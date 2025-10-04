Un último ensayo con buenas sensaciones para Franco Colapinto en Singapur

El prólogo para la clasificación del GP de Singapur entregó mejores perspectivas para Franco Colapinto, que finalizó 16°. A las 10 será la hora de la verdad en Marina Bay.

Franco Colapinto comparte datos con su ingeniero de pista en Alpine. A las 10 será la hora de la verdad, la clasificación en Singapur.

El Alpine de Franco Colapinto, en las calles de Marina Bay. El domingo en Singapur alcanzará la marca de Mazzacane y Larrauri en la Fórmula 1.

Franco Colapinto cerró en la 16ª posición los últimos ensayos libres en el circuito callejero de Marina Bay , donde el domingo se disputará la 18ª fecha de la temporada 2025 de Fórmula 1, el GP de Singapur , desde las 9 hora argentina. A las 10 será la hora de la verdad con la clasificación.

Max Verstappen hizo el mejor tiempo, mientras que Colapinto por ahora quedaría afuera de la Q2 por una décima sobre quien fue 15° en la FP3, Fernando Alonso. Mientras que su compañero Pierre Gasly quedó 19° y último, porque Liam Lawson volvió a golpearse feo.

El argentino cerró una buena FP3 antes de la clasificación, quedando a menos de un segundo del mejor tiempo de Verstappen y, lo mejor, otra vez más rápido que su compañero Pierre Gasly.

Eso fue tanto en el primer tramo de la tanda con gomas medias, como en el último con gomas de clasificación, donde el argentino que 0,596s por delante del francés, que de todas maneras en lo que parecía iba ser su mejor giro fue taponado.

Eso no invalidó la buena respuesta de Colapinto, que por primera vez en todo el fin de semana puso a un Alpine a menos de un segundo de la cima.

Todo lo que pasó en la FP3 en Marina Bay

Unos pocos salieron de entrada a la pista y uno de ellos fue Colapinto, con gomas medias como el resto.

Un primer registro de 1m 35,200s, contrastaba con el 1m 32,379s de Norris para empezar. Gasly hacía 1m 34,354s. De nuevo a boxes, a tocar el ala y a seguir.

En el segundo intento, venía mejorando en el primer parcial pero antes de completar el segundo, no le embocó a la curva 11 y prefirió seguir de largo por la escapatoria para no generar un choque. Retomó sin problemas.

Gasly bajaría a a 1m 33,976s y enseguida Colapinto se lo bajaría a 1m 33,708s.

Colapinto venía en una segunda vuelta seguida lanzada cuando Liam Lawson volvió a golpearse como pasó el viernes, pero mucho más duro en la curva 7. Habrá que ver si puede estar en la clasificación. Por supuesto, bandera roja sobre los 17 minutos de entrenamiento.

Antes, en la misma curva, Gasly pasó por encima del mismo piano que desestabilizó a Lawson y habrá que ver si dañó el piso. La pista se habilitó a los 25', con Norris adelante: 1m 31,021s.

Los Mercedes, que no tenían tiempo hasta entonces, fueron los primeros en poner gomas blandas. Los Williams también pusieron el mismo caucho.

Los Mercedes no mejorarían a Norris, Sainz venía mejorando pero siguió de largo en la misma curva de Colapinto para evitar el impacto.

El argentino, con goma media gastada, metió un buen tiempo de 1m 32,672s, mientras que Gasly hacía 1m 33,215s. Entonces, Colapinto estaba a solo una décima de Piastri, en el 10° lugar. Y volvió a boxes para tocar el alerón y salir.

Con la goma ya más gastada, el siguiente registro fue alto: 1m 34,008s, rozando el muro después de la curva 17 como lo había hecho el viernes. Gasly mejoraba el suyo, pero lejos del mejor del argentino: 1m 33,162s.

Antonelli metía lo mejor con blandas: 1m 30,760s, mientras Colapinto volvía a pits y se guardaba esta vez, a falta de 21 minutos para el cierre.

Albon siguió de largo en la 16 para no golpearse y todo el mundo volvió a los pits para el tramo final. Colapinto, a 1,912s de la punta con medias en el 12° puesto y Gasly a 2,402s con el mismo caucho en el 17° lugar.

Colapinto volvió a la pista a 14' del final con gomas blandas, mientras Leclerc bajaba todo: 1m 30,651s.

Colapinto hizo un tiempazo: 1m 31,047s, a 0,899s de Verstappen, que se colocaba primero con 1m 30,148s. Por primera vez un Alpine a menos de un segundo del mejor tiempo.

Gasly venía mejorando también sus dos parciales, pero al iniciar el tercero Hulkenberg lo taponó y debió abortar.

El argentino pasó por boxes, tocaron el ala y regresó, pero su nuevo intento no fue bueno, sobre todo en el último sector.

Gasly y Colapinto hicieron un último intento a poco del final, con la goma ya gastada, El francés mejoraría (inclusive debió pasar al argentino, que para dejarle el hueco cerró un poco a Verstappen) pero lejos del argentino: 1m 31,643s. Y Colapinto no lo haría, para cerrar 16° adelante del francés por casi 6 décimas.

Se vinieron los neumáticos blandos para el simulacro de clasificación

