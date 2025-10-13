Día de la Madre: sortearán $12 millones en 200 vouchers de compra

La iniciativa “Escaneá y ganá: ¡Feliz Día Mamá!" se presentó en la Asociación Empresaria de Rosario. Cada voucher será de $60 mil

Con motivo de celebrarse el domingo 19 de octubre el Día de la Madre , los comercios rosarinos presentaron este lunes “Escaneá y ganá: ¡Feliz Día Mamá!". La iniciativa, que se presentó en la Asociación Empresaria de Rosario, prevé el sorteo de $12 millones en 60 vouchers de $60 mil cada uno.

Así, quienes se acerquen a los comercios adheridos de los 24 centros comerciales abiertos de la Federación rosarina, podrán solicitar el QR, escanearlo y llenando el formulario ya participarán del sorteo que se realizará el próximo 20 de octubre.

La participación es sin costo para los comerciantes y sin obligación de compra para los clientes. Los ganadores, que recibirán la notificación por email, podrán canjear los vouchers en los comercios en los que se inscribieron.

La campaña, que tiene como objetivo fidelizar la relación de los comercios con sus clientes, y a la vez traccionar las ventas, es posible gracias al esfuerzo compartido de la AER con la Came, la Municipalidad de Rosario y el gobierno provincial.

“Esta es una iniciativa que llega a Rosario y a las localidades del sur santafesino para impulsar al comercio en momentos de baja del consumo, y con la particularidad de ser abierto ya que no tiene costo para los comercios ni para los potenciales ganadores”, dijo Ricardo Diab, presidente de AER y de la Confederación Argentina de la Mediana Emresa (Came).

Con las mismas condiciones y modalidad se realizará “Escaneá y ganá: ¡Feliz Día Mamá!" en los paseos comerciales de las localidades que integran la Federación santafesina de Centros Comerciales. Serán 12 millones de pesos en 200 vouchers de 60 mil pesos cada uno y se sorteará el 20 de octubre.