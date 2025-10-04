Central Córdoba quiere abrochar ante Juventud Unida el pasaje a los cuartos de final

Con equipo confirmado Central Córdoba recibe al Lobo Rojo este sábado a las 15.30, en el partido revancha en el Gabino Sosa. En la ida, el Matador ganó 2 a 1

En la ofensiva de Central Córdoba. Lucas Manochi se ganó un lugar en el once del Matador. Viene de anotar en la ida.

Con la premisa de abrochar la clasificación a los cuartos de final, Central Córdoba recibe a Juventud Unida a partir de las 15.30 con el arbitraje de Ulises López, en el partido revancha del torneo Reducido en la Primera C.

En la ida, los azules se alzaron con el triunfo por 2 a 1 con los goles de Lucas Manochi y Juan Ignacio Cettou. De esta manera, el equipo de barrio Tablada con una igualdad pasará de fase. El capitán Paulo Killer llegó a los 300 partidos.

Catalogado como el partido del año, los dirigidos por la dupla técnica compuesta por Daniel Teglia y Diego Acoglanis saldrá al verde césped del Gabino Sosa con la obligación de hacer valer la localía y asegurarse el pasaje a la otra instancia del Reducido.

En la ida, los charrúas mostraron ser superiores y en los 90 minutos fueron los justos ganadores. Ahora, en casa será otro partido, el equipo deberá mostrar la chapa de candidato y ante su público conseguir la ansiada clasificación para continuar con el sueño de lograr el ascenso a la Primera B.

Central Córdoba repite el mismo once

Con respeto al equipo, los entrenadores confirmaron el mismo once que jugó en el estadio Municipal de San Miguel y se trajeron los tres puntos. “Va el mismo once para disputar la revancha. Además vuelve Gonzalo Gómez al plantel tras cumplir dos fechas de suspensión”, confió Diego Acoglanis.

Lucas Manochi va por más

Lucas Manochi se refirió del momento que vive el plantel. “Llegamos muy bien al partido revancha. El plantel está muy unido, todos tiramos para el mismo lado y sabemos muy bien lo que queremos. Nuestro objetivo en lo inmediato es pasar de fase y tenemos con qué. En este torneo todo los rivales son muy complicados, esto es fútbol y en el partido se logró sacar una ventaja importante pero ahora debemos rubricarla con otro triunfo”, dijo el delantero charrúa.

El autor del primer tanto de los azules ante el Lobo Rojo apuntó al trabajo semanal. “Estamos trabajando en la semana a full para llegar con lo mejor de cada unoa cada partido. Este sábado nos jugamos una final para seguir ilusionados”, confió el goleador.

El delantero volverá en la ofensiva y va por más. “En lo personal me tocó jugar desde el arranque en la ida, me sentí muy cómodo, por suerte me tocó convertir y en el final el equipo se alzó con una victoria muy justa. Ahora se viene la revancha, el cuerpo técnico volvió a confiar en mí y quiero pagarle con goles. Soy delantero, siempre estoy buscando el gol y aportar mi granito de arena al equipo”, cerró Manochi.

Killer Referente y capitán. Paulo Killer junto a Facundo Marín. El defensor llegó a los 300 partidos.

Paulo Killer y sus 300 partidos

El defensor y capitán del Charrúa llegó a los 300 partidos jugando con la camiseta del Matador y lo hizo en el partido de ida ante Juventud Unida. Llegó a barrio Tablada en la temporada 2010 hasta el 2013. Regresó en el 2020 y actualmente es el referente del plantel. Este sábado jugará el encuentro 301 con el Matador.