Una motociclista murió en un accidente en avenida Circunvalación El siniestro ocurrió este jueves por la tarde y las razones del choque estaban siendo investigadas 2 de octubre 2025 · 18:24hs

Una mujer murió en un siniestro vial en Circunvalación.

Una motociclista murió en un accidente en avenida Circunvalación entre 27 de febrero y Pellegrini. El siniestro ocurrió este jueves por la tarde y las razones todavía están por esclarecerse.

Las primeras versiones indicaban que la víctima, una mujer de 50 años, circulaba por la mano norte de la avenida Circunvalación, cuando un camión la habría tocado por lo que perdió la estabilidad y cayó. También señalaban que la motociclista llevaba el casco en el brazo.

Sin embargo, no hubo un reporte oficial sobre lo ocurrido y se especula con la posibilidad de que la mujer haya perdido el control del rodado y no haya sobrevivido al golpe.

El tránsito fue totalmente cortado y la Policía se encontraba trabajando en el lugar. Los desvíos se realizaban por colectora.