La Capital | Opinión | Rosario

Rosario eligió no mirar a otro lado

El Concejo Municipal creó el Sistema de Prevención y Abordaje Integral de Consumos Problemáticos

María Eugenia Schmuck / Presidenta del Concejo Municipal de Rosario

Por María Eugenia Schmuck / Presidenta del Concejo Municipal de Rosario

4 de octubre 2025 · 08:00hs
Rosario eligió no mirar a otro lado

Hay una mamá que no sabe qué hacer porque su hijo empezó a consumir y la casa se le desmorona. Hay un papá que busca, de madrugada, a quién llamar cuando la desesperación lo supera. Hay una abuela que golpea puertas pidiendo ayuda para su nieta, y muchas veces la respuesta fue el silencio. Esto pasa, todos los días, en Argentina. Y ahí es donde el Estado tiene que estar.

  En un momento donde Nación recorta programas y deja a las familias libradas a su suerte, Rosario decidió lo contrario: hacerse cargo. Decidimos no mirar para otro lado. Porque sabemos que el consumo problemático no se resuelve con excusas, se enfrenta con compromiso, cuidado y acompañamiento real.

  Con esa convicción, en el Concejo Municipal aprobamos 31 iniciativas en apenas dos años, y creamos el Sistema de Prevención y Abordaje Integral de Consumos Problemáticos, con su Agencia como motor. Inmediatamente el intendente Pablo Javkin la puso en marcha porque entendimos que esta situación no se resuelve con parches ni con miradas parciales: mientras una sola familia tenga que deambular buscando respuestas, Rosario tendrá una herida abierta.

  La Agencia de Prevención y Abordaje de Consumos Problemáticos permitió dar respuestas concretas: 600 consultas atendidas en el Centro de Orientación en 2024; más de 500 llamados recibidos en la línea gratuita las 24 horas en sus primeros seis meses de existencia; nuevos dispositivos en barrios como La Sexta y el fortalecimiento de otros como La Estación; talleres en escuelas y clubes que alcanzaron a más de 2.500 jóvenes y docentes; capacitaciones para organizaciones sociales y fuerzas de seguridad; campañas en radios y otros medios de la ciudad.

Son familias que encuentran un abrazo

  No son números en un informe: son nombres, son historias, son familias que encuentran un abrazo donde antes había puertas cerradas. Y eso es posible porque en Rosario el Estado y las organizaciones sociales trabajan codo a codo, construyendo una red que no deja caer a quienes más lo necesitan.

  Y dimos otro paso más: abordar la ludopatía, esa adicción silenciosa que atrapa a nuestras juventudes en las pantallas. Con la campaña “Apostar Nunca es un Juego”, abrimos un espacio para hablar de lo que muchos callan.

  Rosario eligió un camino distinto: el de un Estado que escucha, acompaña y responde. El de una ciudad que, incluso en los momentos más difíciles, eligió la resiliencia antes que la resignación.

  Detrás de cada número hay una historia. Y detrás de cada historia, tiene que haber una respuesta. Por eso en Rosario siempre habrá una puerta abierta, una red que sostenga y un Estado que no se borra.

  A 300 años de nuestra historia, esta ciudad vuelve a demostrar de qué está hecha: de coraje, de solidaridad. Porque Rosario nunca se rinde. Y porque ninguna familia debería sentirse sola en esta lucha.

Noticias relacionadas
mirta de fussi: 25 anos de pilates reformer en rosario

Mirta de Fussi: 25 años de Pilates Reformer en Rosario

Se realizarán dos encuentros para promover hábitos responsables en la movilidad urbana

"Juntos por un camino seguro": Rosario se reúne para promover la seguridad vial

En Rosario habrá capacitación en autoexamen y controles gratuitos 

Comienza el mes del cáncer de mama: actividades y controles gratuitos

El Centro de Justicia Penal alberga a los fiscales del MPA.

