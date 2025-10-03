La Capital | Ovación | Newell's

Newell's: castigos diferentes para el DT Fabbiani y el volante Maroni de cara a la visita a Boca

El tribunal de disciplina de AFA emitió el falló para Cristian Fabbiani y Gonzalo Maroni en la previa del partido del domingo entre Newell's y Boca.

Lucas Vitantonio

3 de octubre 2025 · 16:02hs
Cristian Fabbiani podrá dar indicaciones desde el banco de suplentes en la visita de Newells a La Bombonera.

Cristian Fabbiani podrá dar indicaciones desde el banco de suplentes en la visita de Newell's a La Bombonera.

El tribunal de disciplina de la AFA sancionó a dos protagonistas de Newell's en la antesala del partido ante Boca, que será el domingo, a las 19, en La Bombonera, por la fecha 11ª del torneo Clausura. Los que recibieron penas son el entrenador Cristian Fabbiani y el mediocampista ofensivo Gonzalo Maroni, aunque revisten castigos muy diferentes.

El entrenador rojinegro fue expulsado el pasado martes en el empate 1 a 1 ante Estudiantes en el Coloso por el árbitro Andrés Merlos cuando se jugaba el segundo tiempo.

La sanción para el Ogro fue de un partido o bien el pago de una multa de 483 mil pesos, por lo que Newell's afrontará el costo económico y el entrenador podrá dirigir al equipo en el campo de juego ante Boca en La Bombonera.

Mientras que Gonzalo Maroni debe purgar dos fechas de sanción. El volante había sido expulsado en la caída por 3 a 0 ante Belgrano en Córdoba, ya se perdió el duelo con Estudiantes y tampoco podrá estar ante los xeneizes.

Así, todo indica que Fabbiani estará al borde del campo de juego en el trascendental duelo ante Boca, donde su equipo se juega una de las últimas chances de cortar distancia y acercarse a los puestos de clasificación a los play-offs del Clausura.

>> Leer más: Elecciones en Newell's: Julián González habló de proscripción y presentará un recurso en la Justicia

El cuerpo arbitral para Boca-Newell's

El domingo en el duelo entre Newell's y Boca, que se jugará a las 19, el árbitro será Sebastián Zunino, el asistente 1: Pablo González; asistente 2: Walter Ferreyra, cuarto árbitro: Álvaro Carranza, VAR: Pablo Dóvalo y AVAR: Diego Verlota.

