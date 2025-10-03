Zona oeste: encontraron a un hombre muerto a puñaladas en una casa abandonada La vivienda funcionaba como aguantadero. Los fiscales evalúan que el homicidio se produjo en la madrugada del viernes 3 de octubre 2025 · 19:11hs

El cuerpo del hombre fue hallado en una casa abandonada de zona oeste.

Un hombre fue hallado muerto en el mediodía de este viernes en una casa abandonada de Pasaje 1884 y Cisnero, en la zona oeste de Rosario. Tenía una herida de arma blanca en el cuello, por lo que se investiga como un asesinato. La víctima, que no fue identificada, fue encontrada en el patio de la propiedad.

El fiscal Patricio Saldutti, a cargo de la causa, ordenó que el cuerpo sea trasladado al Instituto Médico Legal de Rosario para la realización de la autopsia y solicitó pericias, toma de testimonios y relevamiento de cámaras de videovigilancia a la División de Homicidios de la Policía de Investigaciones. Por los primeros datos brindados ante la Policía, el ataque habría ocurrido en horas de la madrugada.

Los vecinos de la zona escucharon gritos en la madrugada. La casa donde se halló al fallecido funcionaría como una especie de aguantadero y, según los primeros testimonios, es frecuentado por distintos vecinos que deambulan por el barrio.

Se dispuso la comisión de gabinete criminalístico para relevamiento de la escena del hecho, relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y toma de testimonios a todo aquel que puedan aportar datos relevantes para la investigación. El personal policial recorrió las distintas viviendas para determinar la filiación del fallecido y levantar testimonios sobre la presencia de otras personas en el lugar a horas cercanas al presunto homicidio. Médicos forenses constataron que el fallecimiento fue producto de heridas de arma blanca y algunos golpes.