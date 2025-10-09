Newell's: lanzan una nueva camiseta especial por el Día de la Madre leprosa La casaca salió este miércoles a la venta, pero se dispuso que no será utilizada en partidos oficiales de la Liga Profesional Por Hernán Cabrera 9 de octubre 2025 · 21:08hs

Esta camiseta de Newell's no será usada en competiciones oficiales.

La marca de indumentaria Aifit, que viste a Newell's, presentó la camiseta que se confeccionó con motivo del Día de la Madre, que se conmemorará el próximo domingo 19 de octubre. El lanzamiento de la nueva casaca conmemora y agradece a quienes han apoyado desde siempre, enseñando respeto, coraje y fuerza para creer en los sueños rojinegros.

La marca, que ya viste desde 2024 a la Lepra y que la seguirá vistiendo por dos años más, presentó esta edición especial para todas las madres leprosas, en homenaje a su amor incondicional y a su papel esencial en cada historia del club.

Con un diseño femenino y un color especial, esta camiseta busca representar la esencia de Newell’s: la pasión, la entrega y el orgullo que trascienden generaciones. La casaca tiene un costo de 72 mil pesos, se encuentra a la venta en la tienda oficial y el hincha la puede adquirir en dos cuotas sin interés.

Una camiseta de Newell's muy especial Esta prenda conmemorativa no será utilizada en partidos oficiales, sino que busca celebrar y reconocer a todas las madres leprosas que acompañan con el corazón cada paso de la historia de Newell’s.

En un comunicado, desde el club afirmaron: “Porque ser madre leprosa, es llevar a Newell’s siempre, todos los días”.