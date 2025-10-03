La Capital | La Ciudad | Rosario

Récord de solicitudes en Rosario para tramitar la ciudadanía española

Se debe a que el beneficio de la ley de nietos tendrá su fin el próximo 22 de octubre. Estiman que se llegará a 100 mil pedidos

Lucas Ameriso

Por Lucas Ameriso

3 de octubre 2025 · 06:10hs
Este 22 de octubre es la última jornada para presentar los pedidos bajo la denominada Ley de Nietos.

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Este 22 de octubre es la última jornada para presentar los pedidos bajo la denominada Ley de Nietos.

El beneficio de la ciudadanía española a través de la denominada ley de nietos (técnicamente se trata de la ley de memoria democrática) llegará a su fin el próximo 22 de octubre. En este contexto, las autoridades del Consulado General de España en Rosario estiman que a lo largo de los tres años de vigencia de este beneficio se tramitarán más de 100 mil solicitudes en la sede diplomática en la ciudad. Se trata de una cantidad récord, ya que anualmente los expedientes no superaban los mil. Un boom que beneficia a quienes tengan abuelos españoles, pero que no se cortará para las generaciones venideras. "Todos quienes presenten correctamente su documentación tendrán las nacionalidad española en adelante. Quienes ahora presenten sus papeles y lo hagan correctamente tendrán la nacionalidad española para ellos y sus descendientes, siempre", subrayó el cónsul de España, Pablo Platas Casteleir.

Con un aluvión de interesados en obtener la doble ciudadanía, el furor se hizo sentir la semana pasada cuando cientos de personas hicieron cuadras de cola para obtener un turno o bien presentar la documentación requerida. La normativa básicamente permite a descendientes de españoles acceder a la nacionalidad siempre que cuenten con el IDU (número de identificación de trámite).

>> Leer más: Fin de la ley de nietos: todo lo que hay que saber para acceder a la ciudadanía española

"Esta ley permite que todo argentino o argentina que tenga o haya tenido abuelo o abuela inmigrante desde España, y en algunos casos bisabuelos, podrá solicitar la nacionalidad española. El beneficio dura tres años y hasta el momento se presentaron 90 mil expedientes", adelantó el cónsul español para estimar que una vez que finalice la ley de nietos se superarán los 100 mil solicitudes. Así, las autoridades consulares estiman que demorarán unos dos años en darles cumplimiento a todas las solicitudes presentadas y aprobadas.

En la Argentina existen cerca de un millón de solicitantes a lo largo de los tres años de vigencia la norma. El consulado de Buenos Aires concentra más de 590.000 usuarios consulares, mientras que los consulados de Rosario, Córdoba, Bahía Blanca y Mendoza totalizan más de 220.000.

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA.jpg

Ley de nietos, alcances

"Lo que luego se interrumpirá será la posibilidad de presentar un nuevo expediente. Pero para quien ahora presente la solicitud se toma a todo el grupo familiar es decir hijos y nietos mayores de 18 años de edad y todos pueden acogerse al beneficio. Y los menores de edad a futuro podrán hacerlo por la patria potestad de sus padres", destacó Platas Casteleir para agregar: "La única condición es que los descendientes, una vez que cumplan 18 años, irán al Consulado a manifestar que sus padres son españoles y que desean serlo también".

Frente al boom de solicitantes en los últimos días, el consulado en Rosario reforzó la atención y, según remarcó el propio Platas Casteleir, "se atenderá hasta las 23.59 del próximo 22 de octubre". Claro está que todo este cúmulo no se procesará en forma inmediata.

Los países con mayor cantidad de pedidos son Argentina, Cuba y Brasil. El gobierno español calcula que, al cierre del proceso, se sumarán entre 1,5 y 2 millones de nuevos ciudadanos.

>>Leer más: Refuerzan la atención en el consulado español en Rosario: ingresaron más de 87 mil expedientes

La mirada del Consulado de España

"Lo importante de esta ley de nietos es que cierra el círculo de la emigración española a la Argentina y se devuelve una parte de lo que este país les ha ofrecido a quienes arribaron de España; una vida y un hogar. Después de tantas décadas hoy se les da la nacionalidad a sus descendientes como un legado que toman de sus propios antepasados para mantenerlo a lo largo de las próximas generaciones", remató el cónsul.

La ley de nietos beneficia a nietos de abuelos españoles, hayan conservado o no la nacionalidad. También a hijos mayores y menores de edad. Y bisnietos de padres fallecidos, siempre que el bisabuelo varón no haya renunciado a la nacionalidad.

Los IDUs habilitados son los obtenidos hasta el 15 de febrero de 2024. Quienes tengan turno deben confirmar la cita en un plazo de 15 días. Los IDUs que no gestionen turno quedarán inhabilitados. Las próximas habilitaciones serán en noviembre y enero, cuando la ley ya haya vencido.

consulado españa 2

Detrás de cada carpeta y cada número hay una historia. Familias enteras que viajan desde distintas provincias, jóvenes que sueñan con migrar para estudiar o trabajar en Europa, adultos mayores que ven en la ciudadanía un legado para sus hijos y nietos. Todos confluyen en estas jornadas intensas, donde el trámite se convierte en un punto de encuentro.

