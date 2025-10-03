La Capital | La Región | boleto educativo gratuito

Boleto Educativo Gratuito: dan de baja a más de 34.000 usuarios tras una auditoría

El gobierno provincial advirtió diversas irregularidades, mayormente en alumnos, por pérdidas de regularidad académica y cambios de domicilio fuera de la provincia

3 de octubre 2025 · 18:33hs
El Boleto Educativo Gratuito tiene a la mayoría de sus usuarios en Rosario.

El Boleto Educativo Gratuito tiene a la mayoría de sus usuarios en Rosario.

Tras una auditoría, el gobierno provincial dio de baja a 34.606 usuarios del Boleto Educativo Gratuito que no cumplían con los requisitos establecidos para obtener el beneficio. La gran mayoría eran estudiantes que perdieron la regularidad en la universidad o que cambiaron su domicilio fuera de la provincia.

Según datos suministrados por el gobierno, las bajas incluyen a 32.527 estudiantes, 1.327 docentes y 752 asistentes escolares. Las principales causas fueron la pérdida de regularidad académica, la falta de domicilio en la provincia y la no acreditación de condición de alumno regular en instituciones educativas. En total, 24.800 bajas se vinculan a la pérdida de regularidad y 9.806 a domicilios fuera de la provincia.

Desde el gobierno estimaron que, tras dar de baja a estos usuarios, las arcas públicas tendrán un ahorro de 585 millones de pesos. En tanto, desde la Secretaría de Transporte provincial señalaron que se actualizó la aplicación oficial del Boleto Educativo Gratuito y remarcaron que quienes no renueven la plataforma en sus dispositivos no podrán validar sus pasajes.

Cómo tramitar el Boleto Educativo Gratuito

La persona que quiera tramitar el Boleto Educativo Gratuito debe acreditar la condición de alumno regular en una institución educativa reconocida, residir en la provincia de Santa Fe y registrar correctamente los datos en la aplicación oficial del programa.

En el caso de docentes y asistentes escolares que quieran acceder al Boleto Educativo Gratuito, es necesario demostrar vínculo laboral activo en establecimientos educativos de la provincia. El acceso está sujeto a evaluaciones permanentes y puede ser suspendido ante cualquier incumplimiento de las condiciones establecidas.

>> Leer más: El Boleto Educativo Gratuito se convirtió en ley y más de 300 mil santafesinos aseguraron su beneficio

“Son recursos importantes los que se invierten en este programa, y queremos que lo tengan aquellos que lo merecen y que cumplen con la reglamentación. Si hay alguien que tiene el boleto y no va a estudiar, o que no cumple con los requisitos, es injusto para quien sí cumple”, señaló el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini. Y agregó: “Acceder al Boleto Educativo Gratuito sin cumplir con las condiciones es una forma de perjudicar a todo el sistema. Cada pasaje que se valida de manera irregular representa un costo que recae sobre quienes sí pagan su boleto, sobre los contribuyentes que sostienen el programa y sobre los estudiantes que realmente lo necesitan. El beneficio no es infinito ni automático: requiere responsabilidad”.

Noticias relacionadas
La eliminación de tasas que dificultaban la inversión y el acompañamiento a cada comercio que decidió desarrollarse en la ciudad, indicaron desde la Municipalidad.

El comercio en Granadero Baigorria alcanza un 98% de ocupación en sus locales

El hecho ocurrió en Monte Vera, a pocos kilómetros de ciudad de Santa Fe. Foto: Guillermo Di Salvatore

Un hombre murió tras ser atacado por un enjambre de abejas en Monte Vera

En esta oportunidad estuvieron presentes niños, niñas, docentes y familias de los jardines “Dr. Malatesta”; “Mi mundo encantado”; “San Francisco de Asís”; “El oso goloso”; “Rosa de Carlini”; “Rafael Obligado” y“Una porción de cielo”. 

"Infancias sobre ruedas", la iniciativa de educación vial para jardines de infantes de Villa Gobernador Gálvez

El encuentro de octubre no será un hecho aislado. La organización ya proyecta nuevas ediciones, recorridos temáticos, capacitaciones y alianzas con universidades y agencias de promoción.

