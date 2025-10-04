Free Way marcó presencia destacada en la principal exposición turística de la región Durante la FIT, la empresa Free Way fortaleció vínculos comerciales y proyectó estrategias para acompañar el crecimiento del sector. 4 de octubre 2025 · 08:57hs

La Feria Internacional de Turismo de las Américas reunió a casi mil stands el año anterior.

La Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), que se realizó entre el 27 y el 30 de septiembre en La Rural, Buenos Aires, volvió a consolidarse como el principal encuentro del sector en la región. Durante cuatro días, organismos oficiales, operadores turísticos, cadenas hoteleras y agencias de viajes se reunieron para presentar novedades, cerrar acuerdos y definir estrategias de cara a la temporada que se avecina.

El evento combinó actividades abiertas al público general con rondas de negocios y espacios exclusivos para profesionales del turismo, quienes aprovecharon para establecer contactos, proyectar alianzas y analizar las tendencias que marcarán el cierre de 2025 y la planificación de cara a 2026.

En este marco, Free Way mantuvo una activa presencia a través de sus representantes, quienes recorrieron los distintos stands de operadores, cadenas hoteleras y proveedores de servicios. Estas visitas permitieron fortalecer vínculos comerciales y abrir nuevas posibilidades de colaboración.

La participación de Free Way reafirma su compromiso con el crecimiento y la innovación dentro del mercado turístico. Más allá de la oportunidad para consolidar relaciones, el evento sirvió como plataforma para anticipar cambios en el sector y diseñar estrategias.

Con la FIT cada vez más consolidada como vidriera regional para el turismo, Free Way ratificó su apuesta por el desarrollo sostenible y la expansión de la oferta turística, cerrando un nuevo capítulo de participación activa en una de las agendas más relevantes del sector.