Autonomía municipal: Javkin presentará su mensaje este 8 de octubre

Además, el intendente recibirá hoy los aportes académicos que las facultades de derecho de la UNR y la UCA realizaron para la iniciativa que llegará el Concejo. Luego habrá que consagrar la Carta Orgánica

Lucas Ameriso

3 de octubre 2025 · 06:10hs
Foto: Archivo / La Capital.

Las facultades de derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) entregarán hoy los aportes académicos e institucionales con el fin de sumar contenido al proyecto de autonomía municipal que el intendente Pablo Javkin presentará el próximo 8 de octubre. "Será una ordenanza que cubrirá la declaración de autonomía, un detalle de todas las normas que Rosario puede ejercer ya mismo y la convocatoria para elegir autoridades de la convencional estatuyente en 2027 para consagrar la Carta Orgánica", adelantó una alta fuente del Palacio de los Leones.

En junio de este año, la Municipalidad y los decanos de las facultades de derecho de la UNR, Hernán Botta y de la UCA, Nelson Cossari, firmaron un convenio con el objetivo de avanzar en la elaboración de un proyecto de Carta Orgánica para la ciudad. Las partes conformaron una comisión de trabajo y un plazo de 60 días con un temario con ítems prioritarios para darle "músculo" al plan de autonomía municipal.

Allí figura el régimen electoral (eliminación de las elecciones de medio término, elección de concejales por distrito, limitación de las reelecciones por un solo período consecutivo), responsabilidad fiscal y estabilidad impositiva, con la prohibición de legislar nuevos impuestos. Y a ello se le sumó un límite para contraer empréstitos sólo para obras públicas respetando el equilibrio fiscal.

Entre los temas prioritarios también se mencionan apartados referidos a la justicia municipal (juicios por jurado vecinal como los que ya se están aplicando, juicios y procesos orales, y mediaciones obligatorias para conflictos vecinales). También lo referido a la ética pública, con la incorporación de ficha limpia o la prohibición de cargos hereditarios, así como el uso del suelo para un aprovechamiento ambientalmente sustentable.

Amplia convocatoria

"La convocatoria también se trasladó a distintos espacios académicos y científicos de cada una de las facultades, es decir, cátedras, carreras de posgrado, maestrías, centros de investigaciones, centros de estudios y equipos docentes. Y a otras entidades como el Foro Regional Rosario, la Bolsa de Comercio de Rosario y el Grupo Trascender. Todos hicieron aportes de cara a enriquecer el debate sobre la autonomía municipal", repasó en diálogo con La Capital Botta para agregar: "La devolución ha sido con contribuciones numerosas, copiosas y un aporte rico en calidad y en cantidad de trabajos colectados que este viernes entregaremos a Javkin para dar cumplimiento a este convenio".

Aportes de las cátedras

El decano de Derecho de la UNR puso algunos ejemplos: la cátedra de Derecho Constitucional hizo aportes en base a las derivaciones constitucionales de la autonomía y qué podría significar para Rosario de cara a la elaboración de una Carta Orgánica municipal. La cátedra de Derecho Administrativo abordó los aspectos administrativos, la cátedra de Derecho Tributario los aspectos inherentes a la tributación y a los impuestos, y las facultades impositivas de la Municipalidad. Y la cátedra de Derecho del Trabajo se involucró en el régimen de trabajo municipal.

Por su parte el titular de Derecho de la UCA resaltó “el acierto de la Intendencia de convocar a las dos facultades de abogacía con mayor tradición en la ciudad para que, a través de sus cátedras, brinden aportes en aspectos constitucionales, procesales, administrativos, tributarios, laborales y ambientales, entre otros. Todo ello dota a la Municipalidad de valiosos insumos para elaborar la mejor Carta Orgánica posible. Se trata de un efectivo ejercicio democrático que abre la participación a instituciones que en el día a día articulan la vida de la ciudad y tienen la preparación y los conocimientos para contribuir, desde su perspectiva, a las soluciones que mejor articulen la vida de los rosarinos”.

Semanas atrás, el Colegio de Abogados de Rosario realizó un conversatorio organizado por la comisión de Derecho Municipal en el marco de la nueva Constitución de la provincia, junto a especialistas en la materia. Sobre la ordenanza en Rosario hubo coincidencias en relación a que las elecciones a convencionales para una estatuyente de la nueva Carta Orgánica se realicen junto con las del Ejecutivo recién en 2027 cuando se renueven parcialmente las bancas del Palacio Vasallo y se elija intendente.

Duración de los cargos

Al igual que en los cargos provinciales, también se definió dejar plasmado en el mensaje limitar los mandatos para el régimen municipal: los puestos de intendente y de concejal durarán cuatro años, con la chance de ser reelegidos por una única vez de forma consecutiva. Luego podrán volver a presentarse, con un intervalo de un período.

Además, se resolvió que las elecciones municipales se realicen de modo conjunto con los comicios de autoridades provinciales, salvo para las intendencias con más de 20 mil habitantes, donde los Concejos podrán renovar su cuerpo por mitades, cada dos años.

Ahora, resta esperar el mensaje de Javkin en el marco de los festejos por los 300 años de Rosario. Y si bien habrá que aguardar primero la elección de los convencionales orgánicos para conocer cómo quedará la autonomía plasmada en la Carta Orgánica, la actual gestión municipal buscará aplicar en lo inmediato atribuciones que ya están consagradas en la reciente reforma constitucional de la Carga Magna santafesina donde la autonomía ya tiene plena vigencia.

El modelo para mirar más cercano, coinciden los especialistas, es el de la ciudad de Córdoba, una de las primeras del país en lograr autonomía, lo que le permitió gestionar sus propios recursos y ejercer un mayor control sobre sus decisiones territoriales.