Melincué: realizarán el Primer Encuentro de Observadores de Aves

Ver comentarios

Las más leídas

Cuál será el futuro del inmueble donde estaba el bar Pasaporte

Cuál será el futuro del inmueble donde estaba el bar Pasaporte

Scaglia y Tepp rivalizan de modo directo y le ponen picante a la campaña

Scaglia y Tepp rivalizan de modo directo y le ponen picante a la campaña

Récord de solicitudes en Rosario para tramitar la ciudadanía española

Récord de solicitudes en Rosario para tramitar la ciudadanía española

River-Racing: indignación por un video con la reacción de un policía tirando gas pimienta

River-Racing: indignación por un video con la reacción de un policía tirando gas pimienta

Lo último

Atlético del Rosario va por un triunfo que lo acerque al regreso a la primera división de la Urba

Atlético del Rosario va por un triunfo que lo acerque al regreso a la primera división de la Urba

El Regional del Litoral de rugby entra en su etapa decisiva y tres rosarinos pelean por dos plazas

El Regional del Litoral de rugby entra en su etapa decisiva y tres rosarinos pelean por dos plazas

El crédito en pesos se mantuvo frenado durante septiembre

El crédito en pesos se mantuvo frenado durante septiembre

Fuertes condenas a una banda de secuestradores que actuó en Rosario

La integraban seis personas con distintos roles y la Fiscalía resaltó que contaron con una logísitica similar a la de una fuerza de seguridad paralela

Fuertes condenas a una banda de secuestradores que actuó en Rosario
Boleto Educativo Gratuito: dan de baja a más de 34.000 usuarios tras una auditoría
la region

Boleto Educativo Gratuito: dan de baja a más de 34.000 usuarios tras una auditoría

ChatGPT y salud mental: dura advertencia del Colegio de Psicólogos de Rosario
Salud

ChatGPT y salud mental: dura advertencia del Colegio de Psicólogos de Rosario

Prisión preventiva para el enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

Por Claudio Berón

Policiales

Prisión preventiva para el enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

La oposición estrecha el cerco alrededor de Espert en Diputados
Política

La oposición estrecha el cerco alrededor de Espert en Diputados

Scaglia y Tepp rivalizan de modo directo y le ponen picante a la campaña
Política

Scaglia y Tepp rivalizan de modo directo y le ponen picante a la campaña

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cuál será el futuro del inmueble donde estaba el bar Pasaporte

Cuál será el futuro del inmueble donde estaba el bar Pasaporte

Scaglia y Tepp rivalizan de modo directo y le ponen picante a la campaña

Scaglia y Tepp rivalizan de modo directo y le ponen picante a la campaña

Récord de solicitudes en Rosario para tramitar la ciudadanía española

Récord de solicitudes en Rosario para tramitar la ciudadanía española

River-Racing: indignación por un video con la reacción de un policía tirando gas pimienta

River-Racing: indignación por un video con la reacción de un policía tirando gas pimienta

Descubren un millón de dólares en monedas de un naufragio frente a Florida

Descubren un millón de dólares en monedas de un naufragio frente a Florida

Ovación
El Regional del Litoral de rugby entra en su etapa decisiva y tres rosarinos pelean por dos plazas
Ovación

El Regional del Litoral de rugby entra en su etapa decisiva y tres rosarinos pelean por dos plazas

El Regional del Litoral de rugby entra en su etapa decisiva y tres rosarinos pelean por dos plazas

El Regional del Litoral de rugby entra en su etapa decisiva y tres rosarinos pelean por dos plazas

Newells: las razones por las que la junta electoral bajó la candidatura de Julián González

Newell's: las razones por las que la junta electoral bajó la candidatura de Julián González

Turismo Carretera: una cita de oro en San Nicolás, a 60 kilómetros de Rosario

Turismo Carretera: una cita de oro en San Nicolás, a 60 kilómetros de Rosario

Policiales
Fuertes condenas a una banda de secuestradores que actuó en Rosario
Policiales

Fuertes condenas a una banda de secuestradores que actuó en Rosario

Prisión preventiva para el enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

Prisión preventiva para el enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

Zona oeste: encontraron a un hombre muerto a puñaladas en una casa abandonada

Zona oeste: encontraron a un hombre muerto a puñaladas en una casa abandonada

Quedó preso el enfermero de Pami II acusado de robar fentanilo para vender a particulares