En síntesis: todo lo ingresado antes del 22 de octubre será considerado válido como trámite dentro de la ley y se revisará luego, respetando el orden de presentación. Esto significa que quienes entreguen la carpeta antes del cierre asegurarán su derecho, aunque la resolución pueda tardar meses.

El otorgamiento de turnos podría demorar unos dos meses. Esto luego de cumplir con la entrega en tiempo y forma de la carpeta con la documentación requerida para la ciudadanía española. Las autoridades remarcaron que una vez que se presenten los papeles antes de la fecha límite, habrá que armarse de paciencia.

Noticias relacionadas
Las motos suman presencia en Rosario y Santa Fe durante este 2025.

Santa Fe se afianza como la segunda provincia con más motos 0 km del país

Rescatan en Rosario a una mujer víctima de explotación laboral. Una de las viviendas allanadas, en barrio Martin. 

Trata laboral en Rosario: el dato que permitió rescatar a la mujer explotada durante 22 años

barrio martin: rescatan a una mujer que habria sido explotada durante 20 anos

Barrio Martin: rescatan a una mujer que habría sido explotada durante 20 años

El cine celebrará su fiesta del 2 al 8 de octubre

Llegó la Fiesta del Cine a Rosario: todo lo que tenés que saber

Ver comentarios

Las más leídas

Diputado propuso construir torres en los asentamientos de Puerto Norte

Diputado propuso construir torres en los asentamientos de Puerto Norte

Trata laboral en Rosario: el dato que permitió rescatar a la mujer explotada durante 22 años

Trata laboral en Rosario: el dato que permitió rescatar a la mujer explotada durante 22 años

Barrio Martin: rescatan a una mujer que habría sido explotada durante 20 años

Barrio Martin: rescatan a una mujer que habría sido explotada durante 20 años

Estafas en Villa Constitución: denunciaron a una mutual por deudas en dólares

Estafas en Villa Constitución: denunciaron a una mutual por deudas en dólares

Lo último

Evangelina Anderson habló sobre Leandro Paredes: Jamás saldría con un hombre casado

Evangelina Anderson habló sobre Leandro Paredes: "Jamás saldría con un hombre casado"

Peligro en la ruta 33: presentaron un amparo para la reparación urgente por abandono vial

Peligro en la ruta 33: presentaron un amparo para la reparación urgente por abandono vial

Atención, jubilados y pensionados: Ansés modificó las fechas de pago en octubre

Atención, jubilados y pensionados: Ansés modificó las fechas de pago en octubre

Peligro en la ruta 33: presentaron un amparo para la reparación urgente por abandono vial

El presidente de una comuna sanafesina decidió recurrir a la Justicia ante la falta de respuestas del gobierno nacional
Peligro en la ruta 33: presentaron un amparo para la reparación urgente por abandono vial
Cuál será el futuro del inmueble donde estaba el bar Pasaporte

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Cuál será el futuro del inmueble donde estaba el bar Pasaporte

Espert desmintió aportes de un presunto narco y Milei lo avaló: No somos como ellos
Polìtica

Espert desmintió aportes de un presunto narco y Milei lo avaló: "No somos como ellos"

Récord de solicitudes en Rosario para tramitar la ciudadanía española
La Ciudad

Récord de solicitudes en Rosario para tramitar la ciudadanía española

River-Racing: indignación por un video con la reacción de un policía tirando gas pimienta

Por Luis Castro
Ovación

River-Racing: indignación por un video con la reacción de un policía tirando gas pimienta

Quién es Fred Machado: el empresario argentino acusado de narcotráfico que complica a Espert
Política

Quién es Fred Machado: el empresario argentino acusado de narcotráfico que complica a Espert

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Diputado propuso construir torres en los asentamientos de Puerto Norte

Diputado propuso construir torres en los asentamientos de Puerto Norte

Trata laboral en Rosario: el dato que permitió rescatar a la mujer explotada durante 22 años

Trata laboral en Rosario: el dato que permitió rescatar a la mujer explotada durante 22 años

Barrio Martin: rescatan a una mujer que habría sido explotada durante 20 años

Barrio Martin: rescatan a una mujer que habría sido explotada durante 20 años

Estafas en Villa Constitución: denunciaron a una mutual por deudas en dólares

Estafas en Villa Constitución: denunciaron a una mutual por deudas en dólares

Primavera en pausa: se vienen lluvias y un brusco descenso de temperatura

Primavera en pausa: se vienen lluvias y un brusco descenso de temperatura

Ovación
Franco Colapinto fue de mayor a menor en los primeros ensayos libres de Singapur

Por Gustavo Conti
Ovación

Franco Colapinto fue de mayor a menor en los primeros ensayos libres de Singapur

Franco Colapinto fue de mayor a menor en los primeros ensayos libres de Singapur

Franco Colapinto fue de mayor a menor en los primeros ensayos libres de Singapur

Central: una prueba de carácter y la zanahoria que tiene enfrente a la quiere tirarle el manotazo