El MPA jura la nueva Constitución como muestra de extrapoder

Ver comentarios

Las más leídas

El fin de semana arranca con calor y sigue con alertas por tormentas y vientos

El fin de semana arranca con calor y sigue con alertas por tormentas y vientos

Scaglia y Tepp rivalizan de modo directo y le ponen picante a la campaña

Scaglia y Tepp rivalizan de modo directo y le ponen picante a la campaña

Holan tiene una baja confirmada para el partido de Central ante Vélez

Holan tiene una baja confirmada para el partido de Central ante Vélez

Central pierde otro zaguero central para el resto del año y ensayó con un juvenil

Central pierde otro zaguero central para el resto del año y ensayó con un juvenil

Lo último

Unos 300 chicos participaron de las olimpíadas matemáticas del Centro Educativo Cuatro Vientos

Unos 300 chicos participaron de las olimpíadas matemáticas del Centro Educativo Cuatro Vientos

Los cinco destinos argentinos más buscados en Google

Los cinco destinos argentinos más buscados en Google

Free Way marcó presencia destacada en la principal exposición turística de la región

Free Way marcó presencia destacada en la principal exposición turística de la región

Educación: por primera vez en 14 años la provincia tendrá 185 días de clases

Lo reveló la vicegobernadora Gisela Scaglia durante una inauguración en la escuela Nº 526 de Rosario, en el marco del Programa 1000 Aulas, de Educación

Educación: por primera vez en 14 años la provincia tendrá 185 días de clases
Policías presos por robar en operativos: cuatro casos que exponen un problema institucional

Por Martín Stoianovich

Policiales

Policías presos por robar en operativos: cuatro casos que exponen un problema institucional

Fuertes condenas a una banda de secuestradores que actuó en Rosario
Policiales

Fuertes condenas a una banda de secuestradores que actuó en Rosario

El fin de semana arranca con calor y sigue con alertas por tormentas y vientos
La Ciudad

El fin de semana arranca con calor y sigue con alertas por tormentas y vientos

Juegos Suramericanos: arrancó la cuenta regresiva en un Parque Nacional a la Bandera repleto
La Ciudad

Juegos Suramericanos: arrancó la cuenta regresiva en un Parque Nacional a la Bandera repleto

Boleto Educativo Gratuito: dan de baja a más de 34.000 usuarios tras una auditoría
la region

Boleto Educativo Gratuito: dan de baja a más de 34.000 usuarios tras una auditoría

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El fin de semana arranca con calor y sigue con alertas por tormentas y vientos

El fin de semana arranca con calor y sigue con alertas por tormentas y vientos

Scaglia y Tepp rivalizan de modo directo y le ponen picante a la campaña

Scaglia y Tepp rivalizan de modo directo y le ponen picante a la campaña

Holan tiene una baja confirmada para el partido de Central ante Vélez

Holan tiene una baja confirmada para el partido de Central ante Vélez

Central pierde otro zaguero central para el resto del año y ensayó con un juvenil

Central pierde otro zaguero central para el resto del año y ensayó con un juvenil

Newells: castigos diferentes para el DT Fabbiani y el volante Maroni de cara a la visita a Boca

Newell's: castigos diferentes para el DT Fabbiani y el volante Maroni de cara a la visita a Boca

Ovación
Argentino: todo o nada ante Alem para seguir con vida en el Reducido

Por Juan Iturrez
Ovación

Argentino: todo o nada ante Alem para seguir con vida en el Reducido

Argentino: todo o nada ante Alem para seguir con vida en el Reducido

Argentino: todo o nada ante Alem para seguir con vida en el Reducido

Newells y el cuento de la buena Pipa: Benedetto busca sacarse la mufa tras 20 meses de sequía

Newell's y el cuento de la buena Pipa: Benedetto busca sacarse la mufa tras 20 meses de sequía

Central Córdoba quiere abrochar ante Juventud Unida el pasaje a los cuartos de final

Central Córdoba quiere abrochar ante Juventud Unida el pasaje a los cuartos de final

Policiales
Policías presos por robar en operativos: cuatro casos que exponen un problema institucional

Por Martín Stoianovich

Policiales

Policías presos por robar en operativos: cuatro casos que exponen un problema institucional

