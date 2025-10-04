La Capital | Ovación | Argentino

Argentino: todo o nada ante Alem para seguir con vida en el Reducido

Argentino buscará revertir un 3 a 0 en contra de General Rodríguez para pasar a los cuartos de final en la Primera C

Juan Iturrez

4 de octubre 2025 · 06:05hs
Argentino va por todo. Los salaítos buscarán dar vuelta la historia para llegar a los cuartos de final 

Argentino se juega una difícil parada en barrio Sarmiento cuando esta tarde a partir de la 15.30 reciba a Leandro N. Alem en el partido revancha del torneo Reducido de la Primera C.

Los salaítos, golpeados por la derrota en la ida por 3 a 0, buscarán revertir la pobre imagen que dieron en General Rodríguez. Necesita ganar por el mismo resultado para ir a los penales.

Argentino fue protagonista en la temporada

El joven plantel realizó una destacada campaña en el torneo anual, fue protagonista y quedó en la cuarta posición con 41 puntos en la zona A donde Camioneros fue el mejor y se quedó con el primer ascenso a la Primera B.

En cuanto al once que saltará al césped del Olaeta no fue confirmado por el técnico Gerardo Martino (hijo), quien como ya es su costumbre no lo da a conocer a la prensa.

Por barrio Sarmiento saben que ante el Lechero se juegan la última ficha para seguir con vida en la C. La empresa es dura y complicada, son 90 minutos y todo puede pasar.

Lucas Zapata y su confianza

En ese contexto, Lucas Zapata en diálogo con Ovación expresó: “Sí ellos marcaron tres, nosotros podemos marcar cuatro goles y pasar”, dijo con seguridad y mucha fe el defensor, uno de los referentes del Albo y quien confía en dar vuelta la historia.

El ganador de la llave entre Argentino y Alem pasará a disputar los cuartos de final contra la llave compuesta por General Lamadrid y Berazategui. En la Ida el carcelero se alzó con la victoria por 2 a 0.

