La Capital | Ovación | Central Córdoba

Central Córdoba quiere abrochar ante Juventud Unida el pasaje a los cuartos de final

Con equipo confirmado Central Córdoba recibe al Lobo Rojo este sábado a las 15.30, en el partido revancha en el Gabino Sosa. En la ida, el Matador ganó 2 a 1

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

4 de octubre 2025 · 06:05hs
En la ofensiva de Central Córdoba. Lucas Manochi se ganó un lugar en el once del Matador. Viene de anotar en la ida. 

En la ofensiva de Central Córdoba. Lucas Manochi se ganó un lugar en el once del Matador. Viene de anotar en la ida. 
Referente y capitán. Paulo Killer junto a Facundo Marín. El defensor llegó a los 300 partidos. 

Referente y capitán. Paulo Killer junto a Facundo Marín. El defensor llegó a los 300 partidos.  

Con la premisa de abrochar la clasificación a los cuartos de final, Central Córdoba recibe a Juventud Unida a partir de las 15.30 con el arbitraje de Ulises López, en el partido revancha del torneo Reducido en la Primera C.

En la ida, los azules se alzaron con el triunfo por 2 a 1 con los goles de Lucas Manochi y Juan Ignacio Cettou. De esta manera, el equipo de barrio Tablada con una igualdad pasará de fase. El capitán Paulo Killer llegó a los 300 partidos.

Para Central Córdoba será el partido del año

Catalogado como el partido del año, los dirigidos por la dupla técnica compuesta por Daniel Teglia y Diego Acoglanis saldrá al verde césped del Gabino Sosa con la obligación de hacer valer la localía y asegurarse el pasaje a la otra instancia del Reducido.

En la ida, los charrúas mostraron ser superiores y en los 90 minutos fueron los justos ganadores. Ahora, en casa será otro partido, el equipo deberá mostrar la chapa de candidato y ante su público conseguir la ansiada clasificación para continuar con el sueño de lograr el ascenso a la Primera B.

Central Córdoba repite el mismo once

Con respeto al equipo, los entrenadores confirmaron el mismo once que jugó en el estadio Municipal de San Miguel y se trajeron los tres puntos. “Va el mismo once para disputar la revancha. Además vuelve Gonzalo Gómez al plantel tras cumplir dos fechas de suspensión”, confió Diego Acoglanis.

Leer más: Central Córdoba: "Estamos en un momento muy importante, en lo deportivo y en lo social"

Lucas Manochi va por más

Lucas Manochi se refirió del momento que vive el plantel. “Llegamos muy bien al partido revancha. El plantel está muy unido, todos tiramos para el mismo lado y sabemos muy bien lo que queremos. Nuestro objetivo en lo inmediato es pasar de fase y tenemos con qué. En este torneo todo los rivales son muy complicados, esto es fútbol y en el partido se logró sacar una ventaja importante pero ahora debemos rubricarla con otro triunfo”, dijo el delantero charrúa.

El autor del primer tanto de los azules ante el Lobo Rojo apuntó al trabajo semanal. “Estamos trabajando en la semana a full para llegar con lo mejor de cada unoa cada partido. Este sábado nos jugamos una final para seguir ilusionados”, confió el goleador.

El delantero volverá en la ofensiva y va por más. “En lo personal me tocó jugar desde el arranque en la ida, me sentí muy cómodo, por suerte me tocó convertir y en el final el equipo se alzó con una victoria muy justa. Ahora se viene la revancha, el cuerpo técnico volvió a confiar en mí y quiero pagarle con goles. Soy delantero, siempre estoy buscando el gol y aportar mi granito de arena al equipo”, cerró Manochi.

Killer
Referente y capitán. Paulo Killer junto a Facundo Marín. El defensor llegó a los 300 partidos.

Referente y capitán. Paulo Killer junto a Facundo Marín. El defensor llegó a los 300 partidos.

Paulo Killer y sus 300 partidos

El defensor y capitán del Charrúa llegó a los 300 partidos jugando con la camiseta del Matador y lo hizo en el partido de ida ante Juventud Unida. Llegó a barrio Tablada en la temporada 2010 hasta el 2013. Regresó en el 2020 y actualmente es el referente del plantel. Este sábado jugará el encuentro 301 con el Matador.

Noticias relacionadas
Es una prensa difícil (la de México). Si te quieren joder, te joden. De eso no hay dudas, opinó Gabriel Caballero, quien tuvo a Bielsa como DT en Newells.

El rosarino que tuvo a Bielsa como técnico, jugó en el Charrúa y alcanzó la idolatría en México

Para adelante. Facundo Marín encara a su marcador. Córdoba dio el primer paso para avanzar de ronda.

