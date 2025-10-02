La Capital | Ovación | Di María

Riquelme habló de todo y también de Di María: qué dijo el presidente de Boca sobre Fideo

Intérprete como nadie del buen fútbol, el mandamás xeneize tuvo palabras muy elogiosas hacia al estrella que sumó Central en el último mercado de pases

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

2 de octubre 2025 · 14:40hs
Juan Román Riquelme tuvo palabras elogiosas hacia Angelito Di María. Boca lo enfrentó en la octava fecha del Clausura.

Juan Román Riquelme tuvo palabras elogiosas hacia Angelito Di María. Boca lo enfrentó en la octava fecha del Clausura.

La revolución que generó en el fútbol argentino el regreso de Ángel Di María a Central no se detiene y a cualquiera que se le pregunte tiene algo para decir sobre esta vuelta de Fideo. Uno de lo que se expresó al respecto fue Juan Román Riquelme, presidente de Boca, en una entrevista con el canal del club xeneize.

Riquelme es de los tantos nombres pesados en la historia del fútbol argentino y uno de los máximos exponentes del buen fútbol, por eso es palabra autorizada para hablar de jugadores que, al igual que él en su momento, marcan la diferencia.

Hoy uno de los futbolistas que está logrando eso es nada menos que Angelito Di María, una pieza clave en el equipo de Ariel Holan. A tal punto que con cinco goles es el máximo artillero del conjunto canalla.

Los elogios de Riquelme hacia Di María

Riquelme hizo una entrevista con el canal oficial de Boca y entre tantos temas que tocó le preguntaron por el exjugador de Benfica, Real Madrid, Manchester United, París Saint Germain y Juventus, para quien sólo tuvo palabras de elogios.

>>Leer más: ¡Gritalo, Fideo!: Ángel Di María y otro gol gigante, de antología para el empate de Central

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1967331886801264776&partner=&hide_thread=false

"Es bueno que los demás clubes traigan buenos jugadores y que el fútbol argentino siga creciendo. A todos los que nos gusta el fútbol nos da felicidad cómo juega Di María, cómo le pega a la pelota", dijo Román.

Pero rápidamente hizo otra mención un tanto en tono de broma. "Menos cuando juega en contra nuestra, en otros partidos es un placer muy grande verlo jugar", dijo el presidente xeneize, quien vivió en carne propia esa pegada exquisita de Angelito.

El día que Fideo le anotó un gol olímpico a Boca

Hace unas pocas semanas Boca vino al Gigante a enfrentar a Central y Di María fue el autor del tanto con el que el Canalla logró el empate luego de que Boca se pusiera arriba en el marcador por intermedio de Rodrigo Battaglia.

>> Leer más: Ángel Di María tuvo otra tarde grandiosa, futbolística y desde el aspecto humano

Paredes
Fideo Di María y Leandro Paredes, dos grandes amigos, conversan tras el empate entre Central y Boca en el Gigante.

Fideo Di María y Leandro Paredes, dos grandes amigos, conversan tras el empate entre Central y Boca en el Gigante.

Y la referencia de Riquelme tiene que ver con que ese gol de Fideo fue a través de un córner olímpico, lo que fue una gran demostración de la sensibilidad que Angelito tiene en su pie izquierdo.

Además, antes de ese partido Central había ganado el clásico con gol de Di María, también de pelota parada, aunque en esa ocasión fue de un tiro libre de casi 30 metros.

Estas palabras hacia Di María tienen mucho que ver también con la gran apuesta que hizo Boca en el último mercado de pases, en el que logró repatriar a otro campeón del mundo como lo es Leandro Paredes.

