La Capital | Ovación | Newell's

Elecciones en Newell's: Julián González habló de proscripción y presentará un recurso en la Justicia

El postulante a la presidencia de Newell's, inhabilitado por la comisión electoral por su antigüedad, emitió un comunicado y cuestionó con dureza la resolución

2 de octubre 2025 · 15:21hs
Julián González planteó que tiene 15 años de antiguedad como socio de Newells

Julián González planteó que tiene 15 años de antiguedad como socio de Newell's

Julián González, inhabilitado el miércoles por la comisión electoral para presentarse como candidato a presidente de Newell's, emitió un comunicado a través del cual cuestionó con dureza esa decisión, dijo que lo único que se busca es proscribirlo y adelantó que presentará "un recurso sólido ante los organismos pertinentes para que los socios recuperen el derecho a decidir".

"Fue un pacto político entre Astore (presidente de Newell's) y Boero (candidato a presidente de Unen) para asegurarse la elección y la continuidad del modelo", denunció González, de la Agrupación Renovación Leprosa.

La comisión electoral, con tres votos (Eduardo Arichuluaga, Eduardo Stahli y Lisandro Coronato) de los cinco miembros, impugnó la candidatura de González por no cumplir requisitos estatutarios referidos a la antigüedad.

Renuncia en la comisión electoral de Newell's

A partir de este revés, una de las integrantes de la comisión, Malena Salinas, de Autoconvocados, que acompaña la candidatura de González, presentó la renuncia y manifestó: "La junta electoral volvió a institucionalizar la proscripción".

Su lugar será ocupado por un representante de la primera minoría, que ahora quedó solo en funciones, Juan Pablo Sarkissian.

La comisión electoral no emitió un comunicado sobre lo resuelto porque no fue por unanimidad, pero de todos modos se conocieron los fundamentos.

>> Leer más: Jerónimo Russo y su debut con la camiseta de Newell's: "Siento que estoy viviendo un sueño"

Este rechazo a la postulación de González fue bajo el argumento de que no reune los 10 años de antiguedad para presentarse a una elección para presidente. Que acumula 8 años y 9 meses desde que se convirtió en socio vitalicio, desde el 3 de enero de 2017.

No se tuvo en cuenta los años anteriores, desde 2010, cuando se asoció a Newell's, bajo el argumento de que fue socio activo fútbol, categoría que no suma antigüedad y no aplica para el cargo de presidente.

comunicado

En cambio, González rechazó esta resolución y planteó: "Soy socio desde agosto de 2010, más de 15 años ininterrumpidos. El propio club reconoció mi propia condición de socio vitalicio pleno y la antigüedad correspondiente".

"Me registraron como socio menor"

"Sin embargo, cometieron irregularidades graves: me registraron como socio "menor" cuando ya era mayor de 30 años, y hoy usan ese error administrativo para desconocer mi antigüedad. Ese error ahora lo usan para proscribirme", planteó.

Nuestros equipos de abogados tiene preparado para presentar un recurso sólido antes los organismos pertinentes para que los socios recuperen el derecho a decidir. Confío en que, con los papeles sobre la mesa, se imponga la razonabilidad, se habilite la competencia", manifestó.

El sector de González comentó que tuvo contactos con Inspección General de Personas Jurídicas y que el organismo les dijo que no se trata de un organismo de alzada. Por lo tanto, la instancia administrativa está agotada y la agrupación recurrirá directo a la Justicia ordinaria

"El futuro de nuestro club lo tenemos que decidir en las urnas, no en una mesa chica. Es elegir entre la continuidad de un modelo que viene fracasando hace muchos años o el cambio que necesitamos para volver a ganar", cerró el comunicado.

Noticias relacionadas
Los pibes con raíces en Newells, Acuña y Mata Pérez, celebran con sus compañeros un gol de Argentina.

Con un gol de ADN leproso, Argentina ganó y está en octavos del Mundial sub-20

Los socios de Newells irán a las urnas el próximo 14 de diciembre.

Clima tenso en Newell's: la junta electoral bajó a un candidato a presidente

Ever Banega y Darío Benedetto, en la noche caliente de Newells en el Coloso.

Cenizas del paraíso: Newell's en viacrucis, el insulto del capitán y el Ogro en jaque

Anímicamente estamos bien, sabemos que no estamos pasando un buen momento futbolístico, dijo Jherson Mosquera, defensor de Newells.

Mosquera: "Sabemos que la gente de Newell's está desilusionada y molesta"

Ver comentarios

Las más leídas

Rescatan a una mujer que habría sido explotada durante más de 20 años en una casa de barrio Martin

Rescatan a una mujer que habría sido explotada durante más de 20 años en una casa de barrio Martin

Clima tenso en Newells: la junta electoral bajó a un candidato a presidente

Clima tenso en Newell's: la junta electoral bajó a un candidato a presidente

Caruso Lombardi: Estoy prohibido para dirigir y no sé por qué Tapia no me quiere

Caruso Lombardi: "Estoy prohibido para dirigir y no sé por qué Tapia no me quiere"

Un diputado rosarino propuso construir torres en los asentamientos que están en Puerto Norte

Un diputado rosarino propuso construir torres en los asentamientos que están en Puerto Norte

Lo último

Comienza el mes del cáncer de mama: actividades y controles gratuitos en Rosario

Comienza el mes del cáncer de mama: actividades y controles gratuitos en Rosario

Santa Fe se afianza como la segunda provincia con más motos 0 km del país

Santa Fe se afianza como la segunda provincia con más motos 0 km del país

Mantis: la nueva película coreana de acción en Netflix con protagonistas de El juego del calamar

"Mantis": la nueva película coreana de acción en Netflix con protagonistas de "El juego del calamar"