Central Córdoba se trajo un valioso triunfo en el inicio del Reducido

El once de Central Córdoba que irá por el premio del ascenso para un año muy bueno. Empieza el reducido de Primera C ante Juventud Unida, el Lobo rojo de San Miguel.

Central Córdoba inicia el otro camino para llegar al tan ansiado ascenso a Primera B

Orgullo rosarino. Facundo Marín, Alexis Schmitd, Paulo Killer y Lucas Bracco posan para Ovación junto a la pelota.

Central Córdoba y Argentino dieron el puntapié inicial al sueño del ascenso en Ovación

Ver comentarios

Las más leídas

Scaglia y Tepp rivalizan de modo directo y le ponen picante a la campaña

Scaglia y Tepp rivalizan de modo directo y le ponen picante a la campaña

Atención, jubilados y pensionados: Ansés modificó las fechas de pago en octubre

Atención, jubilados y pensionados: Ansés modificó las fechas de pago en octubre

Holan tiene una baja confirmada para el partido de Central ante Vélez

Holan tiene una baja confirmada para el partido de Central ante Vélez

River-Racing: indignación por un video con la reacción de un policía tirando gas pimienta

River-Racing: indignación por un video con la reacción de un policía tirando gas pimienta

Lo último

Educación: por primera vez en 14 años la provincia tendrá 185 días de clases

Educación: por primera vez en 14 años la provincia tendrá 185 días de clases

Policías presos por robar en operativos: cuatro casos que exponen un problema institucional

Policías presos por robar en operativos: cuatro casos que exponen un problema institucional

Argentino: todo o nada ante Alem para seguir con vida en el Reducido

Argentino: todo o nada ante Alem para seguir con vida en el Reducido

Fuertes condenas a una banda de secuestradores que actuó en Rosario

La integraban seis personas con distintos roles y la Fiscalía resaltó que contaron con una logísitica similar a la de una fuerza de seguridad paralela

Fuertes condenas a una banda de secuestradores que actuó en Rosario
El fin de semana arranca con calor y sigue con alertas por tormentas y vientos
La Ciudad

El fin de semana arranca con calor y sigue con alertas por tormentas y vientos

Juegos Suramericanos: arrancó la cuenta regresiva en un Parque Nacional a la Bandera repleto
La Ciudad

Juegos Suramericanos: arrancó la cuenta regresiva en un Parque Nacional a la Bandera repleto

Boleto Educativo Gratuito: dan de baja a más de 34.000 usuarios tras una auditoría
la region

Boleto Educativo Gratuito: dan de baja a más de 34.000 usuarios tras una auditoría

ChatGPT y salud mental: dura advertencia del Colegio de Psicólogos de Rosario
Salud

ChatGPT y salud mental: dura advertencia del Colegio de Psicólogos de Rosario

Prisión preventiva para el enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

Por Claudio Berón

Policiales

Prisión preventiva para el enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Scaglia y Tepp rivalizan de modo directo y le ponen picante a la campaña

Scaglia y Tepp rivalizan de modo directo y le ponen picante a la campaña

Atención, jubilados y pensionados: Ansés modificó las fechas de pago en octubre

Atención, jubilados y pensionados: Ansés modificó las fechas de pago en octubre

Holan tiene una baja confirmada para el partido de Central ante Vélez

Holan tiene una baja confirmada para el partido de Central ante Vélez

River-Racing: indignación por un video con la reacción de un policía tirando gas pimienta

River-Racing: indignación por un video con la reacción de un policía tirando gas pimienta

Newells: castigos diferentes para el DT Fabbiani y el volante Maroni de cara a la visita a Boca

Newell's: castigos diferentes para el DT Fabbiani y el volante Maroni de cara a la visita a Boca

Ovación
Newells y el cuento de la buena Pipa: Benedetto busca sacarse la mufa tras 20 meses de sequía

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Newell's y el cuento de la buena Pipa: Benedetto busca sacarse la mufa tras 20 meses de sequía

Newells y el cuento de la buena Pipa: Benedetto busca sacarse la mufa tras 20 meses de sequía

Newell's y el cuento de la buena Pipa: Benedetto busca sacarse la mufa tras 20 meses de sequía

Central Córdoba quiere abrochar ante Juventud Unida el pasaje a los cuartos de final

Central Córdoba quiere abrochar ante Juventud Unida el pasaje a los cuartos de final

Mundial sub-20: con pibes leprosos, Argentina define con Italia la cima del grupo D

Mundial sub-20: con pibes leprosos, Argentina define con Italia la cima del grupo D

Policiales
Policías presos por robar en operativos: cuatro casos que exponen un problema institucional

