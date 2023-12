Diálisis: más de 2 mil santafesinos en jaque por la falta de insumos

No hay clases en escuelas públicas santafesinas por una jornada institucional

En sus consideraciones, manifestó la preocupación porque “ la mayoría de los insumos son importados, y si bien algunos se realizan en el país la materia prima se importa . Por eso se complica. Son varios puntos los que conspiran para hacer más difícil esta situación, como el tema del valor del dólar (no existe uniformidad en los valores de referencia), la incertidumbre de lo que sucederá con el nuevo gobierno , el aumento de tarifas de todo tipo (luz, impuestos, etc), el corte de una posible financiación como veníamos teniendo porque ahora reclaman casi todos los insumos al contado, o al menos el 80%, y también porque la cadena de pagos que tenemos se estiró de los 60 días a 90 días o más”.

El director médico del centro de diálisis Nefrosur, de Arijón 145, detalló a manera de ejemplo que “un catéter que hace tres meses costaba entre 11 y 12 mil pesos hoy no tiene un valor real de referencia porque pueden valer 17 mil e incluso piden 30 o 40 mil pesos”.

Y esto no solo se ve en Rosario y sus alrededores, es lo que pasa en ciudades grandes y chicas de la provincia, localidades que forman parte de la Asociación de Prestadores de Diálisis y Transplantes Renales de la Provincia de Santa Fe (APDTRSF), cuya máxima autoridad es Gabriel Riccobelli. Asimismo, la falta de insumos es una complicación a todo nivel, porque no lo padecen solo en el sector médico privado sino también en la salud pública, como por ejemplo el Hospital Centenario de Rosario. Es más, los pacientes en un 40%, como mínimo, pertenecen al Pami.

Valores y procesos de diálisis

“La diálisis se modula con un precio mensual y hoy es imposible trabajar con valores que se fijan como mínimo tres meses antes”, explicó Lavenia.

Y ante la consulta de cómo son los procesos en general de la prestación, el médico detalló: “Los pacientes en hemodiálisis realizan la actividad 3 veces por semana, lo que hace un total de 13 o 14 por mes; mientras que la diálisis peritoneal se practica todos los días, y de ahí es que son las más afectadas por esta situación de falta de insumos e incrementos de precios. Y son un 10% del total de las que se practican, por lo que en toda la provincia son unos 200 pacientes de los 2.070 que están registrados desde el 31 de diciembre pasado”.

A nivel nacional

“Lamentablemente, muchos centros de diálisis cuentan con un stock de insumos que se estima alcanzarán hasta fines de diciembre o principios de enero”, declaró el presidente de la Cadra, Jorge Abdala, en un comunicado presentado por la entidad médica, en el que se advierte que “de no recibir nuevos lotes, nos encontraremos ante una situación de extrema gravedad que sólo puede modificarse con la reposición de esos materiales prioritarios”.

Este escenario se ve “desde hace casi dos meses y los médicos exigen soluciones para la importación de los elementos sanitarios, sin los cuales corre peligro la continuidad de las prestaciones para unos 30.000 pacientes a nivel nacional”.

El especialista detalló que denuncian la situación de faltantes junto a proveedores del sector médico y que “la posibilidad de reducción, e incluso prohibición, de la importación de insumos médicos pone en serio riesgo la continuidad de las prestaciones, sobre todo para los pacientes de diálisis peritoneal”.

Y va aún más allá de la falta de reservas en insumos importados, sales y cloruros, entre otras sustancias necesarias para los tratamientos, porque a ello se suma la ausencia de jeringas, catéteres y líquidos peritoneales, entre otros elementos.

Abdala sostuvo que se constituyó una mesa de negociación entre la organización que conduce, el gobierno nacional y los empresarios proveedores, a través de la cual se logró llegar a acuerdos que aliviaron la situación y que permitieron la continuidad del funcionamiento de los centros de diálisis más pequeños. No obstante, el médico aseguró que la situación escaló a niveles de mayor tensión: “Hoy ya no nos reciben, ni atienden los teléfonos, en el Ministerio de Salud y está en serio riesgo la prestación de diálisis a más de 30.000 pacientes diseminados en todo el país, ya que se están terminando las reservas de insumos importados y no se está permitiendo el ingreso de los mismos desde el exterior”.