Quedó preso el enfermero de Pami II acusado de robar fentanilo para vender a particulares

La Ciudad
Autonomía municipal: Javkin recibió aportes académicos de la UCA y la UNR
La Ciudad

Autonomía municipal: Javkin recibió aportes académicos de la UCA y la UNR

En lo que va del año se inauguraron más de 60 plazas de bolsillo en Rosario

En lo que va del año se inauguraron más de 60 plazas de bolsillo en Rosario

ChatGPT y salud mental: dura advertencia del Colegio de Psicólogos de Rosario

ChatGPT y salud mental: dura advertencia del Colegio de Psicólogos de Rosario

Pablo Javkin pidió consenso para la autonomía: Va a trascender a los protagonistas de ahora

Pablo Javkin pidió consenso para la autonomía: "Va a trascender a los protagonistas de ahora"

Espert desmintió aportes de un presunto narco y Milei lo avaló: No somos como ellos
Polìtica

Espert desmintió aportes de un presunto narco y Milei lo avaló: "No somos como ellos"

Quién es Fred Machado: el empresario acusado de narco que complica a Espert
Política

Quién es Fred Machado: el empresario acusado de narco que complica a Espert

Récord de solicitudes en Rosario para tramitar la ciudadanía española
La Ciudad

Récord de solicitudes en Rosario para tramitar la ciudadanía española

River-Racing: indignación por un video con la reacción de un policía tirando gas pimienta

Por Luis Castro
Ovación

River-Racing: indignación por un video con la reacción de un policía tirando gas pimienta

Autonomía municipal: Javkin presentará su mensaje este 8 de octubre

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Autonomía municipal: Javkin presentará su mensaje este 8 de octubre

Atención, jubilados y pensionados: Ansés modificó las fechas de pago en octubre
Información General

Atención, jubilados y pensionados: Ansés modificó las fechas de pago en octubre

El dólar volvió al techo: expectativas contra reservas
Economía

El dólar volvió al techo: expectativas contra reservas

Remo: los maestros de Regatas Rosario volvieron a dar la nota en Cataluña

Por Pablo Mihal
Ovación

Remo: los maestros de Regatas Rosario volvieron a dar la nota en Cataluña

Las expensas de octubre llegan con aumento en los edificios rosarinos

Por Pablo R. Procopio
La Ciudad

Las expensas de octubre llegan con aumento en los edificios rosarinos

Rosario ya cuenta con una edición limitada de medallas del Tricentenario
La Ciudad

Rosario ya cuenta con una edición limitada de medallas del Tricentenario

Los vetos en el Senado: cómo votaron los legisladores santafesinos
Política

Los vetos en el Senado: cómo votaron los legisladores santafesinos

Una motociclista murió en un accidente en avenida Circunvalación
La Ciudad

Una motociclista murió en un accidente en avenida Circunvalación

En modo motoquero, Pullaro inauguró la pavimentación de la ruta 3
Política

En "modo motoquero", Pullaro inauguró la pavimentación de la ruta 3

Elecciones en Newells: Julián González denunció proscripción
Ovación

Elecciones en Newell's: Julián González denunció proscripción

Riquelme habló de todo y también de Di María: qué dijo el presidente de Boca sobre Fideo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Riquelme habló de todo y también de Di María: qué dijo el presidente de Boca sobre Fideo

Jerónimo Russo y su debut con la camiseta de Newells: Siento que estoy viviendo un sueño

Por Hernán Cabrera
Ovación

Jerónimo Russo y su debut con la camiseta de Newell's: "Siento que estoy viviendo un sueño"

El tiempo en Rosario: viernes caluroso antes de un sábado de más calor y tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes caluroso antes de un sábado de más calor y tormentas

Estafas en Villa Constitución: denunciaron a una mutual por deudas en dólares
La Región

Estafas en Villa Constitución: denunciaron a una mutual por deudas en dólares

Comienza el mes del cáncer de mama: actividades y controles gratuitos
Salud

Comienza el mes del cáncer de mama: actividades y controles gratuitos

Diputado propuso construir torres en los asentamientos de Puerto Norte
La Ciudad

Diputado propuso construir torres en los asentamientos de Puerto Norte