Fuertes condenas a una banda de secuestradores que actuó en Rosario

Fuertes condenas a una banda de secuestradores que actuó en Rosario

Prisión preventiva para el enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

Prisión preventiva para el enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

Zona oeste: encontraron a un hombre muerto a puñaladas en una casa abandonada

Zona oeste: encontraron a un hombre muerto a puñaladas en una casa abandonada

La Ciudad
Educación: por primera vez en 14 años la provincia tendrá 185 días de clases
La Ciudad

Educación: por primera vez en 14 años la provincia tendrá 185 días de clases

El fin de semana arranca con calor y sigue con alertas por tormentas y vientos

El fin de semana arranca con calor y sigue con alertas por tormentas y vientos

Juegos Suramericanos: arrancó la cuenta regresiva en un Parque Nacional a la Bandera repleto

Juegos Suramericanos: arrancó la cuenta regresiva en un Parque Nacional a la Bandera repleto

Autonomía municipal: Javkin recibió aportes académicos de la UCA y la UNR

Autonomía municipal: Javkin recibió aportes académicos de la UCA y la UNR

Temporada de abejas y un caso fatal: ¿qué hay que hacer con los enjambres?

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Temporada de abejas y un caso fatal: ¿qué hay que hacer con los enjambres?

Quedó preso el enfermero de Pami II acusado de robar fentanilo para vender a particulares
Policiales

Quedó preso el enfermero de Pami II acusado de robar fentanilo para vender a particulares

Cuál será el futuro del inmueble donde estaba el bar Pasaporte

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Cuál será el futuro del inmueble donde estaba el bar Pasaporte

Juego clandestino en Santa Fe: condenaron a un exjefe policial como organizador
Policiales

Juego clandestino en Santa Fe: condenaron a un exjefe policial como organizador

Triple femicidio: Matías Ozorio, el ladero de Pequeño J, llegó a la Argentina
Policiales

Triple femicidio: Matías Ozorio, el ladero de Pequeño J, llegó a la Argentina

Conflicto por los incendios en las islas: Ningún fuego se inicia solo
La Ciudad

Conflicto por los incendios en las islas: "Ningún fuego se inicia solo"

Espert desmintió aportes de un presunto narco y Milei lo avaló: No somos como ellos
Polìtica

Espert desmintió aportes de un presunto narco y Milei lo avaló: "No somos como ellos"

Quién es Fred Machado: el empresario acusado de narco que complica a Espert
Política

Quién es Fred Machado: el empresario acusado de narco que complica a Espert

Récord de solicitudes en Rosario para tramitar la ciudadanía española
La Ciudad

Récord de solicitudes en Rosario para tramitar la ciudadanía española

River-Racing: indignación por un video con la reacción de un policía tirando gas pimienta

Por Luis Castro
Ovación

River-Racing: indignación por un video con la reacción de un policía tirando gas pimienta

Autonomía municipal: Javkin presentará su mensaje este 8 de octubre

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Autonomía municipal: Javkin presentará su mensaje este 8 de octubre

Atención, jubilados y pensionados: Ansés modificó las fechas de pago en octubre
Información General

Atención, jubilados y pensionados: Ansés modificó las fechas de pago en octubre

El dólar volvió al techo: expectativas contra reservas
Economía

El dólar volvió al techo: expectativas contra reservas

Remo: los maestros de Regatas Rosario volvieron a dar la nota en Cataluña

Por Pablo Mihal
Ovación

Remo: los maestros de Regatas Rosario volvieron a dar la nota en Cataluña

Las expensas de octubre llegan con aumento en los edificios rosarinos

Por Pablo R. Procopio
La Ciudad

Las expensas de octubre llegan con aumento en los edificios rosarinos

Rosario ya cuenta con una edición limitada de medallas del Tricentenario
La Ciudad

Rosario ya cuenta con una edición limitada de medallas del Tricentenario

Los vetos en el Senado: cómo votaron los legisladores santafesinos
Política

Los vetos en el Senado: cómo votaron los legisladores santafesinos

Diputado propuso construir torres en los asentamientos de Puerto Norte
La Ciudad

Diputado propuso construir torres en los asentamientos de Puerto Norte