Remo: los maestros de Regatas Rosario volvieron a dar la nota en Cataluña

El lago de Banyoles, en el corazón de Cataluña , volvió a sentir la adrenalina de la alta competencia con la Regata Mundial de maestros de remo 2025, una prueba que, sin quererlo, despertó los ecos de los Juegos Olímpicos de 1992. Y Regatas Rosario demostró otra vez que su impronta ganadora no es pura fama.

Tras cinco días, donde el espejo azul del lago se convirtió en escenario de una liturgia colectiva de 5428 remeros provenientes de 745 clubes, Carlos Maknis, Pablo Glusman y Eric Lingenfelder subieron a lo más alto del podio para recibir las codiciadas medallas de oro (además de sumar una de plata y otra de bronce) para gloria de la institución celeste y oro del barrio Lisandro de la Torre.

La pista, ubicada en Barcelona, fue la misma que se utilizó para los Juegos Olímpicos de 1992, cita en la que compitieron Marcelo Pieretti, Andrés Seperizza y Gustavo Pacheco, quien en esta oportunidad fue el quien armó un entrenamiento detalladamente preparado para la tripulación.

La tripulación rosarina se quedó con las preseas de oro en el single (Maknis), en el doble (Lingenfelder-Glusman) y en el cuatro con timonel y en el cuádruple (los tres formaron parte de ambos botes); la de plata en el cuatro sin timonel y la de bronce en el dos sin timonel (Lingenfelder-Glusman).

Más allá de las medallas, para los tres, la experiencia tuvo un sabor especial, pero en lo personal cada uno lo vivió a su manera.

>>Leer más: El remo aporta talento en los Jadar 2025

IMG-20250914-WA0019

La gran experiencia, según Carlos Maknis

Carlos Maknis, es el de mayor experiencia, ya que hace 14 años que compite en estos mundiales remó y ganó en dos sin, cuatro sin y cuatro con, en el ocho, el cuádruple par, el doble par y ahora consiguió la figurita difícil: el single.

Para él, la competencia se presentó distinta a las anteriores desde el vamos. Néstor Bodetto, quien había sido su compañero en las anteriores participaciones no fue de la partida y eso ya convertía a este mundial en un desafío importante. “Uno siempre proyecta en poder mejorar, pero cuando se te cae el ladero es difícil. Fue un año difícil, que hubo que pensarlo distinto, sin ese compañero que hacía doce años que veníamos remando juntos. Pero se sumaron los chicos con grandes aptitudes físicas, técnicas y personales, que hicieron más que interesante esta experiencia. Este año me dediqué mucho más al single y fue un desafío más que importante para mí en lo personal. Desde la Pandemia a esta parte venía mezclando el single con el doble, pero dedicarse todos los días es otra cosa”.

Al referirse a la nueva medalla dorada que cosechó, Maknis destacó: “El día de la regata uno da todo lo que tiene, por va para eso, y si el objetivo se da, más que bienvenido. Por eso para mí, ganar una medalla es una alegría enorme. No sólo porque se coloca bien arriba el nombre del club, sino que además queda demostrado que si las cosas se hacen bien, se logran los objetivos. Es lo mejor que le puede pasar un club, porque le puede servir de ejemplo a otro. Pero hay que dedicarse, como todas las cosas. Hay algunos que están tocados por una varita mágica, de que son muy dúctiles y que tienen una técnica que es inigualable, pero yo, en lo personal, descubrí que la única manera de llegar es estar, caerte, levantarte y si te volvés a caer, levantarte y seguir. Ser intensivo en conducta y disciplina”, reconoció.

IMG-20250913-WA0011

Otro aspecto por lo que esta competencia resultó distinta a otras fue por la ausencia de Guillermo Segurado, fallecido en junio de 2024, quien era el encargado de colgarle las medallas cuando ganaba. “Para mí fue muy fuerte, lo extrañé un montón. Mirar para los costados y que no esté fue un golpe emocional muy fuerte. Con su ausencia me faltó un remo, pero estoy seguro de que él me ayudó desde el cielo”, dijo Maknis a modo de homenaje.

>>Leer más: Se desarrolló en Villa Gobernador Gálvez la quinta fecha de la Copa Santa Fe de Remo

Cómo lo vivió en Cataluña Pablo Glusman

Pablo Glusman, en tanto, tenía el antecedente de haber competido en 2022 en Libourne, Francia, junto a Daniel Mas en un dos sin timonel y un doble par donde logró un destacado 4º puesto.

