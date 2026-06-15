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Abel Pintos cerrará la jornada de festejos del Día de la Bandera

Tras los actos oficiales con la presencia de Milei, el sábado habrá música en vivo, ferias, gastronomía, concurso de asadores y diversas actividades

15 de junio 2026 · 20:47hs
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Abel Pintos cerrará la jornada de festejos del Día de la Bandera

El cantante Abel Pintos cerrará la fiesta del Día de la Bandera, en una jornada que promete ser multitudinaria, que dará comienzo con los actos oficiales con la presencia del presidente de la Nación, Javier Milei, y desde el mediodía tendrá música en vivo, ferias, gastronomía, concurso de asadores y actividades para grandes y chicos.

El próximo sábado 20 de junio, el Parque Nacional a la Bandera tendrá por la mañana los actos oficiales, a los que asistirán Milei, el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin, entre otras autoridades y dirigentes.

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Desde las 7, asadores de todo el país competirán por el premio al mejor asado a la estaca. Los costillares asados a la estaca estarán a la venta desde la finalización del evento, a las 13.

A partir de las 12 habrá dos escenarios con música en vivo. En uno se presentarán DJ China, Jose Pujol, Ele Mariani, Sandra Corizzo y Grupo, el Ballet Municipal de Danzas Argentinas, Maggie Cullen, La Chamba Folk y Abel Pintos en el cierre. En el segundo escenario actuarán DJ Ioio del Ritmo, Nazarena Segovia, María Elen Sosa, Amapola, Los Peñaloza y La Vanidosa.

Habrá además un patio de baile con espectáculos y clases abiertas, donde participarán DJ Ine Maguna, los ballets Arreando Sueños, Achalay Mi Tierra, Yvymarae, Herencia Criolla y Rincón de mi Patria, y la agrupación gaucha Recorriendo el Litoral.

>> Leer más: Confirmación oficial: Javier Milei viene a Rosario en el Día de la Bandera

Además, emprendedores y emprendedoras de la Economía Social ofrecerán sus productos: habrá alimentos saludables, textiles, objetos de decoración elaborados con materiales reutilizados, accesorios de moda y plantas. También estarán presentes las ferias de Cultura, del Plan Cuidar y el Mercado de Pulgas.

En tanto, la experiencia inmersiva Estación Rosario 300, con un recorrido virtual por la historia de la ciudad, podrá visitarse gratuitamente de 14 a 19.

Otro motivo para acercarse a las celebraciones es que el Monumento Nacional a la Bandera lucirá en todo su explendor después de más de una década, luego de que se finalizaran los trabajos de restauración con fianciación del gobierno provincial.

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