Triple femicidio: Matías Ozorio, el ladero de Pequeño J, llegó a la Argentina

Tras ser detenido en Perú este martes, la mano derecha del supuesto autor intelectual del crimen fue trasladado por la Fuerza Aérea

3 de octubre 2025 · 12:00hs
Matías Ozorio fue denunciado por el triple femicidio y capturado en el exterior.

Matías Ozorio fue denunciado por el triple femicidio y capturado en el exterior.

El gobierno argentino trasladó este jueves a Matías Agustín Ozorio, de 28 años. Se trata de la supuesta mano derecha de Tony Janzen Valverde Victoriano, también identificado como Pequeño J, el líder de la banda narco acusada por el triple femicidio de Florencio Varela.

El joven detenido no tiene antecedentes penales y figuraba con empleos registrados en blanco. Sin embargo, los investigadores creen que se dedicaba a lavar dinero para la organización a través de criptomonedas.

La Justicia ordenó la captura de Ozorio como coautor de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, violencia de género y premeditación. Algunos testigos lo vieron dentro de la vivienda de Villa Vatteone, conocida como la “Casa del Horror”, donde Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez fueron torturadas y asesinadas. Los encargados de la pesquisa también creen que el sospechoso usó la camioneta Chevrolet Tracker blanca en la que trasladaron a las víctimas desde La Tablada.

Triple femicidio y extradición

Ozorio fue detenido en un centro comercial de Lima tras haber huido de la Argentina por Bolivia. Según la investigación, planeaba encontrarse con Pequeño J, que también fue capturado en la capital peruana días después.

En el aeropuerto de Lima, el ministro del Interior del país andino, Carlos Malaver, confirmó la entrega de Ozorio y sostuvo: “Si bien es cierto que no vamos a devolverle la vida a estas tres jóvenes, sí quisiéramos colaborar y dar un pequeño bálsamo a ese gran dolor que deben estar sufriendo los familiares de las víctimas”.

>> Leer más: Triple femicidio: qué es Zangi, la app con cifrado militar que también usó una banda narco rosarina

El joven fue extraditado este jueves a la noche en un avión de la Fuerza Aérea hacia el aeropuerto de El Palomar, en Tres de Febrero, escoltado por doce agentes de la Policía Federal y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Desde allí lo trasladaron en helicóptero hasta la base de Puente 12 y luego en una camioneta a la DDI de San Justo.

Este viernes por la mañana, el detenido fue citado ante el fiscal de Homicidios de La Matanza, Adrián Arribas, para brindar declaración indagatoria.

Por otro lado, Valverde Victoriano, de 20 años, continúa detenido en Perú. A diferencia de Ozorio, su extradición requiere un juicio en ese país debido a que es ciudadano peruano. Ambos enfrentan la posibilidad de prisión perpetua si son hallados culpables del triple crimen.

La apertura de los celulares

En paralelo a la indagatoria de Ozorio, la Justicia preparaba este viernes el peritaje de los celulares de los siete primeros imputados en la causa. Se espera que esto permita incorporar nueva evidencia e impulsar más detenciones.

El abogado de la familia de Morena, Fernando Burlando, aseguró: “La investigación está muy bien encaminada. Si hablamos de narcotráfico, seguramente hay más gente por encima de estas personas”.

