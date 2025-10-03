La Capital | Policiales | Juego clandestino

Juego clandestino en Santa Fe: condenaron a un exjefe policial como organizador

Danilo Barrientos fue declarado culpable a casi seis años de haber sido detenido por su participación en una red de apuestas ilegales

3 de octubre 2025 · 11:26hs
El juicio por juego clandestino se realizó en los Tribunales de Reconquista.

El juicio por juego clandestino se realizó en los Tribunales de Reconquista.

La Justicia santafesina dictó este jueves una condena por juego clandestino en el norte provincial. El fallo de primera instancia apunta contra un exjefe policial que fue arrestado a fines de 2019 por la denuncia sobre una red de salas de apuestas no autorizadas en la región.

El juicio oral y público en los Tribunales de Reconquista concluyó con una pena de 3 años y dos meses de cárcel para Danilo Iván Barrientos. El imputado trabajaba en Fortín Olmos, un pueblo ubicado a 80 kilómetros al oeste de la cabecera del departamento General Obligado.

El juez Martín Gauna Chapero dictó la sentencia al final del debate sobre múltiples delitos investigados desde 2018 por el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Todos giran alrededor de una organización de juegos de azar clandestinos que incluían al comisario entre los miembros principales.

Juego clandestino en Fortín Olmos

En el inicio del juicio, el fiscal Nicolás Maglier ratificó la acusación contra el exjefe policial por la explotación y administración del sistema de apuestas no autorizadas. Además lo imputó por el cobro de coimas en Fortín Olmos, una pequeña localidad del departamento Vera.

Además de la pena de prisión, Barrientos recibió una inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos. Gauna Chapero lo declaró culpable y dictó una resolución que quedó cerca de los tres años y medio de cárcel que había solicitado el funcionario del MPA a la hora de los alegatos.

>> Leer más: Juego clandestino: clausuraron un casino ilegal y arrestaron a 10 apostadores

El investigador recordó que el excomisario realizaba actividades vinculadas al juego clandestino "de forma continua y habitual". La evidencia presentada se remonta hasta noviembre de 2018 y define que el negocio se sostuvo al menos durante un año.

Por otra parte, Maglier remarcó que Barrientos "omitió cumplir sus deberes públicos de control para facilitar el desenvolvimiento de la estructura" se captación de apuestas no autorizadas. Mientras tanto obtenía un rédito económico como consecuencia de hacer la vista gorda.

Finalmente, la Justicia consideró probado que el uniformado abusó de su cargo para cobrar dádivas, de modo que lo condenaron por concusión. "A sabiendas de que no estaba permitido, aceptó que un integrante del gobierno de la comuna de Tartagal le pagara por servicios de seguridad que él brindó sin estar habilitado", precisó el fiscal.

Noticias relacionadas
Los caballos fueron rescatados tras la denuncia de maltrato animal.

Maltrato animal en Nuevo Alberdi: apostaban en cinchadas con caballos y usaban picanas

El Colo Cappelletti está sindicado como organizador de la asociación ilícita liderada por Lisandro Limón Contreras.

Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados

El empleado del centro de salud fue denunciado por llevarse fentanilo y bromuro de vecuronio.

Quedó preso el enfermero de Pami II acusado de robar fentanilo para vender a particulares

Matías Ozorio fue denunciado por el triple femicidio y capturado en el exterior.

Triple femicidio: Matías Ozorio, el ladero de Pequeño J, llegó a la Argentina

Ver comentarios

Las más leídas

Trata laboral en Rosario: el dato que permitió rescatar a la mujer explotada durante 22 años

Trata laboral en Rosario: el dato que permitió rescatar a la mujer explotada durante 22 años

Barrio Martin: rescatan a una mujer que habría sido explotada durante 20 años

Barrio Martin: rescatan a una mujer que habría sido explotada durante 20 años

Cuál será el futuro del inmueble donde estaba el bar Pasaporte

Cuál será el futuro del inmueble donde estaba el bar Pasaporte

Una motociclista murió en un accidente en avenida Circunvalación

Una motociclista murió en un accidente en avenida Circunvalación

Lo último

Agenda cultural en la región: tardes de aire libre y noches para bailar todos los ritmos

