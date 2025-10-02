La Capital | La Ciudad | aumento

Edificios: las expensas de octubre llegan con aumento

Así lo expresaron los administradores de consorcios al señalar que las subas rondarán el 10 por ciento. Varios factores inciden en el alza

Pablo R. Procopio

Por Pablo R. Procopio

2 de octubre 2025 · 20:22hs
Edificios: las expensas de octubre llegan con aumento

La Federación de Administradores de Propiedad Horizontal de la República Argentina (Faphra) dio a conocer este jueves que la liquidación de las expensas de septiembre comenzó a llegar con un aumento "por diversos factores imposibles de evitar", dijo a La Capital el presidente de la entidad, Adolfo Jäger, quien adelantó que la suba está entre el 8 y el 10 por ciento.

Las variables que inciden en el incremento son, por un lado, los salarios de los encargados, que se actualizaron, y los incrementos en los servicios, como luz y gas.

>>Leer más: Alquileres: la morosidad pone en jaque a los garantes de los contratos

En efecto, el sindicato que nuclea a los trabajadores de edificios acordó una suba del 8,8 por ciento (1,8 por ciento de incremento salarial y 7 en concepto de viáticos) más un bono de 50 mil pesos para todas las categorías.

"Es un cúmulo de conceptos", explicó Jäger, y ejemplificó: "Los seguros se vienen actualizando atento a los índices de la construcción, entre un 8 y un 10 por ciento en el trimestre".

Blog10

Además, dijo que fueron fuertes las subas de servicios como el gas de las calderas de los edificios, por lo que hay que trabajar con máxima responsabilidad en los consorcios para evitar fuertes impactos en los gastos centrales. También se registraron alzas importantes en las pólizas de seguro, un ítem insoslayable.

"Para los administradores el desafío es triple: por un lado, enfrentar los aumentos, por el otro, bajar la morosidad y, en el medio, hacer frente a las obras de mantenimiento", indicó Jäger.

Falta de pago

Según su visión, la falta de pago está habitualmente presente entre los moradores de este tipo de construcciones, pero es clave que estas dilaciones no superen el 10 o 15 por ciento porque, de lo contrario, sería muy peligroso para las cuentas generales.

En este sentido, desde la federación contaron que para que la ecuación dé un saldo positivo se requiere de "administradores profesionales" con la suficiente formación para ser previsores y detallistas, de forma de liquidar expensas claras.

Asimismo, señalaron que actualmente hay un vacío legal en la profesión y que por ese motivo la Legislatura provincial está tratando un proyecto de ley de colegiación para jerarquizar el sector.

La iniciativa obliga a las administraciones a matricularse para garantizar la idoneidad de quienes desarrollan la actividad. También, se busca contar con un tribunal de ética para sancionar casos de faltas e infracciones.

En este sentido, la Cámara de la Propiedad Horizontal de Rosario remarcó la necesidad de que "todo el arco político pueda hacerse eco de esta iniciativa. Distintas autoridades de la institución recordaron que "dos de cada tres rosarinos y rosarinas viven en propiedad horizontal; en edificios, departamentos de pasillo, condominios o barrios cerrados, y abonan expensas".

Noticias relacionadas
Una mujer murió en un siniestro vial en Circunvalación.

Una motociclista murió en un accidente en avenida Circunvalación

Monseñor Martín fue el primero en recibir una de las medalla del tricentenario.

Rosario ya cuenta con una edición limitada de medallas del Tricentenario

En Rosario habrá capacitación en autoexamen y controles gratuitos 

Comienza el mes del cáncer de mama: actividades y controles gratuitos

La concentración de docentes y estudiantes de la UNR se realiza en la plaza San Martín.

