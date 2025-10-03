La Capital | La Ciudad | fin de semana

El tiempo en Rosario: el fin de semana arranca con calor y sigue con alertas por tormentas y vientos

El sábado será caluroso y servirá de previa a las lluvias. El Servicio Meteorológico Nacional emitió dos avisos diferentes. Qué recomendaciones tener en cuenta

3 de octubre 2025 · 22:07hs
Calor

Celina Mutti Lovera / La Capital

Calor, dos alertas por tormentas y uno por vientos fuertes son parte del tiempo que se espera para Rosario este fin de semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas para el departamento Rosario para la noche de este sábado, incrementándose el aviso a nivel naranja para la madrugada del domingo, que dará lugar a la llegada de fuertes vientos hacia la tarde de esa jornada. Ante este panorama, existen recomendaciones preventivas a tener en cuenta.

En su pronóstico diario, el SMN indica que el sábado arrancará caluroso. La temperatura mínima será de 17º y la máxima trepará hasta los 30º, con cielo parcialmente nublado hasta la tarde inclusive. Para las horas siguientes, el organismo oficial emitió distintas alertas por tormentas y vientos, que se extienden hasta la tarde del domingo.

El informe oficial, generado a las 18.26 de este viernes, destaca que hacia la noche del sábado los departamentos Rosario, San Lorenzo, Iriondo y Constitucuón serán afectados por “tormentas fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas que podrían superar los 60 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada de entre 20 y 60 mm, pudiendo ser localmente superiores”.

En tanto, para la madrugada del domingo se anticipa alerta naranja por tormentas. En el reporte del SMN se indica: "El área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, pudiendo ser superados en forma puntual".

Tras las lluvias de las primeras horas del domingo, llegarán fuertes vientos a la región. En ese sentido, desde el SMN emitieron un alerta amarilla para la tarde del domingo, a la que sumaron: "El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar localmente los 75 km/h".

Recomendaciones ante el alerta meteorológico

Ante estos eventos, las autoridades solicitan a la población que no circule por la calle durante la tormenta "salvo que sea necesario". Además, quienes dejen vehículos en la vía pública deben tomar mayores recaudos, principalmente con los árboles cercanos.

>> Leer más: Tormenta en Rosario: teléfonos y recomendaciones clave para emergencias

Es necesario, además, mantener a los animales domésticos en lugares protegidos y evitar tocar columnas del alumbrado, cajas de luz o cualquier tipo de cables que hubiere en la vía pública. También se contemplan una serie de medidas preventivas a tener en cuenta:

* Sacar la basura en los horarios de recolección.

* No dejar residuos fuera de los contenedores o cestos para evitar anegamientos.

* Colaborar con el barrido de veredas, y retirar de balcones y terrazas todo elemento que pueda ser desplazado por el viento.

* Tener limpias las terrazas, azoteas y patios, además de verificar canaletas y desagües domiciliarios.

Desde el municipio sugieren a la población informarse sobre pronósticos, estado del tiempo y recomendaciones de las autoridades y, ante cualquier evento, comunicarse con la línea gratuita 103 de Protección Civil. También se pueden realizar reclamos mediante MuniBot, el chatbot del municipio.

Noticias relacionadas
Ushuaia es uno de los destinos elegidos por los viajeros para un escapada de relax.

Fin de semana largo: cinco propuestas para pasar unos días de relax

Una de las sorpresas de la noche fue la revelación de la mascota de los Juegos Suramericanos: Capi.

Juegos Suramericanos: arrancó la cuenta regresiva en un Parque Nacional a la Bandera repleto

El intendente Pablo Javkin recibió en el Palacio de los Leones los aportes académicos para la autonomía municipal.

Autonomía municipal: Javkin recibió aportes académicos de la UCA y la UNR

Las plazas de bolsillo se suman en distintos barrios de la ciudad.

En lo que va del año se inauguraron más de 60 plazas de bolsillo en Rosario

Cuál será el futuro del inmueble donde estaba el bar Pasaporte

Scaglia y Tepp rivalizan de modo directo y le ponen picante a la campaña

Récord de solicitudes en Rosario para tramitar la ciudadanía española

Atención, jubilados y pensionados: Ansés modificó las fechas de pago en octubre

Milei y Espert se reunieron de urgencia en Olivos, pero el diputado confirmó que sigue siendo candidato

El fin de semana arranca con calor y sigue con alertas por tormentas y vientos

Milei y Macri acordaron trabajar en equipo a partir del 27 de octubre próximo

Fuertes condenas a una banda de secuestradores que actuó en Rosario

La integraban seis personas con distintos roles y la Fiscalía resaltó que contaron con una logísitica similar a la de una fuerza de seguridad paralela