Agenda cultural en la región: tardes de aire libre y noches para bailar todos los ritmos

Elecciones en Newells: Julián González habló sobre la posibilidad de postergar la votación

Elecciones en Newell's: Julián González habló sobre la posibilidad de postergar la votación

Conflicto por los incendios en las islas: Ningún fuego se inicia solo

Conflicto por los incendios en las islas: "Ningún fuego se inicia solo"

Quedó preso el enfermero de Pami II acusado de robar fentanilo para vender a particulares

Luis Emanuel Benavídez ingresó al policlínico en 2014 y fue imputado por comercializar la droga que sacaba de su lugar de trabajo

Quedó preso el enfermero de Pami II acusado de robar fentanilo para vender a particulares
Gisela Scaglia: Caren Tepp es la mujer de los Juanes: Monteverde y Grabois
Política

Gisela Scaglia: "Caren Tepp es la mujer de los Juanes: Monteverde y Grabois"

Conflicto por los incendios en las islas: Ningún fuego se inicia solo
La Ciudad

Conflicto por los incendios en las islas: "Ningún fuego se inicia solo"

Temporada de abejas y un caso fatal: ¿qué hay que hacer con los enjambres?

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Temporada de abejas y un caso fatal: ¿qué hay que hacer con los enjambres?

Peligro en la ruta 33: un amparo para la reparación urgente por abandono vial
La Región

Peligro en la ruta 33: un amparo para la reparación urgente por abandono vial

Juego clandestino en Santa Fe: condenaron a un exjefe policial como organizador
Policiales

Juego clandestino en Santa Fe: condenaron a un exjefe policial como organizador

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Trata laboral en Rosario: el dato que permitió rescatar a la mujer explotada durante 22 años

Trata laboral en Rosario: el dato que permitió rescatar a la mujer explotada durante 22 años

Barrio Martin: rescatan a una mujer que habría sido explotada durante 20 años

Barrio Martin: rescatan a una mujer que habría sido explotada durante 20 años

Cuál será el futuro del inmueble donde estaba el bar Pasaporte

Cuál será el futuro del inmueble donde estaba el bar Pasaporte

Una motociclista murió en un accidente en avenida Circunvalación

Una motociclista murió en un accidente en avenida Circunvalación

Riquelme habló de todo y también de Di María: qué dijo el presidente de Boca sobre Fideo

Riquelme habló de todo y también de Di María: qué dijo el presidente de Boca sobre Fideo

Ovación
Franco Colapinto cerró un viernes difícil, donde no pudo encontrar los límites al Alpine en Singapur

Por Gustavo Conti
Ovación

Franco Colapinto cerró un viernes difícil, donde no pudo encontrar los límites al Alpine en Singapur

Franco Colapinto cerró un viernes difícil, donde no pudo encontrar los límites al Alpine en Singapur

Franco Colapinto cerró un viernes difícil, donde no pudo encontrar los límites al Alpine en Singapur

River-Racing: indignación por un video con la reacción de un policía tirando gas pimienta

River-Racing: indignación por un video con la reacción de un policía tirando gas pimienta

Franco Colapinto fue de mayor a menor en los primeros ensayos libres de Singapur

Franco Colapinto fue de mayor a menor en los primeros ensayos libres de Singapur

Policiales
Quedó preso el enfermero de Pami II acusado de robar fentanilo para vender a particulares
Policiales

Quedó preso el enfermero de Pami II acusado de robar fentanilo para vender a particulares

Triple femicidio: Matías Ozorio, el ladero de Pequeño J, llegó a la Argentina

Triple femicidio: Matías Ozorio, el ladero de Pequeño J, llegó a la Argentina

Juego clandestino en Santa Fe: condenaron a un exjefe policial como organizador

Juego clandestino en Santa Fe: condenaron a un exjefe policial como organizador

Trata laboral en Rosario: el dato que permitió rescatar a la mujer explotada durante 22 años

Trata laboral en Rosario: el dato que permitió rescatar a la mujer explotada durante 22 años

La Ciudad
Conflicto por los incendios en las islas: Ningún fuego se inicia solo
La Ciudad

Conflicto por los incendios en las islas: "Ningún fuego se inicia solo"

Temporada de abejas y un caso fatal: ¿qué hay que hacer con los enjambres?

