Atención, jubilados y pensionados: Ansés modificó las fechas de pago en octubre

Ansés dio a conocer el cronograma de pagos para el décimo mes del año y hay modificaciones debido a un feriado

3 de octubre 2025 · 09:36hs
Ansés anunció cambios en las fechas de cobro

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) anunció el calendario de pagos de las jubilaciones y pensiones para el décimo mes del año. Ahora bien, en octubre el esquema se verá afectado por un feriado que altera las fechas estipuladas normalmente.

Cabe recordar que los jubilados recibirán este mes un incremento del 1,88% en sus haberes. El aumento se basa en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Indec. Según la ley de movilidad, los valores se rigen por la inflación del período anterior, por lo que el pago representará la inflación de septiembre.

Así, el haber mínimo para los jubilados pasará de los $320.277,17 de septiembre a $326.298,38 en octubre, sin contar el bono de 70.000 pesos que se otorga a las jubilaciones mínimas. En caso de que el Poder Ejecutivo ratifique dicho bono, la jubilación mínima total llegaría a $396.298,38.

Con respecto al resto de las prestaciones que paga Ansés, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo Para Protección Social (AUE) subirán a $117.252 para hijos menores de 18 años y a $381.790 por hijo con discapacidad en octubre, también respondiendo al aumento del 1,88%.

¿Cuál es la modificación en el calendario de pagos de octubre?

Según informó Ansés, el cronograma de pagos para octubre fue modificado en función del feriado de este mes. Como siempre, los pagos se realizan tomando en consideración la terminación del DNI, pero el día 10 de octubre el pago se verá afectado.

Esta modificación responde al feriado del 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que fue trasladado al viernes 10. De esta manera, quienes recibían su pago ese día tienen una nueva fecha asignada.

¿Cómo queda el calendario de pagos de octubre?

Teniendo en cuenta el feriado del décimo mes del año, el calendario de pagos de Ansés se organizará de la siguiente manera:

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 8 de octubre
  • DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre
  • DNI terminados en 3: 13 de octubre
  • DNI terminados en 4: 14 de octubre
  • DNI terminados en 5: 15 de octubre
  • DNI terminados en 6: 16 de octubre
  • DNI terminados en 7: 17 de octubre
  • DNI terminados en 8: 20 de octubre
  • DNI terminados en 9: 21 de octubre

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre
  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre
  • DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de octubre
  • DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: 9 de octubre

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar

  • DNI terminados en 0: 8 de octubre
  • DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre
  • DNI terminados en 3: 13 de octubre
  • DNI terminados en 4: 14 de octubre
  • DNI terminados en 5: 15 de octubre
  • DNI terminados en 6: 16 de octubre
  • DNI terminados en 7: 17 de octubre
  • DNI terminados en 8: 20 de octubre
  • DNI terminados en 9: 21 de octubre

Asignación por embarazo

  • DNI terminados en 0: 9 de octubre
  • DNI terminados en 1: 13 de octubre
  • DNI terminados en 2: 14 de octubre
  • DNI terminados en 3: 15 de octubre
  • DNI terminados en 4: 16 de octubre
  • DNI terminados en 5: 17 de octubre
  • DNI terminados en 6: 20 de octubre
  • DNI terminados en 7: 21 de octubre
  • DNI terminados en 8: 22 de octubre
  • DNI terminados en 9: 23 de octubre

Asignación por Prenatal y Maternidad

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de octubre
  • DNI terminados en 2 y 3: 13 de octubre
  • DNI terminados en 4 y 5: 14 de octubre
  • DNI terminados en 6 y 7: 15 de octubre
  • DNI terminados en 8 y 9: 16 de octubre

Asignaciones Pago Único

  • Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: 8 de octubre al 10 de noviembre

Prestación por Desempleo

  • DNI terminados en 0 y 1: 21 de octubre
  • DNI terminados en 2 y 3: 22 de octubre
  • DNI terminados en 4 y 5: 23 de octubre
  • DNI terminados en 6 y 7: 24 de octubre
  • DNI terminados en 8 y 9: 27 de octubre
