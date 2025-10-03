El tiempo en Rosario: el fin de semana arranca con calor y sigue con alertas por tormentas y vientos

El sábado será caluroso y servirá de previa a las lluvias. El Servicio Meteorológico Nacional emitió dos avisos diferentes. Qué recomendaciones tener en cuenta

Calor, dos alertas por tormentas y uno por vientos fuertes son parte del tiempo que se espera para Rosario este fin de semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas para el departamento Rosario para la noche de este sábado, incrementándose el aviso a nivel naranja para la madrugada del domingo , que dará lugar a la llegada de fuertes vientos hacia la tarde de esa jornada. Ante este panorama, existen recomendaciones preventivas a tener en cuenta.

En su pronóstico diario, el SMN indica que el sábado arrancará caluroso . La temperatura mínima será de 17º y la máxima trepará hasta los 30º, con cielo parcialmente nublado hasta la tarde inclusive. Para las horas siguientes, el organismo oficial emitió distintas alertas por tormentas y vientos , que se extienden hasta la tarde del domingo.

El informe oficial, generado a las 18.26 de este viernes, destaca que hacia la noche del sábado los departamentos Rosario, San Lorenzo, Iriondo y Constitucuón serán afectados por “tormentas fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas que podrían superar los 60 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada de entre 20 y 60 mm, pudiendo ser localmente superiores”.

En tanto, para la madrugada del domingo se anticipa alerta naranja por tormentas . En el reporte del SMN se indica: "El área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, pudiendo ser superados en forma puntual".

Tras las lluvias de las primeras horas del domingo, llegarán fuertes vientos a la región. En ese sentido, desde el SMN emitieron un alerta amarilla para la tarde del domingo, a la que sumaron: "El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar localmente los 75 km/h".

Recomendaciones ante el alerta meteorológico

Ante estos eventos, las autoridades solicitan a la población que no circule por la calle durante la tormenta "salvo que sea necesario". Además, quienes dejen vehículos en la vía pública deben tomar mayores recaudos, principalmente con los árboles cercanos.

Es necesario, además, mantener a los animales domésticos en lugares protegidos y evitar tocar columnas del alumbrado, cajas de luz o cualquier tipo de cables que hubiere en la vía pública. También se contemplan una serie de medidas preventivas a tener en cuenta:

* Sacar la basura en los horarios de recolección.

* No dejar residuos fuera de los contenedores o cestos para evitar anegamientos.

* Colaborar con el barrido de veredas, y retirar de balcones y terrazas todo elemento que pueda ser desplazado por el viento.

* Tener limpias las terrazas, azoteas y patios, además de verificar canaletas y desagües domiciliarios.

Desde el municipio sugieren a la población informarse sobre pronósticos, estado del tiempo y recomendaciones de las autoridades y, ante cualquier evento, comunicarse con la línea gratuita 103 de Protección Civil. También se pueden realizar reclamos mediante MuniBot, el chatbot del municipio.