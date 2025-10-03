La Capital | La Ciudad | Juegos Suramericanos

Juegos Suramericanos: arrancó la cuenta regresiva en un Parque Nacional a la Bandera repleto

Desfile de embajadores deportivos, la presentación de la mascota y una serie de shows coronan el lanzamiento del acontecimiento deportivo del 2026, al que acudieron unas 35 mil personas

3 de octubre 2025 · 21:10hs
Una de las sorpresas de la noche fue la revelación de la mascota de los Juegos Suramericanos: Capi.

Leonardo Vincenti / La Capital

Luego de una primera postergación (se iba a hacer el 20 de septiembre) y con festival a toda música, sonido y luces en el parque Nacional a la Bandera, se inició este viernes la cuenta regresiva para los Juegos Suramericanos 2026, con la presencia de 35 mil personas. Rosario será una de las tres sedes de las competencias que se realizarán del 12 al 26 de septiembre del año próximo y por las que se espera recibir a más de 4 mil atletas.

Por el escenario montado en el parque de la costanera central, en primer lugar, desfilaron los deportistas embajadores de los juegos y, además, hubo música y sorpresas. El evento lo corona el grupo Estelares y la fiesta Bresh. En la previa, estuvieron DJ Carrion, Sofi Gazzaniga y Bhavi.

La fiesta fue el puntapié inicial para el encuentro deportivo, a un año para el inicio de los Juegos Suramericanos 2026, que se celebrarán en las ciudades de Rosario, Santa Fe y Rafaela.

Del acto oficial, participaron los embajadores deportivos de los juegos: Cecilia Carranza, Leonardo Senatore, Ayelén Stepnik y Guillermo Coria, entre otros deportistas y exdeportistas consagrados.

juegos suramericanos presentación
Guillermo Coria, Rubén Rézola, Ayelen Stepnik, Gisela Scaglia, Maximiliano Pullaro, Federico Grabich, Étel Sánchez y Cecilia Carranza Saroli.

Entre las sorpresas, estuvo la presentación formal de la mascota de los juegos: Capi. Y luego de la presentación, con el comienzo de las bandas, el Parque Nacional a la Bandera se colmó con 35 mil personas.

Los embajadores

Tras el acto de presentación, varios de los embajadores deportivos santafesinos dialogaron con La Capital y dieron sus sensaciones sobre la posibilidad de que la provincia sea sede de una competencia de la talla de los Juegos Suramericanos.

La regatista Cecilia Carranza Saroli, campeona olímpica en Río 2016, expresó: "La presentación fue muy emotiva, me hizo acordar a todos los Juegos Suramericanos en los que competí. El primero fue el puntapié para empezar a tener apoyo económico. Son el primer paso para el olimpismo. Que se hagan en la provincia es muy importante, todos se van a contagiar del deporte".

presentación juegos suramericanos

Por su parte, el capitán del equipo argentino de Copa Davis, Guillermo Coria, resaltó el hecho de que "después de los juegos, van a quedar un montón de estructuras para clubes y deportistas".

>> Leer más: Todas las obras de infraestructura deportiva para los Juegos Odesur en Rosario ya están en marcha

El deseo del tenista es que "los deportistas que vengan a competir disfruten, porque son recuerdos que no se olvidan más. Lo que se vive es maravilloso y con todo el contexto que ofrecen Rosario y la provincia, se van a ir muy contentos".

A su vez, el piragüista Rubén Rézola recordó las tres medallas que ganó en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 (plata), Toronto 2015 (oro) y Lima 2019 (bronce), además de su recorrido olímpico, que contempló participaciones en los Juegos de Londres 2012 (5º), Río 2016 (16º) y Tokio 2020 (15º).

"Es un orgullo indescriptible poder representar al país y a la provincia", afirmó Rézola, para sumar: "Santa Fe va mejorando un montón y lo veo con gran perspectiva. Estamos trabajando para que el deporte náutico tenga su lugar, su pista internacional, y lo vamos a lograr".

"Hay ganas e intención de que el deporte crezca y sea parte de la educación, que sea un objetivo de vida para muchos jóvenes", manifestó.

Los juegos

Los Juegos Suramericanos 2026 recibirán a más de 4.000 atletas de 15 países (además de Argentina, estarán representados Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curaçao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela), que competirán en 57 disciplinas.

En Rosario, el centro de las competencias será el parque de la Independencia y el predio del ex Batallón 121 donde se alojarán las delegaciones y tendrán lugar las actividades acuáticas.

juegos suramericanos presentación

De acuerdo a estimaciones oficiales, la organización del evento deportivo demandará una inversión total en infraestructura que asciende a 90 millones de dólares. Los juegos dejarán un legado urbano y deportivo de largo plazo.

Sólo en Rosario, las obras proyectadas, licitadas y la mayoría de ellas en construcción son el Multiespacio Arena del Predio Ferial, el Microestadio del Parque Independencia, el Centro Acuático Provincial y la Cubierta Paseo XXI, el Estadio Multipropósito del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (Card) y la Pista de Atletismo del Card.

En Santa Fe y Rafaela

En tanto, otro de los estadios de los juegos se construirá en la capital provincial: obra que se sumará al Centro de Tiro Deportivo, en Recreo; el Estadio Multipropósito Distrito Joven, el Velódromo Cubierto y el Área Deportiva Parque Regional, en Rafaela.

Además, tanto en Rosario como en las ciudades de Santa Fe y Rafaela se construyen las Villas Deportivas, con una capacidad de más de 3.500 camas.

Durante los 15 días de competencia se espera la presencia de más de 2 millones de espectadores en los diferentes escenarios de las tres ciudades; que más de 1.500.000 personas participen de los Fan Fest; y otros 2 millones de espectadores en las transmisiones de TV y streaming.

Los Juegos Suramericanos son el máximo evento que realiza la Odesur, entidad que agrupa a los comités olímpicos de toda la región. La última edición se desarrolló en 2022 en Asunción (Paraguay).

Rosario se transforma así en la única ciudad del continente en haber organizado las tres competencias de la Organización Deportiva Suramericana (Odesur), luego de haber albergado en 2019 los IV Juegos Suramericanos de Playa y en 2022 los III Juegos Suramericanos de la Juventud.

Como sede de la competencia, la provincia busca no solo estar a la altura de un evento internacional de máxima exigencia, sino también fortalecer la infraestructura deportiva de la provincia con una mirada de futuro.

El fin de semana arranca con calor y sigue con alertas por tormentas y vientos