“Realmente armamos un grupo muy lindo, con compañeros que nos fuimos involucrando no solo en lo deportivo sino en lo social y afectivo, porque vivimos el remo de la misma manera, intensamente. Instantáneamente nos dimos cuenta de que había una oportunidad, fuimos con mucha ilusión y en Barcelona lo pudimos concretar. Fue un proyecto que arrancó bien y terminó de la mejor manera”, reseñó a su turno.

“Me llamó la atención el nivel organizativo del evento, cómo estaba preparado todo, el estado de la cancha, hasta el mismo trato con la gente que te alquila los botes, que siempre están al lado tuyo. Todo es de primer mundo y eso te deja más tranquilo para hacer lo que vas a hacer, porque tenés resuelto una parte que habitualmente lo tenés que hacer vos. Vos vas a remar y si algo no está bien hay gente que te asiste. En ese sentido es un placer enorme.”, acotó Glusman.

En ese sentido, una de las anécdotas la vivió cuando estaban acondicionando el dos sin para la competencia y entre charla y charla se enteraron de que uno de los encargados de la puesta a punto era Michel Andrieux, medallista olímpico en Sídney 2000. “Me medal gold”, dijo el francés con un inglés muy básico, para darle a entender a los argentinos quién era. Andrieux junto a Jean Christophe Rolland ganó la medalla de oro en el dos sin timonel. Evidentemente, el hombre sabía de lo que se trataba.

IMG-20250914-WA0036

>>Leer más: Villa Gobernador Gálvez será nuevamente sede de una travesía a remo a nivel regional

La primera vez de Eric Lingenfelder

Para Eric Lingenfelder fue su primera experiencia en este tipo de competencias. “Me propusieron ir a Bayoles en un momento en el que yo remaba con mucha corriente en contra, por eso mi primer objetivo fue entrenar y ver si andaba bien. Si estaba en condiciones, viajaba; si no, no lo hacía: Era consciente de que ese viaje era para ir a correr, no de placer. Con Pablo empezamos a entrenar en febrero e hice una escalada muy rápida, porque una cosa es mantener el estado físico y otra muy distinta correr una regata. Nos mantuvimos entrenando fuerte. Hubo días en los que entrenábamos mañana y tarde para llegar de la mejor manera. En el interín tuve algunos altibajos particulares… es como que me fui y volví. Por eso, estar en un mundial con estos compañeros que me acompañaron y me ayudaron a llegar ahí, para mí es un sueño hecho realidad. Ese viaje a Barcelona lo tenía que haber hecho en 1992 y me toca hacerlo después de 32 años en la misma pista que me hubiese gustado estar de joven”, destacó el remero quien se perdió la cita olímpica por una lesión intercostal, haciendo ejercicios de barra que no tenía por qué haber hecho.

En cuanto a su vivencia, Lingenfelder contó: “La sensación de la largada, ese instante que estás en el start es inigualable. La adrenalina es la misma. Corrimos en una cancha que no era como las que habitualmente estamos acostumbrados a correr. Haciendo una comparación con el hockey, fue como que entrenamos en canchas de pasto y jugamos en sintético. Pero cuando vas a un Mundial, vas a ponerlo todo. Nadie va más o menos. Todos van por la expectativa del oro, por eso haberlo alcanzado fue muy lindo”.

No obstante, su espíritu autocrítico lo llevó a analizar las pruebas en las que ganaron las medallas de plata y bronce. Con respecto a la regata en el cuatro sin timonel, Eric contó: “Estar ahí, cabeza a cabeza y que te falle el cuerpo faltando nada, me dolió muchísimo, no estaba para nada contento, por más que ganamos la medalla de plata” dijo, y luego, al referirse a la adquisición de la de bronce admitió: “En el dos sin cometí un error con un timoneada y nos costó la regata. Siempre fui al timón, no era la primera vez que lo hacía, no era un novato, por eso me enojé mucho conmigo mismo, porque con errores así yo soy mi primer dictador”, reconoció Lingenfelder quien remó como stroke, de bow, de timonel y “llegó un momento en el que no sabía qué lugar iba a ocupar en el bote!!”, como él mismo admitió.

La competencia en el lago fue feroz pero jamás enemiga. Cada bote que partió lo hizo con la solemnidad de una procesión, y cada llegada a la meta fue una celebración, como si los remos, al salir del agua, levantaran chispas invisibles de alegría.

Y así terminó la Regata Mundial de Remo Masters 2025: no como un simple evento deportivo, sino como una ceremonia donde el agua, el tiempo y la comunidad de remeros se reconocieron en un mismo latido.