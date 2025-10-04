Los cinco destinos argentinos más buscados en Google

El buscador presentó un informe sobre las ciudades con mayor interés turístico en el último año y recomendó herramientas para planear y vivir cada viaje.

Las ciudades de Buenos Aires y Bariloche figuran en los rankings elaborados por Google.

En el marco del Día Mundial del Turismo , que se celebra cada 27 de septiembre, Google presentó un relevamiento con los destinos de Argentina que más interés generaron en su buscador entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025 , a la vez que recomendó algunas funcionalidades para que las personas puedan tener una experiencia de viaje más sencilla, personalizada y enriquecedora, desde la investigación previa hasta la planificación del itinerario.

Los datos surgen de la herramienta Destination Insights y revelan cuáles son las ciudades más buscadas tanto por turistas internacionales como por residentes argentinos a la hora de planificar un viaje .

Top 5 de ciudades más buscadas por argentinos:

Buenos Aires.

San Carlos de Bariloche.

Mar del Plata.

Córdoba.

Mendoza.

De estos datos se desprende que Buenos Aires y Bariloche figuran en ambos rankings, confirmando su atractivo sostenido. Mendoza y Córdoba también se mantienen entre los primeros lugares, mientras que Ushuaia capta la atención de los visitantes del exterior y Mar del Plata se posiciona fuerte en el turismo interno.

Herramientas de IA para planificar el viaje

Además del informe, Google destacó algunas de sus funciones más utilizadas para planificar, recorrer y revivir una experiencia turística, muchas de ellas potenciadas con Inteligencia Artificial. Estas herramientas permiten desde encontrar alojamiento hasta editar fotos del viaje.

Búsqueda de alojamiento

Al buscar un hotel desde el celular, se puede tener una vista desde la función “Historia visual” con imágenes en formato vertical, y al seleccionar “ver más” se accede a un comparador de precios, ubicación, tipos de habitación y reseñas de viajeros, entre otras referencias.

Gemini

Para crear itinerarios. El asistente permite armar recorridos personalizados a partir de las necesidades específicas de cada viajero, como tiempo disponible, medios de movilidad, presupuesto o accesibilidad.

Vista Inmersiva

Ofrece una visualización previa de atracciones turísticas, mostrando cómo se ven en diferentes horarios y condiciones climáticas. Indicaciones con Live View Brinda instrucciones en tiempo real mediante realidad aumentada; ideal para desplazarse a pie en ciudades desconocidas.

Gemini Live

Para explorar lugares. Con la cámara activada, el asistente identifica puntos de interés y ofrece información contextual actualizada al mover el dispositivo.

Edición de fotos con IA

Funciones como Borrador Mágico y Luz de Retrato en Google Fotos permiten mejorar imágenes eliminando elementos no deseados o ajustando la iluminación. Por ejemplo, borrar los peatones en una atracción turística muy concurrida.

Solo basta con seleccionar los elementos no deseados en la imagen y la herramienta hará el trabajo de reemplazarlos por una extensión del resto de los elementos en la foto. También se pueden agrupar recuerdos por destino o editar imágenes con marcos creativos, entre otras funciones.

El turismo se transforma y la tecnología se convierte en una aliada clave para planificar y disfrutar cada etapa del viaje. La IA ya es parte de la experiencia turística.