Central: una prueba de carácter y la zanahoria que tiene enfrente a la quiere tirarle el manotazo

Remo: los maestros de Regatas Rosario volvieron a dar la nota en Cataluña

Remo: los maestros de Regatas Rosario volvieron a dar la nota en Cataluña

Policiales
Trata laboral en Rosario: el dato que permitió rescatar a la mujer explotada durante 22 años
Policiales

Trata laboral en Rosario: el dato que permitió rescatar a la mujer explotada durante 22 años

Barrio Martin: rescatan a una mujer que habría sido explotada durante 20 años

Barrio Martin: rescatan a una mujer que habría sido explotada durante 20 años

Era uno de los más buscados y fue imputado por su rol de organizador en una banda

Era uno de los más buscados y fue imputado por su rol de organizador en una banda

Dos policías detenidos por robo millonario en un falso allanamiento

Dos policías detenidos por robo millonario en un falso allanamiento

La Ciudad
Cuál será el futuro del inmueble donde estaba el bar Pasaporte

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Cuál será el futuro del inmueble donde estaba el bar Pasaporte

Récord de solicitudes en Rosario para tramitar la ciudadanía española

Récord de solicitudes en Rosario para tramitar la ciudadanía española

El tiempo en Rosario: viernes caluroso antes de un sábado de más calor y tormentas

El tiempo en Rosario: viernes caluroso antes de un sábado de más calor y tormentas

Las expensas de octubre llegan con aumento en los edificios rosarinos

Las expensas de octubre llegan con aumento en los edificios rosarinos

Estafas en Villa Constitución: denunciaron a una mutual por deudas en dólares
La Región

Estafas en Villa Constitución: denunciaron a una mutual por deudas en dólares

El Senado sostuvo la ley de financiamiento del Garrahan y universidades
Política

El Senado sostuvo la ley de financiamiento del Garrahan y universidades

Santa Fe se afianza como la segunda provincia con más motos 0 km del país
Motores

Santa Fe se afianza como la segunda provincia con más motos 0 km del país

Comienza el mes del cáncer de mama: actividades y controles gratuitos
Salud

Comienza el mes del cáncer de mama: actividades y controles gratuitos

La Justicia falló a favor de Ginóbili en una demanda contra mapuches
Información General

La Justicia falló a favor de Ginóbili en una demanda contra mapuches

Israel interceptó la flotilla que intentaba romper el bloqueo de Gaza
El Mundo

Israel interceptó la flotilla que intentaba romper el bloqueo de Gaza

Una diputada argentina del FIT fue detenida por Israel en la flotilla que iba a Gaza
Política

Una diputada argentina del FIT fue detenida por Israel en la flotilla que iba a Gaza

Descubren un millón de dólares en monedas de un naufragio frente a Florida
Información General

Descubren un millón de dólares en monedas de un naufragio frente a Florida

El gobierno ganó tiempo para revertir una caída de los bonos y frenar al dólar
Economía

El gobierno ganó tiempo para revertir una caída de los bonos y frenar al dólar

Caputo viaja a EEUU para destrabar el rescate financiero del Tesoro
Economía

Caputo viaja a EEUU para destrabar el rescate financiero del Tesoro

Primavera en pausa: se vienen lluvias y un brusco descenso de temperatura
La Ciudad

Primavera en pausa: se vienen lluvias y un brusco descenso de temperatura

El MPA jura la nueva Constitución como muestra de extrapoder
Política

El MPA jura la nueva Constitución como muestra de extrapoder

En plena polémica, Espert visitó la Casa Rosada y se reunió con Santiago Caputo
Política

En plena polémica, Espert visitó la Casa Rosada y se reunió con Santiago Caputo

Era uno de los más buscados y fue imputado por su rol de organizador en una banda
Policiales

Era uno de los más buscados y fue imputado por su rol de organizador en una banda

Dos policías detenidos por robo millonario en un falso allanamiento
Policiales

Dos policías detenidos por robo millonario en un falso allanamiento

Diputado propuso construir torres en los asentamientos de Puerto Norte
La Ciudad

Diputado propuso construir torres en los asentamientos de Puerto Norte

Qué es un swap, el acuerdo que negocia Javier Milei con Estados Unidos
Economía

Qué es un swap, el acuerdo que negocia Javier Milei con Estados Unidos

Abrió la convocatoria para la Residencia para Poetas Jóvenes del Festival Poesía
La Ciudad

Abrió la convocatoria para la Residencia para Poetas Jóvenes del Festival Poesía

Semana Gigante: el operativo de River para jugar dos veces en Arroyito en 72 horas
Ovación

Semana Gigante: el operativo de River para jugar dos veces en Arroyito en 72 horas

La pareja de la boda narco de Ybarlucea fue condenada y la novia quedó en libertad
Policiales

La pareja de la boda narco de Ybarlucea fue condenada y la novia quedó en libertad