El lunes termina en Rosario con alerta amarillo por tormentas fuertes No se espera un descenso de la temperatura. La madrugada del martes también tendría tormentas fuertes, pero las condiciones mejorarían a lo largo de la jornada 16 de noviembre 2026 · 20:09hs

Archivo (Celina Mutti Lovera / La Capital)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para la noche de este lunes un alerta amarillo que se prolongará hacia la madrugada del martes, con posibilidades de tormentas fuertes y severas.

El SMN indicó que el área será afectada por tormentas, algunas fuertes o puntualmente severas, que podrán estar acompañadas por fuertes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas.

Se esperan además valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

De todas maneras, se espera una temperatura elevada para la noche, en torno a los 24º.

El martes arrancaría con más tormentas fuertes, ya que se mantiene el alerta amarillo, con un registro de 17º subiendo a 19º en la mañana, que tiene algunas chances de tormentas aisladas. Ya desde la tarde estaría parcialmente nublado con una temperatura máxima de 28º.