquí hay una diferencia importante: el vicegobernador/a, cuando preside el Senado, sólo tiene voto en caso de empate (no es un senador). En cambio, el presidente o vice provisional es un legislador que, cuando asume, no pierde esa condición y en consecuencia, tendría doble voto: uno como senador y, eventualmente, otro en caso de igualdad”, precisó el constitucionalista.

>>Leer más: Pullaro: "De este espacio de gobernadores saldrá el nuevo presidente"

Michlig, actual jefe de la Unión Cívica Radical (UCR) de Santa Fe y quien comanda la Convención Constituyente en curso, es uno de los armadores clave de la coalición oficialista Unidos. Y es considerado también padrino político del titular de la Casa Gris, Maximiliano Pullaro.

Si Scaglia es consagrada diputada nacional, y acorde a la línea sucesoria, Michlig (en su rol de reemplazante de la vice) debería cubrir a Pullaro al frente del Ejecutivo provincial cuando el gobernador se ausente de su cargo.

Asimismo, en caso de que el titular provisional del Senado deba ausentarse, el relevo quedará en manos de la Presidencia de Diputados de Santa Fe, ejercida hoy por la socialista Clara García.

Las diferencias con Antonio Vanrell

Blando, en tanto, también marcó diferencias con el caso del exvicegobernador Antonio Vanrell, quien murió a fines de abril de 2016.

“El caso Vanrell fue diferente, no hubo renuncia sino destitución. Integré la Cámara que acusó al vice y fue el Senado el que lo expulsó el 29 de junio de 1990 porque se le adjudicaron hechos de corrupción por la compra de juguetes y zapatillas”, rememoró el letrado.

En 2002, el juez en lo Penal de Sentencia de la 4ª Nominación de Santa Fe, Mauricio Frois, encontró a Vanrell culpable de los delitos de asociación ilícita, falsificación de documento público y peculado reiterados.

A Vanrell lo sustituyó el entonces presidente provisional, el senador Augusto Fischer. El vice primero del cuerpo era Antonio Prats, mientras que Guillermo Berli se desempeñaba como vice 2ª”, concluyó Blando.