Juegos Suramericanos: arrancó la cuenta regresiva en un Parque Nacional a la Bandera repleto
Boleto Educativo Gratuito: dan de baja a más de 34.000 usuarios tras una auditoría
Boleto Educativo Gratuito: dan de baja a más de 34.000 usuarios tras una auditoría

ChatGPT y salud mental: dura advertencia del Colegio de Psicólogos de Rosario
ChatGPT y salud mental: dura advertencia del Colegio de Psicólogos de Rosario

Prisión preventiva para el enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

Prisión preventiva para el enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

Cuál será el futuro del inmueble donde estaba el bar Pasaporte

Scaglia y Tepp rivalizan de modo directo y le ponen picante a la campaña

Récord de solicitudes en Rosario para tramitar la ciudadanía española

Atención, jubilados y pensionados: Ansés modificó las fechas de pago en octubre

River-Racing: indignación por un video con la reacción de un policía tirando gas pimienta

Atlético del Rosario va por un triunfo que lo acerque al regreso a la primera división de la Urba
El Regional del Litoral de rugby entra en su etapa decisiva y tres rosarinos pelean por dos plazas

Newells: las razones por las que la junta electoral bajó la candidatura de Julián González

Fuertes condenas a una banda de secuestradores que actuó en Rosario
Prisión preventiva para el enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

Zona oeste: encontraron a un hombre muerto a puñaladas en una casa abandonada

Quedó preso el enfermero de Pami II acusado de robar fentanilo para vender a particulares

El fin de semana arranca con calor y sigue con alertas por tormentas y vientos
Juegos Suramericanos: arrancó la cuenta regresiva en un Parque Nacional a la Bandera repleto

Autonomía municipal: Javkin recibió aportes académicos de la UCA y la UNR

En lo que va del año se inauguraron más de 60 plazas de bolsillo en Rosario

Triple femicidio: Matías Ozorio, el ladero de Pequeño J, llegó a la Argentina
Triple femicidio: Matías Ozorio, el ladero de Pequeño J, llegó a la Argentina

Conflicto por los incendios en las islas: Ningún fuego se inicia solo
Conflicto por los incendios en las islas: "Ningún fuego se inicia solo"

Espert desmintió aportes de un presunto narco y Milei lo avaló: No somos como ellos
Espert desmintió aportes de un presunto narco y Milei lo avaló: "No somos como ellos"

Quién es Fred Machado: el empresario acusado de narco que complica a Espert
Quién es Fred Machado: el empresario acusado de narco que complica a Espert

Récord de solicitudes en Rosario para tramitar la ciudadanía española
Récord de solicitudes en Rosario para tramitar la ciudadanía española

River-Racing: indignación por un video con la reacción de un policía tirando gas pimienta

River-Racing: indignación por un video con la reacción de un policía tirando gas pimienta

Autonomía municipal: Javkin presentará su mensaje este 8 de octubre

Autonomía municipal: Javkin presentará su mensaje este 8 de octubre

Atención, jubilados y pensionados: Ansés modificó las fechas de pago en octubre
Atención, jubilados y pensionados: Ansés modificó las fechas de pago en octubre

El dólar volvió al techo: expectativas contra reservas
El dólar volvió al techo: expectativas contra reservas

Remo: los maestros de Regatas Rosario volvieron a dar la nota en Cataluña

Remo: los maestros de Regatas Rosario volvieron a dar la nota en Cataluña

Las expensas de octubre llegan con aumento en los edificios rosarinos

Las expensas de octubre llegan con aumento en los edificios rosarinos

Rosario ya cuenta con una edición limitada de medallas del Tricentenario
Rosario ya cuenta con una edición limitada de medallas del Tricentenario

Los vetos en el Senado: cómo votaron los legisladores santafesinos
Los vetos en el Senado: cómo votaron los legisladores santafesinos

Una motociclista murió en un accidente en avenida Circunvalación
Una motociclista murió en un accidente en avenida Circunvalación

En modo motoquero, Pullaro inauguró la pavimentación de la ruta 3
En "modo motoquero", Pullaro inauguró la pavimentación de la ruta 3

Elecciones en Newells: Julián González denunció proscripción
Elecciones en Newell's: Julián González denunció proscripción

Riquelme habló de todo y también de Di María: qué dijo el presidente de Boca sobre Fideo

Riquelme habló de todo y también de Di María: qué dijo el presidente de Boca sobre Fideo

Jerónimo Russo y su debut con la camiseta de Newells: Siento que estoy viviendo un sueño

Jerónimo Russo y su debut con la camiseta de Newell's: "Siento que estoy viviendo un sueño"

El tiempo en Rosario: viernes caluroso antes de un sábado de más calor y tormentas
El tiempo en Rosario: viernes caluroso antes de un sábado de más calor y tormentas

Estafas en Villa Constitución: denunciaron a una mutual por deudas en dólares
Estafas en Villa Constitución: denunciaron a una mutual por deudas en dólares