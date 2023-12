Diálisis en crisis: 30 mil pacientes en riesgo debido a la falta de insumos 

Sólo en Santa Fe, más de 2100 personas están afectadas, muchos de ellos niños que no pueden recibir su tratamiento

El vicepresidente de la Asociación de Diálisis y Trasplantes de la provincia de Santa Fe, Claudio Alonso, afirmó a La Capital que la situación es de larga data: " Hace ya meses que venimos alertando de la falta de insumos para las diálisis causado por las dificultades de importación ”. Y añadió: “Eso llevó a una situación muy apremiante, porque los financiadores veían esta situación de costos encubiertos y no venían acompañando esos aumentos que veníamos teniendo. Pero ahora todo se salió de control ”.

"Con la devaluación, los costos se triplicaron o cuadruplicaron en algunos casos. Si no tenemos un acompañamiento urgente del ministerio, de las prepagas, de todos los financiadores, no vamos a tener capacidad de reponer y sostener los insumos y las diálisis”, evaluó Alonso.

Dialisis.jpg El Ministerio de Salud confirmó este lunes que no hay riesgo de desabastecimiento en los tratamientos de diálisis.

"Es esencial destacar que el 90% de los pacientes dializados pertenecen a sectores vulnerables, siendo la mayoría de ellos jóvenes. De los 494 niños y jóvenes de 0 a 19 años que requieren diálisis en todo el país, 134 son menores de 10 años, de los cuales 28 se encuentran en la provincia de Santa Fe, siendo 10 de ellos menores de 10 años”, subrayó.

La provincia de Santa Fe ocupa el tercer lugar a nivel nacional en cantidad de pacientes en diálisis y el cuarto lugar, considerando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Alonso señaló que por el momento los centros cuentan con insumos hasta fin de año, pero de no ajustarse los valores de los módulos prestacionales no podrán reabastecerse en enero. "Podemos trabajar con aumentos del 10%, pero cuando las cosas se van a un 300% no sabemos cómo seguir -apuntó-. Es una situación de emergencia. Nunca habíamos vivido un momento así”.

Según los registros, sólo en la provincia de Santa Fe hay 2.111 personas que dependen de la diálisis, de las cuales 200 son niños. A nivel nacional, la cifra asciende a 30.201 pacientes: “Tenemos que darle la prestación a nuestros pacientes, es de vida o muerte. Van tres veces por semana a un centro de diálisis, y a veces nos hacemos cargo de trasladarlos a los centros de diálisis, y con los aumentos de los combustibles eso también se ha hecho muy duro”, enfatizó.

La asociación se reunirá con las autoridades del ministerio de Salud de la provincia para plantearle el problema. “No es una solución inminente. Nosotros los insumos los necesitamos en cuestión de días, no de semanas o de meses”, adelantó Alonso.

La falta de financiamiento para realizar compras, sumada a los retrasos en los pagos de obras sociales y prepagas, que efectúan sus pagos a 90 días, agrava la situación, sin tener en cuenta además las recomposiciones salariales de los trabajadores, los especialistas y el inminente aumento de costos de la energía eléctrica y del agua. Así las cosas, los centros de salud se han declarado en estado de alerta tras no recibir respuestas por parte de las autoridades sanitarias nacionales.