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Obras del Monumento: a partir del 20 de junio se habilita el ascensor para subir al mirador

Además se recuperó la fuente de la proa, que tiene nueva iluminación, la Sala de las Banderas, la cripta y la llama votiva

10 de junio 2026 · 06:10hs
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El Monumento recupera la visita al mirador en la torre principal ubicado a unos 70 metros de altura. Desde allí

El Monumento recupera la visita al mirador en la torre principal ubicado a unos 70 metros de altura. Desde allí, la vista se domina gran parte de la costa central.

Todo listo para que los rosarinos y turistas que vengan a Rosario disfruten del "nuevo" Monumento a la Bandera. A partir del 20 de Junio, y luego de los actos oficiales, quienes se interesen en tomar el ascensor de la torre principal para subir al mirador podrán cumplir su anhelado sueño. Las obras de restauración que culminaron con el aporte del gobierno santafesino están listas para ser disfrutadas. Su puesta en valor no sólo incluyó una labor de restauradores de alta jerarquía que dejaron esculturas y fachadas a nuevo, sino que sitios emblemáticos como la cripta, Sala de las Banderas y el propileo con la llama votiva recuperaron su esplendor.

Se aproxima el día más emblemático para la ciudad, y con ello, este 2026 tendrá un componente especial para conmemorarlo. El 20 de junio tendrá una previa cargada de simbolismo y la expectativa por la reinauguración de las obras del Monumento: un final demorado por décadas, cargado de promesas incumplidas por varias administraciones nacionales que tuvo su desenlace cuando el gobierno provincial se hizo cargo de su completamiento.

>>Leer más: Al final, las obras en el Monumento estarán terminadas antes del próximo Día de la Bandera

Ahora, con la cuenta regresiva para el Día de la Bandera, se podrá volver a disfrutar lo que propone este mausoleo a la patria con todos sus atractivos: el más característico serán las vistas en altura que se podrán volver a gozar con la instalación del ascensor para acceder al mirador ubicado en la torre principal. El observador consta de cuatro miradores, según los puntos cardinales donde se puede visualizar el cenotafio, el parque a la Bandera, patio cívico, y el pasaje Juramento.

Atractivos del Monumento

Otro de los "llamadores" que vuelven a escena son los ornamentos y la fuente de agua que rodea a la proa. El sistema ya está en funcionamiento y tiene el extra de una nueva iluminación que juega en sincronía con las aguas danzantes de esta fuente. Además, la pretensión es que se integre al resto de las luminarias del Monumento, que tienen diálogo con dos sitios estratégicos: el Palacio Vasallo, ubicado en la esquina de Córdoba y 1º de Mayo y el nuevo Aura, en la costa central, dentro del parque a la Bandera.

Además, el propileo también tiene nuevo sistema lumínico. Hace un mes atrás se reencendió la llama votiva tras la recuperación del sector y vuelve a relucir más iluminado.

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Monumento a nuevo. El próximo 17 de junio, el gobernador Pullaro inaugurará las obras de rehabilitación. Para el Día de la Bandera hay chances remotas en que el presidente Javier Milei presida los actos oficiales.

Monumento a nuevo. El próximo 17 de junio, el gobernador Pullaro inaugurará las obras de rehabilitación. Para el Día de la Bandera hay chances remotas en que el presidente Javier Milei presida los actos oficiales.

Todo el complejo de torre, y cripta en la proa también fue recuperada. En su frente puede leerse “La Patria a su Bandera” y remata la escultura de la república con el gorro frigio y la bandera. En los laterales se ven las figuras del río Paraná y el Atlántico, junto con la Pampa y los Andes.

La torre principal tiene unos 70 metros de altura, y está rodeada por el sol incaico y los cuatro puntos cardinales. Recuerda a la gesta de Mayo de 1810 y todo el conjunto escultórico recuperado con una labor de restauración patrimonial de excelencia internacional se completa, con frases de Manuel Belgrano y los relieves sobre momentos importantes de la historia argentina. Debajo se ubica la Cripta dedicada al general Manuel Belgrano. Desde allí se puede ascender al Mirador de la Torre y obtener una vista panorámica de la ciudad y el río.

>>Leer más: El Monumento a la Bandera reencendió su llama votiva en su etapa final hacia el 20 de Junio

En cuanto a la cripta, ubicada en el subsuelo de la torre principal y orientada hacia el Paraná, representa el corazón del Monumento y es un templo cívico donde el visitante se refugia en la intimidad del homenaje a Belgrano y a enaltecer la celeste y blanca.

De cara al 20 De Junio

Las últimas tareas contrarreloj se hicieron en la Sala de las Banderas, a la que se accede por calle Santa Fe. Esta galería de honor representa la hermandad de las naciones americanas y reúne los símbolos oficiales de los países que integran la Organización de Estados Americanos (OEA): cada nación con su bandera, escudo, himno y flor nacional, con la argentina presidiendo el conjunto.

Además, integran este espacio los símbolos de España e Italia como recuerdo de las principales corrientes migratorias que llegaron a la ciudad. A continuación, se encuentra la Sala Antártida Argentina que rinde homenaje a quienes reafirman nuestra soberanía en el continente antártico.

Las tareas que tuvieron interrupciones, idas y vueltas por la discontinuidad en el financiamiento a lo largo de sucesivos gobiernos nacionales llegó a su fin, con la aplicación de material de última tecnología para mantener a salvo las esculturas, ornamentos y piezas históricas que adornan el lugar.

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