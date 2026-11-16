El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para la noche de este lunes un alerta amarillo que se prolongará hacia la madrugada del martes, con posibilidades de tormentas fuertes y severas.
No se espera un descenso de la temperatura. La madrugada del martes también tendría tormentas fuertes, pero las condiciones mejorarían a lo largo de la jornada
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para la noche de este lunes un alerta amarillo que se prolongará hacia la madrugada del martes, con posibilidades de tormentas fuertes y severas.
El SMN indicó que el área será afectada por tormentas, algunas fuertes o puntualmente severas, que podrán estar acompañadas por fuertes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas.
Se esperan además valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual.
De todas maneras, se espera una temperatura elevada para la noche, en torno a los 24º.
El martes arrancaría con más tormentas fuertes, ya que se mantiene el alerta amarillo, con un registro de 17º subiendo a 19º en la mañana, que tiene algunas chances de tormentas aisladas. Ya desde la tarde estaría parcialmente nublado con una temperatura máxima de 28º.