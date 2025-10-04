Newell's y el cuento de la buena Pipa: Benedetto busca sacarse la mufa tras 20 meses de sequía

Darío Benedetto anotó su último gol en febrero de 2024 jugando para Boca, justo el rival leproso del domingo. Newell’s necesita urgente sus goles.

El Pipa y la pelota. Darío Benedetto tiene el arco cerrado y Newell’s sufre su sequía goleadora. El domingo visitará la cancha donde anotó su último gol.

Fue el refuerzo más resonante que llegó a Newell's , la gran esperanza de gol para el equipo de Cristian Fabbiani para el segundo semestre de 2025, pero hasta ahora la apuesta no funcionó, todo salió al revés de lo planeado. Darío Benedetto, que superó varias lesiones, lleva jugados seis partidos en la primera rojinegra y tiene el arco cerrado.

Es más, hace un año y ocho meses que el Pipa no agita la red con ninguna camiseta. El último tanto lo hizo siendo jugador de Boca, justo el rival leproso del domingo en La Bombonera. ¿Será titular, romperá la mufa?

Benedetto comenzó torcido en Newell’s. Tuvo una lesión muscular en la pretemporada en México y eso retardó más de la cuenta su debut oficial en el Parque. Tras varios intentos que hizo para jugar debió bajarse a último momento porque no estaba recuperado. Incluso su estreno fue en una jornada triste para Newell’s (sexta fecha), ya que se produjo en la derrota en el clásico ante Central. Allí el Pipa ingresó desde el banco de relevo justo después del gol de Di María.

Además de ese partido también saltó a la cancha desde el banco frente a Atlético Tucumán y fue titular en cuatro ocasiones: Barracas Central, los dos partidos ante Belgrano (uno por Copa Argentina) y el último empate 1 a 1 con Estudiantes. Pero hasta acá no logró gravitar ni agitar la red.

Leer más: Newell's: castigos diferentes para el DT Fabbiani y el volante Maroni de cara a la visita a Boca

La gran chance desperdiciada por Pipa Benedetto

La chance más clara para anotar la tuvo ante Belgrano por la 9ª fecha del Clausura, donde ejecutó un penal. Pero lo hizo de manera muy suave y al medio, dándole todas las facilidades al arquero Thiago Cardozo para contener el balón sin esfuerzo. La confianza de Pipa ahí se terminó derrumbar.

Nadie puede cuestionar el apellido Benedetto y la capacidad goleadora que demostró a lo largo de su dilatada carrera, pero el último tramo de su derrotero no fue el mejor.

Hay que recordar que Darío Benedetto se fue de Boca a mediados de 2024 y ahora regresará a La Bombonera el domingo con la camiseta de Newell’s.

En el Xeneize su último gol fue el 5 de febrero de 2024 ante Tigre, picándola cuando le salía el arquero, luego de una asistencia de Merentiel, con Diego Martínez como DT. Después de ese gol, jugaría otros diez partidos y no volvería a convertir en Boca. Allí se inició la sequía.

Leer más: Las razones por las que la junta electoral de Newell's bajó a González de la candidatura a presidente

Rumbo a México y Paraguay

Pipa emigró del Xeneize a Querétaro de México, donde jugó ocho partidos sin poder convertir durante el segundo semestre de 2024.

En el inicio de 2025, el Pipa se fue de México y se incorporó a Olimpia de Paraguay, donde en 13 partidos no anotó goles.

Hasta que desembarcó en este semestre en Newell’s, debió sobrellevar lesiones y problemas físicos, hasta ser titular en los últimos partidos, pero en ninguno de los seis que jugó logró agitar las redes.

El Ogro Fabbiani todavía no definió el equipo y no se sabe si Benedetto irá de entrada o será relevo frente al Xeneize. Más allá de eso, Pipa necesita reencontrarse con el gol de manera urgente. Tamaña sequía goleadora conspira contra cualquier intento de recobrar la confianza.

En Boca tuvo buenos pasajes

Ante Boca, donde supo tener muy buenos momentos, buscará sacarse la mufa y hacer lo que más le gusta y disfruta cualquier nueve: meter un gol.

Benedetto, a los 35 años, llegó a Newell’s de la mano del Ogro Fabbiani para relanzar su carrera en el fútbol argentino.

Le costó mucho ponerse en condiciones físicas y le quedan seis fechas hasta el final del torneo para reivindicarse.

Está clarísimo que Newell’s necesita sus goles como el agua para trepar en la tabla de posiciones y tratar de meterse en la ronda final del torneo.

Los goleadores no se olvidan de convertir y eso le abre crédito al Pipa, aunque las urgencias y el mal momento de Newell’s le juegan en contra.

Ante Boca tendrá una chance ideal para que se le abra el arco y darle un desahogo al rojinegro.