Estudiantes y trabajadores de la UNR siguen desde la plaza la sesión del Senado

Ver comentarios

Las más leídas

Rescatan a una mujer que habría sido explotada durante más de 20 años en una casa de barrio Martin

Rescatan a una mujer que habría sido explotada durante más de 20 años en una casa de barrio Martin

Un diputado propuso en los asentamientos de Puerto Norte construir torres 

Un diputado propuso en los asentamientos de Puerto Norte construir torres 

Caruso Lombardi: Estoy prohibido para dirigir y no sé por qué Tapia no me quiere

Caruso Lombardi: "Estoy prohibido para dirigir y no sé por qué Tapia no me quiere"

Trata laboral en Rosario: el dato que permitió rescatar a la mujer explotada durante 22 años

Trata laboral en Rosario: el dato que permitió rescatar a la mujer explotada durante 22 años

Lo último

Israel interceptó la flotilla que intentaba romper el bloqueo de Gaza

Israel interceptó la flotilla que intentaba romper el bloqueo de Gaza

Descubren un millón de dólares en monedas de un naufragio frente a Florida

Descubren un millón de dólares en monedas de un naufragio frente a Florida

La Justicia falló a favor de Ginóbili en una demanda contra mapuches

La Justicia falló a favor de Ginóbili en una demanda contra mapuches

Las expensas de octubre llegan con aumento en los edificios rosarinos

Así lo expresaron los administradores de consorcios. Las subas estarán alrededor del 10 por ciento. Varios factores inciden en el alza
Las expensas de octubre llegan con aumento en los edificios rosarinos

Por Pablo R. Procopio
El Senado sostuvo la ley de financiamiento del Garrahan y universidades
Política

El Senado sostuvo la ley de financiamiento del Garrahan y universidades

Rosario ya cuenta con una edición limitada de medallas del Tricentenario
La Ciudad

Rosario ya cuenta con una edición limitada de medallas del Tricentenario

Los vetos en el Senado: cómo votaron los legisladores santafesinos
Política

Los vetos en el Senado: cómo votaron los legisladores santafesinos

Una motociclista murió en un accidente en avenida Circunvalación
La Ciudad

Una motociclista murió en un accidente en avenida Circunvalación

En modo motoquero, Pullaro inauguró la pavimentación de la ruta 3
Política

En "modo motoquero", Pullaro inauguró la pavimentación de la ruta 3

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rescatan a una mujer que habría sido explotada durante más de 20 años en una casa de barrio Martin

Rescatan a una mujer que habría sido explotada durante más de 20 años en una casa de barrio Martin

Un diputado propuso en los asentamientos de Puerto Norte construir torres 

Un diputado propuso en los asentamientos de Puerto Norte construir torres 

Caruso Lombardi: Estoy prohibido para dirigir y no sé por qué Tapia no me quiere

Caruso Lombardi: "Estoy prohibido para dirigir y no sé por qué Tapia no me quiere"

Trata laboral en Rosario: el dato que permitió rescatar a la mujer explotada durante 22 años

Trata laboral en Rosario: el dato que permitió rescatar a la mujer explotada durante 22 años

Estafas en Villa Constitución: denunciaron a una mutual por deudas en dólares

Estafas en Villa Constitución: denunciaron a una mutual por deudas en dólares

Ovación
Argentino: Si ellos metieron tres goles, nosotros podemos hacer cuatro y pasar

Por Juan Iturrez
Ovación

Argentino: "Si ellos metieron tres goles, nosotros podemos hacer cuatro y pasar"

Argentino: Si ellos metieron tres goles, nosotros podemos hacer cuatro y pasar

Argentino: "Si ellos metieron tres goles, nosotros podemos hacer cuatro y pasar"

Copa Argentina: River venció a Racing y ahora enfrenta a Central, que celebró el resultado

Copa Argentina: River venció a Racing y ahora enfrenta a Central, que celebró el resultado

Los Pumas despiden un buen Rugby Championship, de nuevo ante Sudáfrica

Los Pumas despiden un buen Rugby Championship, de nuevo ante Sudáfrica

Policiales
Trata laboral en Rosario: el dato que permitió rescatar a la mujer explotada durante 22 años
Policiales

Trata laboral en Rosario: el dato que permitió rescatar a la mujer explotada durante 22 años

Rescatan a una mujer que habría sido explotada durante más de 20 años en una casa de barrio Martin

Rescatan a una mujer que habría sido explotada durante más de 20 años en una casa de barrio Martin

Era uno de los más buscados y fue imputado por su rol de organizador en una banda

Era uno de los más buscados y fue imputado por su rol de organizador en una banda

