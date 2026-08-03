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River: volvieron los gritos, los insultos y los cuestionamientos al técnico y la dirigencia

Los hinchas del Millonario apuntaron contra Eduardo Coudet, que recibió silbidos antes y después del partido. Los directivos tampoco se salvaron

3 de agosto 2026 · 10:59hs
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Los hinchas del Millonario silbaron al equipo e insultaron a los dirigentes.

Los hinchas del Millonario silbaron al equipo e insultaron a los dirigentes.
River: volvieron los gritos, los insultos y los cuestionamientos al técnico y la dirigencia

En el Monumental, este domingo, volvieron a verse señales de malestar entre los hinchas de River, que silbaron a Eduardo Coudet y cuestionaron a los jugadores. La escena se produjo en el tradicional hall central del estadio, un lugar donde históricamente los hinchas de River suelen manifestar sus sensaciones luego de los partidos.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue cuando comenzó a escucharse el clásico cántico: “Cantemos todos para que vuelva Ramón”.

El pedido por el regreso del riojano, uno de los entrenadores más importantes de la historia del club, volvió a tomar fuerza entre algunos sectores de la hinchada, en medio de un presente que genera dudas y cuestionamientos.

Ramón Díaz dejó una fuerte huella en River, especialmente por sus títulos y por haber sido protagonista de algunos de los ciclos más exitosos de la institución.

Silbidos para el Chacho Coudet

El entrenador Eduardo Coudet tampoco quedó al margen de la tensión. Antes del inicio del encuentro hubo silbidos para el técnico cuando fue anunciado por los altoparlantes del estadio. La reprobación volvió a aparecer una vez finalizado el partido, dejando en claro que el vínculo con una parte de los hinchas atraviesa un momento complicado.

>>Leer más: Minuto a minuto: Central metió un triunfazo en cancha de River, aguantando al final con uno menos

El entrenador busca encontrar respuestas futbolísticas mientras aumenta la presión por los resultados y el rendimiento del equipo. En el mientras tanto, ni jugadores ni técnico hablaron con la prensa.

Además del reclamo por Ramón Díaz, los hinchas también expresaron su bronca contra la conducción del club.

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