Temporada de abejas y un caso fatal: ¿qué hay que hacer con los enjambres?

Cuál será el futuro del inmueble donde estaba el bar Pasaporte

Cuál será el futuro del inmueble donde estaba el bar Pasaporte

Récord de solicitudes en Rosario para tramitar la ciudadanía española

Récord de solicitudes en Rosario para tramitar la ciudadanía española

Los vetos en el Senado: cómo votaron los legisladores santafesinos
Política

Los vetos en el Senado: cómo votaron los legisladores santafesinos

Una motociclista murió en un accidente en avenida Circunvalación
La Ciudad

Una motociclista murió en un accidente en avenida Circunvalación

En modo motoquero, Pullaro inauguró la pavimentación de la ruta 3
Política

En "modo motoquero", Pullaro inauguró la pavimentación de la ruta 3

Elecciones en Newells: Julián González denunció proscripción
Ovación

Elecciones en Newell's: Julián González denunció proscripción

Riquelme habló de todo y también de Di María: qué dijo el presidente de Boca sobre Fideo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Riquelme habló de todo y también de Di María: qué dijo el presidente de Boca sobre Fideo

Jerónimo Russo y su debut con la camiseta de Newells: Siento que estoy viviendo un sueño

Por Hernán Cabrera
Ovación

Jerónimo Russo y su debut con la camiseta de Newell's: "Siento que estoy viviendo un sueño"

El tiempo en Rosario: viernes caluroso antes de un sábado de más calor y tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes caluroso antes de un sábado de más calor y tormentas

Estafas en Villa Constitución: denunciaron a una mutual por deudas en dólares
La Región

Estafas en Villa Constitución: denunciaron a una mutual por deudas en dólares

El Senado sostuvo la ley de financiamiento del Garrahan y universidades
Política

El Senado sostuvo la ley de financiamiento del Garrahan y universidades

Santa Fe se afianza como la segunda provincia con más motos 0 km del país
Motores

Santa Fe se afianza como la segunda provincia con más motos 0 km del país

Comienza el mes del cáncer de mama: actividades y controles gratuitos
Salud

Comienza el mes del cáncer de mama: actividades y controles gratuitos

La Justicia falló a favor de Ginóbili en una demanda contra mapuches
Información General

La Justicia falló a favor de Ginóbili en una demanda contra mapuches

Una diputada argentina del FIT fue detenida por Israel en la flotilla que iba a Gaza
Política

Una diputada argentina del FIT fue detenida por Israel en la flotilla que iba a Gaza

Descubren un millón de dólares en monedas de un naufragio frente a Florida
Información General

Descubren un millón de dólares en monedas de un naufragio frente a Florida

Caputo viaja a EEUU para destrabar el rescate financiero del Tesoro
Economía

Caputo viaja a EEUU para destrabar el rescate financiero del Tesoro

El MPA jura la nueva Constitución como muestra de extrapoder
Política

El MPA jura la nueva Constitución como muestra de extrapoder

Era uno de los más buscados y fue imputado por su rol de organizador en una banda
Policiales

Era uno de los más buscados y fue imputado por su rol de organizador en una banda

Diputado propuso construir torres en los asentamientos de Puerto Norte
La Ciudad

Diputado propuso construir torres en los asentamientos de Puerto Norte

Abrió la convocatoria para la Residencia para Poetas Jóvenes del Festival Poesía
La Ciudad

Abrió la convocatoria para la Residencia para Poetas Jóvenes del Festival Poesía