Dos policías detenidos por robo millonario en un falso allanamiento

Dos policías detenidos por robo millonario en un falso allanamiento

La Ciudad
Aseguran que las expensas de octubre llegan con aumento en los edificios rosarinos

Por Pablo R. Procopio
La Ciudad

Aseguran que las expensas de octubre llegan con aumento en los edificios rosarinos

Juntos por un camino seguro: Rosario se reúne para promover la seguridad vial

"Juntos por un camino seguro": Rosario se reúne para promover la seguridad vial

Una motociclista murió en un accidente en avenida Circunvalación

Una motociclista murió en un accidente en avenida Circunvalación

Rosario ya cuenta con una edición limitada de medallas del Tricentenario

Rosario ya cuenta con una edición limitada de medallas del Tricentenario

Era uno de los más buscados y fue imputado por su rol de organizador en una banda
Policiales

Era uno de los más buscados y fue imputado por su rol de organizador en una banda

Dos policías detenidos por robo millonario en un falso allanamiento
Policiales

Dos policías detenidos por robo millonario en un falso allanamiento

Un diputado propuso en los asentamientos de Puerto Norte construir torres 
La Ciudad

Un diputado propuso en los asentamientos de Puerto Norte construir torres 

Qué es un swap, el acuerdo que negocia Javier Milei con Estados Unidos
Economía

Qué es un swap, el acuerdo que negocia Javier Milei con Estados Unidos

Abrió la convocatoria para la Residencia para Poetas Jóvenes del Festival Poesía
La Ciudad

Abrió la convocatoria para la Residencia para Poetas Jóvenes del Festival Poesía

Estudiantes y trabajadores de la UNR siguen desde la plaza la sesión del Senado
La Ciudad

Estudiantes y trabajadores de la UNR siguen desde la plaza la sesión del Senado

Semana Gigante: el operativo de River para jugar dos veces en Arroyito en 72 horas
Ovación

Semana Gigante: el operativo de River para jugar dos veces en Arroyito en 72 horas

La pareja de la boda narco de Ybarlucea fue condenada y la novia quedó en libertad
Policiales

La pareja de la boda narco de Ybarlucea fue condenada y la novia quedó en libertad

ANMAT advierte sobre la venta ilegal de unidades de TIRZEC en Argentina
Información General

ANMAT advierte sobre la venta ilegal de unidades de TIRZEC en Argentina

El secretario del tesoro de EEUU le bajó el tono a la ayuda a Argentina
Política

El secretario del tesoro de EEUU le bajó el tono a la ayuda a Argentina

El arzobispo de Rosario es nuevo consultor del Vaticano: Fue una sorpresa
La Ciudad

El arzobispo de Rosario es nuevo consultor del Vaticano: "Fue una sorpresa"

Quini 6: de dónde es el ganador que se llevó más de 650 millones de pesos
Información General

Quini 6: de dónde es el ganador que se llevó más de 650 millones de pesos

Corte en la autopista Rosario-Buenos Aires por un choque de camiones
La Ciudad

Corte en la autopista Rosario-Buenos Aires por un choque de camiones

Contra Milei y los K: Provincias Unidas no se salió del libreto en Rosario
Política

Contra Milei y los K: Provincias Unidas no se salió del libreto en Rosario

Javier Milei no hará campaña en Rosario, pero sí pisará suelo santafesino

Por Javier Felcaro
Política

Javier Milei no hará campaña en Rosario, pero sí pisará suelo santafesino

Arca refuerza los controles: cuáles son los límites de extracción en cajeros
Información General

Arca refuerza los controles: cuáles son los límites de extracción en cajeros

El Papa León XIV designó al arzobispo de Rosario como consultor del Vaticano
La Ciudad

El Papa León XIV designó al arzobispo de Rosario como consultor del Vaticano

Vassalli retoma la producción tras el acuerdo con los trabajadores
Economía

Vassalli retoma la producción tras el acuerdo con los trabajadores

Rosario perdió otros dos trenes de larga distancia y quedó con un solo servicio
La Ciudad

Rosario perdió otros dos trenes de larga distancia y quedó con un solo servicio