Santa Fe se afianza como la segunda provincia con más motos 0 km del país

Con casi 6 mil patentamientos en septiembre, la provincia mantiene el crecimiento de los primeros nueve meses del año, en los que acumula más de 49 mil unidades

Santa Fe se afianza como la segunda provincia con más motos 0 km del país
En vivo: el Senado discute el rechazo a los vetos sobre emergencia pediátrica y financiamiento universitario
Política

En vivo: el Senado discute el rechazo a los vetos sobre emergencia pediátrica y financiamiento universitario

Comienza el mes del cáncer de mama: actividades y controles gratuitos en Rosario
Salud

Comienza el mes del cáncer de mama: actividades y controles gratuitos en Rosario

El MPA jura la nueva Constitución como muestra de extrapoder
Política

El MPA jura la nueva Constitución como muestra de extrapoder

Estafas en Villa Constitución: denunciaron a una mutual por deudas en dólares
La Región

Estafas en Villa Constitución: denunciaron a una mutual por deudas en dólares

Primavera en pausa: se vienen lluvias y un brusco descenso de temperatura
La Ciudad

Primavera en pausa: se vienen lluvias y un brusco descenso de temperatura

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rescatan a una mujer que habría sido explotada durante más de 20 años en una casa de barrio Martin

Rescatan a una mujer que habría sido explotada durante más de 20 años en una casa de barrio Martin

Clima tenso en Newells: la junta electoral bajó a un candidato a presidente

Clima tenso en Newell's: la junta electoral bajó a un candidato a presidente

Caruso Lombardi: Estoy prohibido para dirigir y no sé por qué Tapia no me quiere

Caruso Lombardi: "Estoy prohibido para dirigir y no sé por qué Tapia no me quiere"

Un diputado rosarino propuso construir torres en los asentamientos que están en Puerto Norte

Un diputado rosarino propuso construir torres en los asentamientos que están en Puerto Norte

Primavera en pausa: se vienen lluvias y un brusco descenso de temperatura

Primavera en pausa: se vienen lluvias y un brusco descenso de temperatura

Ovación
Elecciones en Newells: Julián González habló de proscripción y presentará un recurso en la Justicia
Ovación

Elecciones en Newell's: Julián González habló de proscripción y presentará un recurso en la Justicia

Elecciones en Newells: Julián González habló de proscripción y presentará un recurso en la Justicia

Elecciones en Newell's: Julián González habló de proscripción y presentará un recurso en la Justicia

McLaren anunció la salida de un joven piloto que movería la grilla de la Fórmula 1

McLaren anunció la salida de un joven piloto que movería la grilla de la Fórmula 1

Riquelme habló de todo y también de Di María: qué dijo el presidente de Boca sobre Fideo

Riquelme habló de todo y también de Di María: qué dijo el presidente de Boca sobre Fideo

Policiales
Trata laboral en Rosario: el dato que permitió rescatar a la mujer explotada durante 22 años
Policiales

Trata laboral en Rosario: el dato que permitió rescatar a la mujer explotada durante 22 años

Rescatan a una mujer que habría sido explotada durante más de 20 años en una casa de barrio Martin

Rescatan a una mujer que habría sido explotada durante más de 20 años en una casa de barrio Martin

Era uno de los más buscados y fue imputado por su rol de organizador en una banda criminal

Era uno de los más buscados y fue imputado por su rol de organizador en una banda criminal

Policías y ladrones: dos agentes fueron detenidos por robo millonario en un falso allanamiento

Policías y ladrones: dos agentes fueron detenidos por robo millonario en un falso allanamiento

La Ciudad
Comienza el mes del cáncer de mama: actividades y controles gratuitos en Rosario
Salud

Comienza el mes del cáncer de mama: actividades y controles gratuitos en Rosario

Estudiantes y trabajadores de la UNR siguen desde la plaza la sesión del Senado

Estudiantes y trabajadores de la UNR siguen desde la plaza la sesión del Senado

Abrió la convocatoria para la Residencia para Poetas Jóvenes del Festival Poesía de Rosario

Abrió la convocatoria para la Residencia para Poetas Jóvenes del Festival Poesía de Rosario

Un diputado rosarino propuso construir torres en los asentamientos que están en Puerto Norte

Un diputado rosarino propuso construir torres en los asentamientos que están en Puerto Norte

Quini 6: de dónde es el ganador que se llevó más de 650 millones de pesos
Información General

Quini 6: de dónde es el ganador que se llevó más de 650 millones de pesos

Corte en la autopista Rosario-Buenos Aires por un choque de camiones
La Ciudad

Corte en la autopista Rosario-Buenos Aires por un choque de camiones

Contra Milei y los K: Provincias Unidas no se salió del libreto en Rosario
Política

Contra Milei y los K: Provincias Unidas no se salió del libreto en Rosario

Javier Milei no hará campaña en Rosario, pero sí pisará suelo santafesino

Por Javier Felcaro
Política

Javier Milei no hará campaña en Rosario, pero sí pisará suelo santafesino

Arca refuerza los controles en octubre: cuáles son los límites de extracción en cajeros
Información General

Arca refuerza los controles en octubre: cuáles son los límites de extracción en cajeros

El Papa León XIV designó al arzobispo de Rosario como consultor del Vaticano
La Ciudad

El Papa León XIV designó al arzobispo de Rosario como consultor del Vaticano

Vassalli retoma la producción tras el acuerdo con los trabajadores
Economía

Vassalli retoma la producción tras el acuerdo con los trabajadores

Rosario perdió otros dos trenes de larga distancia y quedó con un solo servicio
La Ciudad

Rosario perdió otros dos trenes de larga distancia y quedó con un solo servicio