Por Martín Stoianovich

Policiales

Policías presos por robar en operativos: cuatro casos que exponen un problema institucional

Fuertes condenas a una banda de secuestradores que actuó en Rosario

Fuertes condenas a una banda de secuestradores que actuó en Rosario

Prisión preventiva para el enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

Prisión preventiva para el enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

Zona oeste: encontraron a un hombre muerto a puñaladas en una casa abandonada

Zona oeste: encontraron a un hombre muerto a puñaladas en una casa abandonada

La Ciudad
Educación: por primera vez en 14 años la provincia tendrá 185 días de clases
La Ciudad

Educación: por primera vez en 14 años la provincia tendrá 185 días de clases

El fin de semana arranca con calor y sigue con alertas por tormentas y vientos

El fin de semana arranca con calor y sigue con alertas por tormentas y vientos

Juegos Suramericanos: arrancó la cuenta regresiva en un Parque Nacional a la Bandera repleto

Juegos Suramericanos: arrancó la cuenta regresiva en un Parque Nacional a la Bandera repleto

Autonomía municipal: Javkin recibió aportes académicos de la UCA y la UNR

Autonomía municipal: Javkin recibió aportes académicos de la UCA y la UNR

Triple femicidio: Matías Ozorio, el ladero de Pequeño J, llegó a la Argentina
Policiales

Triple femicidio: Matías Ozorio, el ladero de Pequeño J, llegó a la Argentina

Conflicto por los incendios en las islas: Ningún fuego se inicia solo
La Ciudad

Conflicto por los incendios en las islas: "Ningún fuego se inicia solo"

Espert desmintió aportes de un presunto narco y Milei lo avaló: No somos como ellos
Polìtica

Espert desmintió aportes de un presunto narco y Milei lo avaló: "No somos como ellos"

Quién es Fred Machado: el empresario acusado de narco que complica a Espert
Política

Quién es Fred Machado: el empresario acusado de narco que complica a Espert

Récord de solicitudes en Rosario para tramitar la ciudadanía española
La Ciudad

Récord de solicitudes en Rosario para tramitar la ciudadanía española

River-Racing: indignación por un video con la reacción de un policía tirando gas pimienta

Por Luis Castro
Ovación

River-Racing: indignación por un video con la reacción de un policía tirando gas pimienta

Autonomía municipal: Javkin presentará su mensaje este 8 de octubre

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Autonomía municipal: Javkin presentará su mensaje este 8 de octubre

Atención, jubilados y pensionados: Ansés modificó las fechas de pago en octubre
Información General

Atención, jubilados y pensionados: Ansés modificó las fechas de pago en octubre

El dólar volvió al techo: expectativas contra reservas
Economía

El dólar volvió al techo: expectativas contra reservas

Remo: los maestros de Regatas Rosario volvieron a dar la nota en Cataluña

Por Pablo Mihal
Ovación

Remo: los maestros de Regatas Rosario volvieron a dar la nota en Cataluña

Las expensas de octubre llegan con aumento en los edificios rosarinos

Por Pablo R. Procopio
La Ciudad

Las expensas de octubre llegan con aumento en los edificios rosarinos

Rosario ya cuenta con una edición limitada de medallas del Tricentenario
La Ciudad

Rosario ya cuenta con una edición limitada de medallas del Tricentenario

Los vetos en el Senado: cómo votaron los legisladores santafesinos
Política

Los vetos en el Senado: cómo votaron los legisladores santafesinos

Una motociclista murió en un accidente en avenida Circunvalación
La Ciudad

Una motociclista murió en un accidente en avenida Circunvalación

En modo motoquero, Pullaro inauguró la pavimentación de la ruta 3
Política

En "modo motoquero", Pullaro inauguró la pavimentación de la ruta 3

Elecciones en Newells: Julián González denunció proscripción
Ovación

Elecciones en Newell's: Julián González denunció proscripción

Riquelme habló de todo y también de Di María: qué dijo el presidente de Boca sobre Fideo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Riquelme habló de todo y también de Di María: qué dijo el presidente de Boca sobre Fideo

Jerónimo Russo y su debut con la camiseta de Newells: Siento que estoy viviendo un sueño

Por Hernán Cabrera
Ovación

Jerónimo Russo y su debut con la camiseta de Newell's: "Siento que estoy viviendo un sueño"

El tiempo en Rosario: viernes caluroso antes de un sábado de más calor y tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes caluroso antes de un sábado de más calor y tormentas

Estafas en Villa Constitución: denunciaron a una mutual por deudas en dólares
La Región

Estafas en Villa Constitución: denunciaron a una mutual por deudas en dólares